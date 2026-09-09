Στο Παρίσι βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Εκεί, μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, προχώρησαν στην παρουσίαση των αστροναυτών που θα συμμετάσχουν στην αποστολή PAM-6.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανακοινώθηκε ότι το πλήρωμα θα περιλαμβάνει τον Αδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα και την παρουσία της στον διαστημικό τομέα.

Η ιστορική ανακοίνωση στο Παρίσι

Η παρουσίαση των αστροναυτών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το Διάστημα, στην πρωτεύουσα της Γαλλίας. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Έλληνα πρωθυπουργό να παρουσιάσει ο ίδιος τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη.

Η κίνηση αυτή έγινε ενώπιον περίπου 2000 προσκεκλημένων και εκπροσώπων από περίπου 90 κράτη. Ο Γάλλος πρόεδρος θέλησε να καταστήσει σαφές ότι το ζήτημα του Διαστήματος δεν αφορά πλέον μόνο τις παραδοσιακά μεγάλες χώρες που πρωτοστάτησαν στον τομέα αυτό κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, αλλά και χώρες με μικρότερο πληθυσμό, οι οποίες πριν από μερικά χρόνια δεν είχαν καμία εμπλοκή με τη διαχείριση του διαστήματος.

Η αποστολή PAM-6 και το πλήρωμα

Η αποστολή στην οποία θα συμμετάσχει ο Αδριανός Γολέμης φέρει την ονομασία PAM-6 και έχει ως προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο υφιστάμενος προγραμματισμός προβλέπει την αναχώρηση της αποστολής το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Το πλήρωμα της αποστολής θα είναι πολυεθνικό, περιλαμβάνοντας έναν αστροναύτη από τη Γαλλία, ο οποίος θα είναι επικεφαλής, έναν από την Τσεχία, έναν εκπρόσωπο μίας ακόμα ευρωπαϊκής χώρας, καθώς και τον Αδριανό Γολέμη. Ο Έλληνας αστροναύτης, ο οποίος είναι ιατρός πτήσεων που εργάζεται για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), θα συμμετάσχει ως ειδικός αποστολής (mission specialist).

Η αποστολή θα εκτελεστεί από την εταιρεία Vast, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και τη NASA. Η πτήση θα αποτελέσει μέρος της πρώτης ιδιωτικής αποστολής αστροναυτών προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, την οποία η NASA ανέθεσε στην Vast. Η συμμετοχή του Αδριανού Γολέμη τελεί υπό την επιφύλαξη της εξέτασης και έγκρισης από το Multilateral Crew Operations Panel (MCOP), του οποίου οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση.

Η Ελλάδα στην τροχιά του διαστήματος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την χαρά και την τιμή του που βρέθηκε στην εκδήλωση, τονίζοντας τη δέσμευση του Γάλλου προέδρου στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού οικοσυστήματος. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία της Ελλάδα στον τομέα του διαστήματος, σημειώνοντας ότι πριν από μερικά χρόνια η χώρα δεν είχε καμία παρουσία, διαστημικό πρόγραμμα ή στρατηγική.

«Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα αναπτύσσει το δικό της οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Επιπλέον, τόνισε ότι η χώρα φέρνει πίσω νέους Έλληνες με εμπειρία στον τομέα του διαστήματος.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την περηφάνια για την ανακοίνωση του πρώτου Έλληνα αστροναύτη, Αδριανού Γολέμη, και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι «θα δούμε την ελληνική σημαία στον διεθνή διαστημικό σταθμό».

Ο Αδριανός Γολέμης ως πηγή έμπνευσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ανακοίνωση ως μια «πολύ ξεχωριστή στιγμή για την Ελλάδα». Εξήρε τον Αδριανό Γολέμη ως έναν έμπειρο επιστήμονα, ο οποίος θα διεξαγάγει πολύ ενδιαφέροντα πειράματα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο Αδριανός Γολέμης θα αποτελέσει «πηγή έμπνευσης για τα μικρά ελληνόπουλα ώστε να στραφούν προς τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, να ονειρεύονται ξανά και να απομακρυνθούν από τις οθόνες». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι η NASA επιλέγει συνεχώς θεούς της αρχαίας Ελλάδας για τις διαστημικές αποστολές της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Newsit