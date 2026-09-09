Η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτέλεσε το σκηνικό για μια σειρά μουσικών αναφορών και πολιτικών αντιπαραθέσεων μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Μετά την αρχική αφιέρωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας συνέχισε αυτή τη μουσική ανταλλαγή κατά τη διάρκεια της δικής του συνέντευξης Τύπου. Ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε σε μια κρίσιμη ερώτηση δημοσιογράφου με έναν χιουμοριστικό τόνο, χρησιμοποιώντας στίχους από ένα γνωστό τραγούδι της Γλυκερίας, προτού προχωρήσει στην ανάπτυξη των σοβαρών του θέσεων σχετικά με τη φορολόγηση του πλούτου και την «Πατριωτική Εισφορά».

Η έναρξη της μουσικής αντιπαράθεσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η ατμόσφαιρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε ήδη διαμορφωθεί από την πρώτη μουσική αναφορά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προηγηθεί, αφιερώνοντας στον πρώην Πρωθυπουργό τη φράση «ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Αυτή η δήλωση, που είχε σαφή πολιτικό υπαινιγμό, έθεσε τις βάσεις για τη συνέχεια των πολιτικών δηλώσεων και των απαντήσεων που ακολούθησαν στο πλαίσιο της Έκθεσης.

Η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη 90ή ΔΕΘ

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του οικονομικού του προγράμματος, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναφέρεται ως πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., παραχώρησε συνέντευξη Τύπου. Η συνέντευξη αυτή πραγματοποιήθηκε στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι μουσικές αναφορές και οι αφιερώσεις συνεχίστηκαν, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της φετινής διοργάνωσης, ειδικά μετά την προηγούμενη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το ερώτημα για την «Πατριωτική Εισφορά» και οι ανησυχίες

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο πρώην πρωθυπουργός κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου από το Πρώτο Θέμα. Το θέμα της ερώτησης αφορούσε το προτεινόμενο μέτρο της «Πατριωτικής Εισφοράς». Ο δημοσιογράφος επισήμανε ότι, σύμφωνα με δηλώσεις άλλων στελεχών της ΕΛ.Α.Σ., υπήρχε η εκτίμηση πως θα μπορούσαν να καταγράφονται ακόμη και κοσμήματα που φυλάσσονται σε θυρίδες.

Επιπλέον, ο δημοσιογράφος προχώρησε σε έναν παραλληλισμό, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα ως κάτι που φέρνει στη μνήμη την κατάσταση και τις πολιτικές του 2015. Αυτή η αναφορά υπογράμμισε τις ανησυχίες και τις ενστάσεις που είχαν εκφραστεί σχετικά με την εφαρμογή και τις πιθανές επιπτώσεις του μέτρου.

Η χιουμοριστική απάντηση με τη Γλυκερία

Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να ξεκινήσει την απάντησή του στην ερώτηση με μια δόση χιούμορ, αναφερόμενος στην προηγούμενη μουσική επιλογή του Πρωθυπουργού. «Μιας και ο Πρωθυπουργός το έριξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι που λέει “μου ’φαγες όλα τα δαχτυλίδια”», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η φράση αυτή αποτελεί στίχο από γνωστό τραγούδι της Γλυκερίας, προσδίδοντας έναν ανάλαφρο τόνο στην έναρξη της τοποθέτησής του.

Παρά την αρχική χιουμοριστική προσέγγιση, ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθάρισε αμέσως μετά ότι η απάντησή του θα ήταν σοβαρή και ουσιαστική. Έτσι, άφησε πίσω την αναφορά στο τραγούδι και επικεντρώθηκε στην ανάλυση των θέσεών του σχετικά με το μέτρο της «Πατριωτικής Εισφοράς» και τη φορολόγηση του πλούτου.

Οι θέσεις για τη διεθνή φορολόγηση του πλούτου

Στο σοβαρό μέρος της απάντησής του, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι μέτρα αντίστοιχης λογικής με την προτεινόμενη «Πατριωτική Εισφορά» δεν αποτελούν ελληνική ιδιαιτερότητα. Ανέφερε ότι τέτοιου είδους πρακτικές εφαρμόζονται ήδη σε πολλές χώρες της Ευρώπης, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπογραμμίζοντας τη διεθνή διάσταση του ζητήματος.

Ο πρώην πρωθυπουργός επεσήμανε ότι το κεφάλαιο έχει πλέον διεθνοποιηθεί πλήρως, γεγονός που του επιτρέπει να μετακινείται και να αναπαράγεται με ευκολία σε διεθνές επίπεδο. Αντίθετα, η φορολογία εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο βαθμό σε εθνικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αντίστοιχη δυνατότητα για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και τη φορολόγηση του πλούτου σε παγκόσμιο πλαίσιο.

Κατά την άποψη του Αλέξη Τσίπρα, η φορολόγηση του πλούτου δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα αποκλειστικά ελληνικό ζήτημα. Αντιθέτως, το χαρακτήρισε ως ένα ευρύτερο διεθνές πρόβλημα, το οποίο απαιτεί μια συντονισμένη και ευρύτερη αντιμετώπιση σε παγκόσμιο επίπεδο για την αποτελεσματική του επίλυση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta