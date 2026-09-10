Τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα μετά τη ΔΕΘ: Ποια κόμματα κερδίζουν και ποια χάνουν

Η πρώτη δημοσκόπηση της GPO, η οποία παρουσιάστηκε στο Star TV, σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύματος μετρήσεων μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναμένεται να αποτυπώσουν την απήχηση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στο εκλογικό σώμα. Παράλληλα, καταγράφεται το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό κλίμα ενόψει των επόμενων μηνών.

Οι εκτιμήσεις του κυβερνητικού επιτελείου

Στο κυβερνητικό επιτελείο, οι εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης παραμένουν συγκρατημένες. Κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν ότι, όπως συνέβη και πέρυσι, η ανακοίνωση της φορολογικής μεταρρύθμισης δεν είχε άμεση και σημαντική αποτύπωση στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας κατά την εξαγγελία της.

Αντιθέτως, η αύξηση των ποσοστών της κυβερνητικής παράταξης παρατηρήθηκε κυρίως κατά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, τον Ιανουάριο του 2026. Ωστόσο, αναμένεται μια αύξηση στα ποσοστά του κόμματος.

Η σημασία της ρεαλιστικότητας των προγραμμάτων

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται από τα κυβερνητικά στελέχη στην εικόνα που θα διαμορφώσουν οι δημοσκοπήσεις σχετικά με τη σύγκριση των προγραμμάτων των κομμάτων. Η έμφαση δίνεται κυρίως στα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας, της ΕΛ.ΑΣ και του ΠΑΣΟΚ.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι ποιο κόμμα διαθέτει το πιο γενναιόδωρο πακέτο εξαγγελιών, αλλά πόσο ρεαλιστική και υλοποιήσιμη είναι η εφαρμογή του προγράμματός του. Αυτό το στοιχείο θεωρείται καθοριστικό για την πειθώ προς το εκλογικό σώμα.

Τα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%, φτάνοντας συγκεκριμένα στο 30,6%. Το ποσοστό αυτό καταγράφει αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται σταθερά η ΕΛ.ΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 16%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 12,8%. Άλλα κόμματα που καταγράφονται είναι η Ελληνική Λύση με 9,0%, το ΚΚΕ με 8,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, η Φωνή Λογικής με 3,7% και η Ελπίδα με 3,6%.

Ακολουθούν το ΜΕΡΑ25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% και η Νίκη με 1,2%. Το ποσοστό για «άλλο» κόμμα ανέρχεται στο 4,6%.

Η πρόθεση ψήφου και οι αναποφάσιστοι

Στο πεδίο της πρόθεσης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 25,8%. Η ΕΛ.ΑΣ καταγράφει 13,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 10,8%. Η Ελληνική Λύση εμφανίζει 7,6% και το ΚΚΕ 7,4%.

Η Πλεύση Ελευθερίας σημειώνει 4,1%, η Φωνή Λογικής 3,1% και η Ελπίδα 3%. Το ΜΕΡΑ25 λαμβάνει 1,8%, η Νέα Αριστερά 1,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%. Το «άλλο» συγκεντρώνει 4%, ενώ το λευκό ή άκυρο φτάνει το 1,1%. Ένα σημαντικό ποσοστό, 14,5%, αφορά τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους.

Ποιος πολιτικός αρχηγός έπεισε περισσότερο

Η δημοσκόπηση της GPO για το Star TV διερεύνησε επίσης ποιος από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς κατάφερε να πείσει περισσότερο τους πολίτες, με βάση όσα άκουσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τα ευρήματα καταγράφουν την απήχηση των ομιλιών και των προγραμμάτων τους.

Επιπλέον, στο ερώτημα εάν το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό, το 44% των ερωτηθέντων απάντησε «ΝΑΙ/ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis