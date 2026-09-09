Ο Αλέξης Τσίπρας για Σιακαντάρη: Δεν είναι στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. – Ανάγκη για διακριτούς πολιτικούς πόλους

Ο Αλέξης Τσίπρας επιφύλαξε «άδειασμα» στον Γιώργο Σιακαντάρη, όταν ρωτήθηκε σχετικά με μία χθεσινή ανάρτηση του τελευταίου. Στην ανάρτησή του, ο κ. Σιακαντάρης παρότρυνε ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. σε συνεργασία με τη δεξιά, στον απόηχο της νίκης του AfD στη Γερμανία, με σκοπό την αποτροπή της ανόδου της ακροδεξιάς. Ο πρώην πρωθυπουργός διαφώνησε κάθετα με την ουσία της ανάρτησης, ενώ παράλληλα διευκρίνισε τη σχέση του κ. Σιακαντάρη με την ΕΛ.Α.Σ.

Η ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη

Η συζήτηση προέκυψε μετά από μία ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη, η οποία δημοσιεύτηκε χθες. Στο περιεχόμενό της, ο κ. Σιακαντάρης, λαμβάνοντας υπόψη τη νίκη του AfD στη Γερμανία, πρότεινε μία συνεργασία μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛ.Α.Σ. και της δεξιάς. Ο σκοπός αυτής της συνεργασίας, όπως αναφέρθηκε, θα ήταν η αποτροπή της περαιτέρω ανόδου της ακροδεξιάς.

Η συγκεκριμένη πρόταση προκάλεσε ερωτήματα, με τον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετείται επί του θέματος. Ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε την πλήρη διαφωνία του με την ουσία της ανάρτησης, δηλώνοντας ότι αυτό που υποστήριξε ο κ. Σιακαντάρης είναι το μόνο που δεν πρέπει να συμβεί στην παρούσα συγκυρία.

Η ιδιότητα του Γιώργου Σιακαντάρη στην ΕΛ.Α.Σ.

Ο Αλέξης Τσίπρας διευκρίνισε ότι ο κ. Σιακαντάρης, αν και συνέβαλε τα μέγιστα στη διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ., δεν ανήκει στο στελεχιακό της δυναμικό. Η μη συμμετοχή του στα όργανα της ΕΛ.Α.Σ. αποτελεί κοινή επιλογή τόσο του κ. Τσίπρα όσο και του κ. Σιακαντάρη. Αυτή η επιλογή, όπως εξήγησε ο κ. Τσίπρας, έγινε ακριβώς για να διατηρεί ο κ. Σιακαντάρης την ελευθερία να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις, χωρίς να χρειάζεται να τις σταθμίζει στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων.

Ο κ. Τσίπρας περιέγραψε τον Γιώργο Σιακαντάρη ως διανοούμενο της σοσιαλδημοκρατίας, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στη διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ. Η διακήρυξη αυτή συντάχθηκε από μία πλειάδα διανοουμένων και επιστημόνων που προέρχονται από τρία διαφορετικά ρεύματα. Ο κ. Σιακαντάρης συγκαταλέγεται στους πολλούς επιστήμονες και διανοούμενους που βρίσκονται δίπλα στην ΕΛ.Α.Σ. και είναι μέλος του Ινστιτούτου. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι οι απόψεις του κ. Σιακαντάρη δεν πρέπει να ενοχλούνται, ούτε να τίθεται το ερώτημα εάν ρώτησε τον Τσίπρα για να τις εκφράσει, ούτε να ενοχλείται η ΕΛ.Α.Σ. για το αν συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές.

Η διαφωνία για τη συνεργασία με τη δεξιά

Ως προς την ουσία της ανάρτησης του κ. Σιακαντάρη, ο Αλέξης Τσίπρας διαφώνησε κάθετα. Υποστήριξε ότι η πρόταση για συνεργασία με τη δεξιά, προκειμένου να αποτραπεί η άνοδος της ακροδεξιάς, είναι ακριβώς αυτό που δεν πρέπει να γίνει. Κατά τον κ. Τσίπρα, μία τέτοια κίνηση θα καλλιεργήσει στους πολίτες την αίσθηση ότι «όλοι ίδιοι είναι», γεγονός που μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το κεντρικό ζήτημα δεν είναι τι θα γίνει όταν φτάσουμε στο σημείο της ολοκληρωτικής επέλασης του «αυγού του φιδιού», με την ακροδεξιά να λαμβάνει ποσοστά 45% ή 48%. Αντιθέτως, το σημαντικό είναι τι πρέπει να γίνει για να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη από την αρχή. Η διατήρηση της αίσθησης ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων είναι, σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, ένας παράγοντας που συμβάλλει στην άνοδο της ακροδεξιάς.

Η ανάγκη για διακριτούς και ανταγωνιστικούς πόλους

Για την αποτροπή της ανόδου της ακροδεξιάς, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε την ύπαρξη δύο διακριτών και πολιτικά ανταγωνιστικών πόλων. Αυτοί οι πόλοι πρέπει να έχουν σαφείς διαφορές στις προσεγγίσεις τους για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η χώρα θα κυβερνηθεί διαφορετικά εάν κερδίσει ξανά ο κ. Μητσοτάκης και διαφορετικά εάν κερδίσει η ΕΛ.Α.Σ.

Εάν οι πολίτες αισθάνονται ότι «όποιος και να κυβερνήσει το ίδιο θα γίνεται», τότε, όπως προειδοποίησε ο κ. Τσίπρας, το «αυγό του φιδιού» θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Η δυνατότητα για συγκυβερνήσεις, όταν δίνεται η αίσθηση της ομοιογένειας των πολιτικών δυνάμεων, θεωρείται από τον κ. Τσίπρα ως κάτι που πρέπει να αποφευχθεί, καθώς υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και την πίστη τους στην ύπαρξη πραγματικών εναλλακτικών επιλογών.

Με πληροφορίες από: Topontiki