Μαρινάκης: Επιστροφή εσόδων στους πολίτες και ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Στο Κέντρο» του ΕΡΤnews, αναφέρθηκε εκτενώς στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προκλήσεις της ακρίβειας. Περιέγραψε τη δημοσιονομική λογική πίσω από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπλέον μέτρων για τους πολίτες, εφόσον προκύψουν πρόσθετα έσοδα. Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε επίσης το πολιτικό τοπίο, δηλώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με το ΠΑΣΟΚ για συνεργασία.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ακρίβεια ως επίμονο πρόβλημα

Ο Παύλος Μαρινάκης παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια αποτελεί ένα επίμονο και σημαντικό πρόβλημα που ασκεί ιδιαίτερη πίεση στην καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η πίεση είναι αισθητή στο κόστος στέγασης, στις τιμές των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ, καθώς και στο ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα με «χρήματα από εκεί που δεν υπάρχουν», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις.

Η δημοσιονομική λογική και οι προϋποθέσεις για μόνιμες παροχές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περιέγραψε τη δημοσιονομική λογική της κυβέρνησης με τη φράση «τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε», αναφερόμενος στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον μέτρα στήριξης των πολιτών, εφόσον προκύψουν πρόσθετα έσοδα χωρίς την επιβολή νέων φόρων. Τόνισε ότι όσα παραπάνω χρήματα μαζεύονται, θα επιστρέφονται στους πολίτες.

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση μόνιμων παροχών: η αύξηση των εσόδων μέσω της ανάπτυξης της οικονομίας και του περιορισμού της φοροδιαφυγής, καθώς και η τήρηση των οροφών δαπανών. Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία από τους προκατόχους της. Παράλληλα, επιδιώκει να «μεγαλώσει την πίτα», δηλαδή να έχει παραπάνω φορολογικά έσοδα από την ανάπτυξη της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ακόμα και ενώ μειώνει τους φόρους.

Οικονομικά επιτεύγματα και μειώσεις φόρων

Στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της οικονομίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι έχουν δημιουργηθεί περίπου 600.000 θέσεις εργασίας. Παράλληλα, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά, από το 10% στο 17,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Οι εξαγωγές παρουσιάζουν επίσης άνοδο, φτάνοντας από το 20% στο 40% του ΑΕΠ, υποστηρίζοντας ότι έτσι αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα παρά τις μειώσεις φόρων.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι, μαζί με τις μειώσεις που θα εφαρμοστούν το 2027, έχουν μειωθεί ή καταργηθεί συνολικά 91 φόροι. Ειδική αναφορά έκανε στη μείωση του φόρου εισοδήματος, την οποία χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη που έχει γίνει. Ο φόρος εισοδήματος, όπως εξήγησε, είναι ο φόρος που έχει να κάνει με τη ζωή των περισσότερων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μισθωτών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, των δημόσιων λειτουργών, των συνταξιούχων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Η θέση για τον ΦΠΑ έναντι των άμεσων φόρων

Σχετικά με το αίτημα για μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι κάθε μονάδα μείωσης του ΦΠΑ κοστίζει περίπου 1 δισ. ευρώ. Εξήγησε πως, όταν οι πόροι είναι περιορισμένοι, η κυβέρνηση προτιμά τις μειώσεις των άμεσων φόρων. Αυτή η επιλογή βασίζεται στην εκτίμηση ότι οι μειώσεις των άμεσων φόρων ενισχύουν περισσότερο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα.

Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 25 μειώσεις συντελεστών ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών με πιο στοχευμένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Το πολιτικό τοπίο και το ενδεχόμενο συνεργασίας

Αναφερόμενος στους πολιτικούς στόχους της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την αυτοδυναμία ως «τον μόνο εφικτό στόχο που να οδηγεί σε μία ρεαλιστική διακυβέρνηση». Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, σε περίπτωση που το κόμμα παραμείνει πρώτο στις εκλογές αλλά χωρίς να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η μόνη πολιτική δύναμη με την οποία η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι για συνεργασία θα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει μια συγκεκριμένη προσέγγιση της κυβέρνησης ως προς τις πιθανές μελλοντικές πολιτικές συμμαχίες, θέτοντας το ΠΑΣΟΚ ως τη μόνη πιθανή επιλογή για συνεργασία.

Με πληροφορίες από: Topontiki