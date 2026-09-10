Δημοσκόπηση GPO: Χλιαρή υποδοχή για τα μέτρα της ΔΕΘ, αλλά η κυβέρνηση παραμένει πειστικότερη

Η πρώτη δημοσκόπηση που διεξήγαγε η GPO για λογαριασμό του Star, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), δείχνει ότι το πακέτο μέτρων δεν προκάλεσε ιδιαίτερο ενθουσιασμό στους πολίτες. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά το πρόγραμμα, ενώ σημαντικό ποσοστό θεωρεί ότι δεν είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Παρόλα αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί προβάδισμα στην πειστικότητα έναντι των αρχηγών της αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη.

Αρνητική αξιολόγηση για το «πακέτο της ΔΕΘ»

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, ένα ποσοστό 61,4% των πολιτών αξιολογεί με αρνητικό ή μάλλον αρνητικό τρόπο το σύνολο των μέτρων που παρουσίασε ο πρωθυπουργός. Αντίθετα, μόλις το 36,2% των ερωτηθέντων εκφράζει θετική ή μάλλον θετική άποψη για το συγκεκριμένο πακέτο.

Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει ότι το 50,9% του κοινού θεωρεί πως το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε δεν είναι ή μάλλον δεν είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Ένα μικρότερο ποσοστό, συγκεκριμένα το 44,6%, πιστεύει ότι τα μέτρα είναι ρεαλιστικά και έχουν κοστολογηθεί επαρκώς. Η συνολική εικόνα, όπως προκύπτει από αυτή την πρώτη μέτρηση, εμφανίζεται ως μάλλον αρνητική.

Κριτική και στα προγράμματα της αντιπολίτευσης

Παρόλα αυτά, η δημοσκόπηση υποδεικνύει ότι οι πολίτες δεν φαίνεται να πείθονται ούτε από τις οικονομικές προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας επίσης στη Θεσσαλονίκη, κρίνεται αρνητικά ή μάλλον αρνητικά από το 63,4% των ερωτηθέντων.

Επιπλέον, ένα συντριπτικό ποσοστό, της τάξης του 68,4%, δεν θεωρεί το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Αντίστοιχα, όσον αφορά στο οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ή τουλάχιστον τις δηλώσεις που έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, το 56,4% το αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Το 58,6% του κοινού πιστεύει ότι και αυτό το πρόγραμμα δεν είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο.

Πειστικότερος ο πρωθυπουργός

Μία από τις «παρηγοριές» για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στην πειστικότητα έναντι των πολιτικών του αντιπάλων. Στο ερώτημα «ποιος σας έπεισε περισσότερο», ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει ποσοστό 25,9%.

Σε σύγκριση, ο Αλέξης Τσίπρας λαμβάνει 15,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 10,6%. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι, παρά τη χλιαρή υποδοχή των συγκεκριμένων μέτρων, η πρόταση της κυβέρνησης μοιάζει πιο πειστική στο σύνολο από αυτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ελαφρά άνοδος για τη Νέα Δημοκρατία

Παρά τη γενικά αρνητική αντιμετώπιση του «πακέτου της ΔΕΘ», η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μια ελαφρά άνοδο στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της GPO. Συγκεκριμένα, η πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ ανέρχεται στο 25,8% από 25% που ήταν τον περασμένο Ιούνιο.

Αντίστοιχα, στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα φτάνει στο 30,6% από 28,6%. Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι αυτή η τάση θα αποτυπωθεί και σε άλλες μετρήσεις που θα ακολουθήσουν, τόσο εντός του Σεπτεμβρίου όσο και τους επόμενους μήνες.

Ερμηνείες από κυβερνητικές πηγές και «γαλάζια» στελέχη

Κυβερνητικές πηγές υπενθύμισαν ότι και πέρσι η αρχική υποδοχή της φορολογικής μεταρρύθμισης, την οποία είχε παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ήταν επίσης χλιαρή. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, οι πολίτες την κατανόησαν και την αποδέχθηκαν.

«Γαλάζιο» στέλεχος ανέφερε ότι ο κόσμος, ακόμα κι αν δεν θεωρεί τα μέτρα εντυπωσιακά, αντιλαμβάνεται ότι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα μπορέσει να τα υλοποιήσει. Το ίδιο στέλεχος υπογράμμισε την αδυναμία της αντιπολίτευσης να απειλήσει την κυριαρχία της ΝΔ στο πολιτικό σκηνικό και να πείσει ότι αποτελεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση. Τέλος, τονίζεται ότι η τρέχουσα εικόνα των δημοσκοπήσεων είναι «εν θερμώ» και η πραγματική επίδραση των μέτρων στη συνείδηση των πολιτών θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο.

Με πληροφορίες από: Topontiki