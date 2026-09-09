Συνάντηση Μητσοτάκη – Μακρόν: Στο επίκεντρο διεθνείς εξελίξεις, το έργο GSI και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στο Παρίσι, πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Οι δύο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για ζητήματα που αφορούν τόσο τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας, όσο και ευρωπαϊκά και περιφερειακά θέματα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν επίσης έργα συνδεσιμότητας και σημαντικές πρωτοβουλίες.

Διμερή και περιφερειακά ζητήματα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν εκτενώς ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε έργα συνδεσιμότητας, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο, η οποία είχε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα. Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης είχε συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίοι, καθώς και με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, συζητώντας θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Οι εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή

Ένα από τα βασικά θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων ήταν οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην περιοχή, αναζητώντας κοινές προσεγγίσεις.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, περιοχές με σημαντικό γεωπολιτικό βάρος. Η ανταλλαγή απόψεων επικεντρώθηκε στην κατάσταση ασφαλείας και τις πιθανές επιπτώσεις των εξελίξεων αυτών στην περιφερειακή και διεθνή σταθερότητα.

Το έργο Great Sea Interconnector

Στην ατζέντα της συνάντησης περιλήφθηκαν και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του σημαντικού έργου Great Sea Interconnector (GSI). Το έργο αυτό αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία των δύο χωρών, καθώς και της ευρύτερης περιοχής.

Η συζήτηση για το GSI έλαβε χώρα μετά τη συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI). Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η εν λόγω εταιρεία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην πορεία υλοποίησής του.

Πρωτοβουλίες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που απασχόλησε τους δύο ηγέτες ήταν οι κοινές πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας σχετικά με την πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε η απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών σε αυτές τις πλατφόρμες, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την ευρωπαϊκή κοινότητα.

Η συζήτηση αυτή έγινε με αφορμή την πρόσφατη επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην επιστολή του, ο κ. Μακρόν ζητούσε την επιβολή της σχετικής απαγόρευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων.

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε επίσης το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στα Στενά του Ορμούζ. Η κρίση αυτή έχει άμεσες συνέπειες στο ενεργειακό κόστος, επηρεάζοντας τις οικονομίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πολίτες.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης και να διασφαλιστεί η ενεργειακή σταθερότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Reader