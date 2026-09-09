Δηλώσεις Παύλου Μαρινάκη για την ακρίβεια, τα εισοδήματα και τις πολιτικές σχέσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε στο MEGA Radio, αναφερόμενος σε μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η ακρίβεια, η πορεία των εισοδημάτων, καθώς και τα ελληνοτουρκικά. Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης έθιξε το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, τις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, τις υποκλοπές και την Ακροδεξιά.

Ακρίβεια και πληθωρισμός

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε την τρέχουσα περίοδο ως «μία από τις πιο επίμονες περιόδους ανόδου των τιμών» που διανύει η χώρα. Υπογράμμισε ότι η πίεση από την ακρίβεια πλήττει κυρίως τα χαμηλότερα εισοδήματα και τη μεσαία τάξη των πολιτών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το πρόβλημα της ακρίβειας αποτελεί ένα αντικειμενικό δεδομένο, το οποίο δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό, αλλά αφορά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Ωστόσο, τόνισε ότι η αντιμετώπισή του συνιστά υποχρέωση της κυβέρνησης.

Η πορεία των εισοδημάτων

Παρά τη μεγάλη πληθωριστική κρίση που επηρεάζει την Ελλάδα και την Ευρώπη, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει βελτίωση και τα εισοδήματα αυξάνονται. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η αύξηση αυτή «πρέπει να αυξηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα» για να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών.

Επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ορισμένους τομείς, ενώ σε άλλους βρίσκεται υψηλότερα. Επιπλέον, αναφέρθηκε σε στοιχεία για το καθαρό εισόδημα ζευγαριών με ή χωρίς παιδιά και μονοπρόσωπων νοικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από περισσότερες από δέκα χώρες σε αυτόν τον τομέα.

Σχετικά με τη συζήτηση για την οικονομία, ο κ. Μαρινάκης την περιέγραψε ως «ένα νόμισμα με δύο όψεις», τονίζοντας ότι η παρουσίαση μόνο της μίας όψης δεν αποτυπώνει την πλήρη εικόνα. Ανέφερε ότι τα εισοδήματα έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι με την ταχύτητα που απαιτούν οι ανάγκες των πολιτών, ενώ χαρακτήρισε εξίσου λανθασμένο να προβάλλεται αποκλειστικά η εικόνα της οικονομικής καταστροφής.

Οικονομικά δεδομένα και κυβερνητικές παρεμβάσεις

Ο Παύλος Μαρινάκης επικαλέστηκε στοιχεία που δείχνουν ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός των τελευταίων ετών στην Ελλάδα υπερβαίνει το 20%. Ταυτόχρονα, ο μέσος μισθός έχει καταγράψει αύξηση περίπου 31%. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι οι μέσοι όροι δεν μπορούν να αποτυπώσουν την πραγματική κατάσταση κάθε νοικοκυριού, καθώς υπάρχουν πολίτες που αντιμετωπίζουν σημαντικά μεγαλύτερες αυξήσεις σε συγκεκριμένες δαπάνες, όπως είναι τα ενοίκια.

Αναφερόμενος στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας πριν την έναρξη της πληθωριστικής περιόδου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η χώρα είχε περάσει μια μακρά περίοδο οικονομικής κρίσης, η οποία είχε οδηγήσει σε απώλεια εισοδημάτων. Υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση εργάζεται για τη μείωση του δημόσιου χρέους και ότι οι παρεμβάσεις της δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου δανεισμού.

Άλλα θέματα της συζήτησης

Πέρα από τα οικονομικά ζητήματα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και σε άλλα σημαντικά θέματα κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο MEGA Radio. Μεταξύ αυτών ήταν τα ελληνοτουρκικά, ένα ζήτημα που παραμένει στην ατζέντα των συζητήσεων.

Επίσης, ο κ. Μαρινάκης έθιξε το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, καθώς και τις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Στην ατζέντα της συζήτησης συμπεριλήφθηκαν ακόμη οι υποκλοπές και το θέμα της Ακροδεξιάς.

Με πληροφορίες από: Topontiki