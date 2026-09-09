ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: «Μόλις ο Σιακαντάρης άρχισε να μαρτυράει τη στρατηγική τους δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν»

Σφοδρή επίθεση εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι ετοιμάζεται για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Οι κατηγορίες εστιάζονται στην στάση του κ. Τσίπρα απέναντι στον Γιώργο Σιακαντάρη, ο οποίος, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «αδειάστηκε» μόλις αποκάλυψε τη στρατηγική της ΕΛΑΣ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «ροπή στο ψέμα» εκ μέρους του κ. Τσίπρα, αναφορικά με τη σχέση του με τον συντάκτη της ιδεολογικής του διακήρυξης.

Η επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον Αλέξη Τσίπρα

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι άδειασε τον Γιώργο Σιακαντάρη μόλις εκείνος έκανε γνωστή τη στρατηγική της ΕΛΑΣ. «Ο κ. Τσίπρας έχει ροπή στο ψέμα. Σήμερα μας πληροφόρησε ότι ο συντάκτης της ιδεολογικής του διακήρυξης, Γιώργος Σιακαντάρης, δεν είναι στέλεχος του κόμματος του. Μόλις ο κ. Σιακαντάρης που άρχισε να μαρτυράει τη στρατηγική της ΕΛΑΣ για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, … δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.

Η επίθεση αυτή έρχεται σε συνέχεια των εξελίξεων γύρω από τις δηλώσεις του κ. Σιακαντάρη, οι οποίες φέρεται να αποκάλυψαν τις προθέσεις της ΕΛΑΣ για μελλοντικές συνεργασίες. Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει την αντίφαση μεταξύ των δηλώσεων του κ. Τσίπρα και της προηγούμενης θέσης του κ. Σιακαντάρη εντός του κόμματος.

Η θέση του Γιώργου Σιακαντάρη στην ΕΛΑΣ

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι ο Γιώργος Σιακαντάρης μέχρι πρότινος ήταν ανάμεσα στους 400 του συμβουλίου της ΕΛΑΣ. Μάλιστα, όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ, το όνομά του «κατέβηκε» από την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου μετά τις εν λόγω δηλώσεις.

Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «η αλήθεια είναι επίμονη» και αναφέρει πως στις 13 Ιουλίου, δεκάδες ειδησεογραφικά sites αναμετέδωσαν την επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος του κ. Τσίπρα. Στους «400 του Τσίπρα», όπως τιτλοφορούσαν πολλοί δημοσιογράφοι την είδηση, ο κ. Σιακαντάρης φιγουράρει στη θέση 322.

Η ανάρτηση που προκάλεσε τριγμούς

Η ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη, η οποία φέρεται να προκάλεσε τριγμούς σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, αφορμήθηκε από τη νίκη του AfD. Σε αυτήν, ο κ. Σιακαντάρης άφησε να εννοηθεί ότι τα κόμματα της αριστεράς και του κέντρου δεν μπορούν να αποκλείουν τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημμα το SPD και το Die Linke να συνεργαστούν με τον Μερτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AFD; Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδρια τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη Δεξιά. Κάτι τέτοιο έγινε πριν 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο. Ενώ η Δεξιά και το Κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν τον Χίτλερ».

Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ

Ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη ΔΕΘ, υποστήριξε ότι με κοινή απόφαση ο Γιώργος Σιακαντάρης δεν συμμετέχει στα όργανα της ΕΛΑΣ. Παράλληλα, υποβάθμισε τον ρόλο του, δηλώνοντας ότι ο κ. Σιακαντάρης είναι ένας από τους διανοούμενους που συνεργάζονται με το Ινστιτούτο και όχι στέλεχος του κόμματος.

Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε τον κ. Σιακαντάρη ως «διανοούμενο της σοσιαλδημοκρατίας ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στη διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ. που συντάχθηκε από μια πλειάδα διανοουμένων και επιστημόνων των τριών ρευμάτων». Εξήγησε ότι «με δική μου επιλογή δεν είναι στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. με δική του και δική μου επιλογή, δεν συμμετέχει σε κανένα από τα όργανά μας, ο ίδιος θέλησε να έχει τη δυνατότητα της έκφρασης των προσωπικών του απόψεων χωρίς κάθε φορά αυτές να τις ζυγίζει στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων. Τα κόμματα, για ανθρώπους που θέλουν να έχουν την ελευθερία της έκφρασης είναι πολλές φορές δεσμευτικοί μηχανισμοί».

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επανέλαβε ότι ο κ. Σιακαντάρης «είναι ένας από τους πολλούς επιστήμονες και διανοουμένους που είναι δίπλα μας, είναι στο Ινστιτούτο, δεν είναι στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ.».

Με πληροφορίες από: Topontiki