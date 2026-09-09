Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη

Θλίψη έχει προκαλέσει στον πολιτικό κόσμο η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Κυβερνητικά στελέχη και αρχηγοί κομμάτων εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη πορεία και το ταλέντο του αγαπημένου καλλιτέχνη. Οι δηλώσεις τους αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας την επίδραση του τραγουδιστή στο κοινό και τη μουσική σκηνή.

Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του αγαπημένου καλλιτέχνη, τονίζοντας τη σημαντική του συνεισφορά στο ελληνικό τραγούδι.

Στην ανάρτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών». Πρόσθεσε επίσης ότι ο καλλιτέχνης «Τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων», αναδεικνύοντας τον ρόλο του στη διαμόρφωση προσωπικών στιγμών για πολλούς.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε παράλληλα πως ο τραγουδιστής «ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του, αλλά και τον παιδικό του σχεδόν αυθορμητισμό». Καταληκτικά, σημείωσε με συγκίνηση: «Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι (ίσως και περισσότερα) της ανέμελης ζωής μας. Γιώργο, καλό ταξίδι».

Το μήνυμα θλίψης του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με δική του ανάρτηση, εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην ξεχωριστή προσωπικότητα και την καλλιτεχνική πορεία του τραγουδιστή.

Στο μήνυμά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την ευρεία αποδοχή που γνώρισε ο καλλιτέχνης, τόσο για τις φωνητικές του ικανότητες όσο και για την πρωτοποριακή του προσέγγιση.

Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι «Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητα του στο λαϊκό τραγούδι». Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Τον αποχαιρετούμε με θλίψη», εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του πολιτικού χώρου που εκπροσωπεί.

Συλλυπητήριο μήνυμα από τη Ρένα Δούρου

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον ξαφνικό θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη απέστειλε και η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου. Το μήνυμα της κ. Δούρου εστίασε στην προσωπική διαδρομή και τις ρίζες του καλλιτέχνη, αναδεικνύοντας πτυχές της ζωής του.

Η κ. Δούρου αναφέρθηκε στο οικογενειακό του περιβάλλον, σημειώνοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε «πατέρα εργάτη στα ναυπηγεία του Περάματος». Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει την καταγωγή του από τον κόσμο της εργασίας, ένα στοιχείο που ενδεχομένως επηρέασε την πορεία του.

Επιπλέον, στο μήνυμά της, η Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφερε ότι ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης «Δούλεψε κι ο ίδιος από μαθητής και στα δεκάξι του ήδη τραγουδούσε τα βράδια». Αυτή η πληροφορία σκιαγραφεί την πρώιμη επαφή του με τον χώρο της εργασίας και την πρώιμη έναρξη της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας, δείχνοντας την αφοσίωσή του στο τραγούδι από νεαρή ηλικία.

Με πληροφορίες από: News.gr