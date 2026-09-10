Η «ΜΕΔΟΥΣΑ 15/2026» προκαλεί έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα

Η διεξαγωγή της διακλαδικής άσκησης «ΜΕΔΟΥΣΑ 15/2026» στην Κρήτη, με τη συμμετοχή Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, προκαλεί έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Η παρουσία γαλλικών και ιταλικών φρεγατών FREMM, σε συνδυασμό με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελλόριζο, στέλνει σαφές μήνυμα αποτροπής απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.

Αυτή η άσκηση επιβεβαιώνει την ελληνική κυριαρχία και έχει προκαλέσει αμηχανία στην απέναντι όχθη του Αιγαίου.

Η διεξαγωγή της «ΜΕΔΟΥΣΑΣ 15/2026» στην Κρήτη

Από τις 10 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026, η ευρύτερη περιοχή της νήσου Κρήτης μετατρέπεται σε πεδίο δράσης για τη διεθνή διακλαδική άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ 15/2026». Η άσκηση αυτή διεξάγεται στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου, σε ένα σημείο όπου διασταυρώνονται κρίσιμα γεωστρατηγικά συμφέροντα.

Όσοι παρακολουθούν στενά τα τεκταινόμενα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο ΓΕΕΘΑ γνωρίζουν πως η «ΜΕΔΟΥΣΑ» δεν είναι απλώς μία ακόμη συνεκπαίδευση στο ημερολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων. Αποτελεί ένα ηχηρό και ξεκάθαρο γεωπολιτικό αποτύπωμα, το οποίο φέτος φαίνεται να έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα.

Ο ισχυρός τριμερής άξονας και οι σύμμαχοι

Η «ΜΕΔΟΥΣΑ» αποτελεί τον συμπαγή στρατιωτικό βραχίονα του ισχυρού τριμερούς άξονα που έχει διαμορφωθεί μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόκειται για μία συμμαχία που σφυρηλατήθηκε μέσα από τα χρόνια και επιβεβαιώθηκε με κατηγορηματικό τρόπο στην πρόσφατη Τριμερή Σύνοδο του Καΐρου.

Αθήνα, Κάιρο και Λευκωσία έχουν αποδείξει ότι μοιράζονται το ίδιο όραμα για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η τακτική εναλλαγή της διοργάνωσης της άσκησης, με την άσκηση του 2025 να διεξάγεται στα αιγυπτιακά παράλια και την αμέσως προηγούμενη στην Ελλάδα το 2024, αποδεικνύει τη διαρκή αφοσίωση των τριών χωρών στη διατήρηση αυτού του αμυντικού αναχώματος.

Η ευρωπαϊκή παρουσία και οι επιχειρησιακές δυνατότητες

Αν και ο πυρήνας της άσκησης είναι τριμερής, το ενδιαφέρον μεγάλων ναυτικών δυνάμεων της Ευρώπης να δώσουν το «παρών» επιβεβαιώνει τη βαρύτητά της. Η Γαλλία και η Ιταλία συμμετέχουν ενεργά με κορυφαίες ναυτικές μονάδες, στέλνοντας φρεγάτες τύπου FREMM.

Ιδιαίτερα η παρουσία της ιταλικής φρεγάτας FREMM Rizzo στο πεδίο των επιχειρήσεων προσδίδει επιπλέον κύρος και αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες στην άσκηση, ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητά της.

Η αντίδραση της Άγκυρας και το μήνυμα αποτροπής

Το φετινό «δάγκωμα» της Μεδούσας έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό και αμηχανία στην Άγκυρα. Η Τουρκία βλέπει τους σχεδιασμούς της περί «απομόνωσης» της Ελλάδας να καταρρέουν σαν χάρτινος πύργος, καθώς η άσκηση αναδεικνύει την ισχυρή συνεργασία στην περιοχή.

Η διεξαγωγή της άσκησης, σε συνδυασμό με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελλόριζο, στέλνει ένα σαφές μήνυμα αποτροπής απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Αυτή η συντονισμένη δράση επιβεβαιώνει την ελληνική κυριαρχία και την αποφασιστικότητα των συμμετεχόντων χωρών για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με πληροφορίες από: Enikos