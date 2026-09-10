Η υπηρεσία πληροφοριών της Ισπανίας είχε προειδοποιήσει για τη Θέουτα, νέα πολιτική σύγκρουση

Νέα πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ισπανία, μετά τη δημοσιοποίηση 40 αποχαρακτηρισμένων εγγράφων που αφορούν τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν ότι η ισπανική υπηρεσία πληροφοριών CNI είχε εντοπίσει και γνωστοποιήσει από τις 29 Ιουλίου καλέσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για οργανωμένες απόπειρες εισόδου στον ισπανικό θύλακα την επόμενη ημέρα. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ επιμένει ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν ήταν επαρκείς για να προβλεφθεί η πρωτοφανής έκταση των γεγονότων που ακολούθησαν.

Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα και πολιτική αντιπαράθεση

Η δημοσιοποίηση των 40 αποχαρακτηρισμένων εγγράφων έχει πυροδοτήσει μια νέα πολιτική σύγκρουση στην Ισπανία, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το επίπεδο γνώσης της κυβέρνησης πριν από τη μαζική είσοδο μεταναστών. Τα έγγραφα αυτά, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ισπανική κυβέρνηση, καταγράφουν λεπτομερώς τις ενέργειες και τις πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της η CNI.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η υπηρεσία πληροφοριών είχε ενημερώσει τις αρμόδιες ισπανικές υπηρεσίες, καθώς και τις μαροκινές αρχές, για διαδικτυακές εκκλήσεις που καλούσαν σε μαζική διέλευση προς τη Θέουτα. Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου, μία ημέρα πριν από την 30ή Ιουλίου, η οποία ήταν ημέρα εορτασμού της Ημέρας του Θρόνου στο Μαρόκο.

Οι προειδοποιήσεις της CNI

Η ισπανική υπηρεσία πληροφοριών CNI είχε εντοπίσει συγκεκριμένες ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το WhatsApp και το Facebook, όπου γινόταν λόγος για προσπάθειες εισόδου στον ισπανικό θύλακα. Οι προσπάθειες αυτές αναμενόταν να πραγματοποιηθούν τόσο μέσω της θάλασσας όσο και από τον συνοριακό φράχτη, σύμφωνα με τις αναρτήσεις που είχαν εντοπιστεί.

Σε ένα μήνυμα που απέστειλε η CNI στην κυβερνητική αντιπροσωπεία στη Θέουτα, αναφερόταν ότι δύο από τις σχετικές ομάδες συγκέντρωναν συνολικά περισσότερους από 180.000 ακολούθους. Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιήθηκε για να αποτυπωθεί η μεγάλη διάδοση των καλεσμάτων για τη διέλευση, και όχι ως εκτίμηση για τον πραγματικό αριθμό των ατόμων που επρόκειτο να επιχειρήσουν να περάσουν τα σύνορα.

Το περιεχόμενο των διαδικτυακών καλεσμάτων

Μεταξύ των αναρτήσεων που είχαν εντοπιστεί από την CNI, υπήρχαν μηνύματα τα οποία παρουσίαζαν την 30ή Ιουλίου ως την «τελευταία ευκαιρία» για τη διέλευση προς τη Θέουτα. Το σκεπτικό πίσω από αυτή την παρότρυνση ήταν ότι οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας θα ήταν απασχολημένες με τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Ημέρα του Θρόνου, γεγονός που θα διευκόλυνε την προσπάθεια.

Αυτές οι λεπτομέρειες, που περιέχονται στα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, δίνουν νέα διάσταση στη συζήτηση γύρω από τις αρχικές δηλώσεις του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Ο Ισπανός πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει ότι δεν υπήρχε πληροφόρηση ικανή να προαναγγείλει την πραγματική έκταση της κρίσης που εκδηλώθηκε.

Η θέση της κυβέρνησης και της υπηρεσίας πληροφοριών

Μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επέμεινε στη θέση του, δηλώνοντας ότι «κανείς» στην Ισπανία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε, με τα δεδομένα που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή, να προβλέψει αυτό που τελικά συνέβη στις 30 και 31 Ιουλίου. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες, αν και υπαρκτές, δεν ήταν αρκετές για να εκτιμηθεί το μέγεθος του φαινομένου.

Ανάλογη θέση διατυπώνουν και πηγές εντός της CNI. Οι πηγές αυτές αναγνωρίζουν ότι η υπηρεσία είχε ενημερώσει για την εκστρατεία στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά σημειώνουν ότι δεν είχε προβλέψει «το μέγεθος και τη φύση» της μαζικής εισόδου που ακολούθησε. Τονίζουν ότι η ενημέρωση αφορούσε την ύπαρξη οργανωμένων διαδικτυακών καλεσμάτων και όχι μια προειδοποίηση για την άφιξη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν επίσης ότι τα μηνύματα της 29ης Ιουλίου δεν αποτελούσαν προειδοποίηση για την άφιξη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, αλλά ενημέρωση για την ύπαρξη οργανωμένων διαδικτυακών καλεσμάτων. Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες, δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν γνώριζε καμία έκθεση που θα μπορούσε να έχει προβλέψει την έκταση των γεγονότων που έλαβαν χώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki