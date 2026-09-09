Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά τις εκλογές, ο Πούτιν επιθυμεί συμφωνία στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα ολοκληρωθεί «αμέσως μετά» τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, μεταφέροντας ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του.

Οι προβλέψεις για το Ιράν και τις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, η οποία βρίσκεται κοντά στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν αναμένεται να τελειώσει «αμέσως μετά» τις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο. Η δήλωση αυτή έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026, όπου ο πρόεδρος Τραμπ ανέλυσε τις εκτιμήσεις του για την κατάσταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι Ιρανοί «δεν μπορούν να αντέξουν άλλο» την παρούσα κατάσταση. Πρόσθεσε δε ότι «προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές», υπονοώντας ότι η Τεχεράνη ελπίζει σε αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να επηρεάσει την έκβαση των εξελίξεων.

Η στάση για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη

Αναφορικά με το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί μια τέτοια διαδικασία. Παρόλα αυτά, ταυτόχρονα δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει μια συμφωνία με την Τεχεράνη, όπως αυτή που θα αφορούσε αποκλειστικά τα πυρηνικά.

Ο ίδιος εξήγησε τη θέση του λέγοντας ότι κάνει «πολλά περισσότερα από μια συμφωνία για τα πυρηνικά», υποδηλώνοντας μια ευρύτερη και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση έναντι της Τεχεράνης, η οποία ξεπερνά τα στενά πλαίσια μιας απλής πυρηνικής συμφωνίας.

Υποσχέσεις για τις τιμές των καυσίμων

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του προς τους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη και σε μια συγκεκριμένη υπόσχεση προς τους πολίτες των ΗΠΑ, η οποία αφορά την καθημερινότητά τους.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, οι τιμές των καυσίμων αναμένεται να πέσουν, προσφέροντας έτσι μια ανακούφιση στους καταναλωτές.

Η συνομιλία με τον Πούτιν και η κατάσταση στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αποκαλύπτοντας ότι είχε μια «θαυμάσια συνομιλία» με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν. Η συνομιλία αυτή, όπως ανέφερε ο Τραμπ, επικεντρώθηκε στην επιθυμία για την εξεύρεση λύσης στην συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Πούτιν «θέλει να κάνει μια συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «αν ο Ζελένσκι θέλει να κάνει μια συμφωνία, αυτό θα είναι πολύ καλό», υπογραμμίζοντας τη σημασία της βούλησης και των δύο πλευρών για την επίτευξη ειρήνης.

Το επόμενο ταξίδι του Αμερικανού προέδρου

Οι σημαντικές αυτές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έγιναν το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026, στην αεροπορική βάση Άντριους, λίγο πριν την αναχώρησή του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβιβάστηκε στο προεδρικό αεροσκάφος αμέσως μετά τις συνομιλίες του με τους δημοσιογράφους.

Ο προορισμός του ήταν το Ντάλας, όπου επρόκειτο να παραστεί στο Εθνικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Εκεί, αναμενόταν να συνεχίσει τις συζητήσεις και τις επαφές του στο πλαίσιο των κομματικών εργασιών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit