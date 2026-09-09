Η παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ο έλεγχος στο ιατρείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται έλεγχος στο ιατρείο όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στις συνθήκες του περιστατικού, επισημαίνοντας ότι ο χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, στην οποία δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης. Ο υπουργός ζήτησε άμεση διερεύνηση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ενώ η ασφάλεια έχει ήδη αναλάβει την υπόθεση.

Το περιστατικό και η ανακοπή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε ένα ιατρείο που χαρακτηρίζεται ως «υποτιθέμενη κλινική», κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ιδιωτική κλινική που βρίσκεται στο Κολωνάκι. Μετά την ανακοπή, ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, δεν κατέστη εφικτό να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη στη ζωή. Ο θάνατος του καλλιτέχνη έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Η παρέμβαση του υπουργού Υγείας

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω ανάρτησής του. Στην ανάρτησή του, ο υπουργός τόνισε την ανάγκη να ελεγχθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, δεδομένου ότι, όπως ανέφερε, η άδεια του συγκεκριμένου χώρου ήταν απλού παθολογικού ιατρείου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του καλλιτέχνη, καθώς και στους χιλιάδες φίλους του, υπογραμμίζοντας τη θλίψη για την απώλεια. Η παρέμβαση του υπουργού ήρθε ως απάντηση στα ερωτήματα που αναδύθηκαν γύρω από την υπόθεση.

Ο έλεγχος στο ιατρείο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλέστηκε ο υπουργός Υγείας, ο χώρος όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι σε ένα απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια ιατρική πράξη όπως η πλασμαφαίρεση. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο.

Η αρμοδιότητα για τον έλεγχο των ιατρείων ανήκει στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου έχει ήδη ξεκινήσει, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών και την εξακρίβωση τυχόν παρατυπιών σχετικά με την άδεια λειτουργίας και τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες.

Η ιατροδικαστική έρευνα και η παρέμβαση της ασφάλειας

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, θα διερευνηθεί επισταμένως αν υπάρχει ευθύνη και σε ποιον για το τραγικό περιστατικό. Η ασφάλεια έχει αναλάβει την υπόθεση, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι πτυχές της.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο γιατρός της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι καταθέτει στην ασφάλεια. Επίσης, θα εξεταστούν από ειδικούς όλα τα ιατρικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας αντιγήρανσης, καθώς και τα φάρμακα που πιθανόν χορηγήθηκαν στον δημοφιλή τραγουδιστή. Θα ερευνηθεί επίσης αν η συγκεκριμένη θεραπεία μπορούσε να διενεργηθεί στον εν λόγω χώρο.

Προειδοποίηση προς τους ασθενείς

Στο πλαίσιο της δημόσιας τοποθέτησής του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απηύθυνε μια σαφή προειδοποίηση προς το κοινό. Κάλεσε τους ασθενείς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο σχετικά με ιατρικές διαδικασίες και θεραπείες.

Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη οι πολίτες να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες και να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε πηγές πληροφοριών που δεν είναι επίσημες ή αξιόπιστες. Η έκκληση αυτή έρχεται ως υπενθύμιση της σημασίας της επαγρύπνησης κατά την επιλογή ιατρικών υπηρεσιών και χώρων παροχής τους.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos, Newsit