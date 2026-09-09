Ο Μάριος Σαλμάς για τον Αντώνη Σαμαρά: «Όταν κάνεις νέο κόμμα, πας για πρωθυπουργός»

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με τα σχέδια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος. Ο κ. Σαλμάς, ο οποίος θα είναι υποψήφιος με το εν λόγω κόμμα, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM. Εκεί, τόνισε ότι η ίδρυση ενός κόμματος και η κάθοδος σε εκλογές συνεπάγεται την επιδίωξη της πρωθυπουργίας.

Οι πρώτες επαφές και ο στόχος της πρωθυπουργίας

Ο κ. Σαλμάς αποκάλυψε ότι οι συζητήσεις με τον Αντώνη Σαμαρά ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2024, αμέσως μετά τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών. Κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών, όπως ανέφερε ο ίδιος, άρχισαν να επισημαίνουν στον κ. Σαμαρά τα λάθη που, κατά την άποψή τους, διέπραττε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με σκοπό να «στρίψει το καράβι».

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο ανεξάρτητος βουλευτής υπογράμμισε τη φιλοδοξία που συνοδεύει την ίδρυση ενός νέου πολιτικού σχηματισμού. «Όταν κάνεις ένα κόμμα και κατεβαίνεις, κατεβαίνεις για να γίνεις πρωθυπουργός», δήλωσε χαρακτηριστικά, σκιαγραφώντας τον απώτερο στόχο του εγχειρήματος.

Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά

Σύμφωνα με τον Μάριο Σαλμά, οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα θα πραγματοποιηθούν όταν οι κινήσεις που γίνονται αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία πραγματοποίησης επαφών, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη φάση.

Αυτές οι επαφές, που ξεκίνησαν από το καλοκαίρι του 2024, δείχνουν μια συστηματική προσέγγιση στην οργάνωση του νέου πολιτικού φορέα. Η στρατηγική αυτή υποδηλώνει ότι η ανακοίνωση θα γίνει σε χρόνο που θα κριθεί κατάλληλος, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος και η απήλαυση.

Δυσαρέσκεια στη Νέα Δημοκρατία

Ο κ. Σαλμάς αναφέρθηκε επίσης στην ύπαρξη δυσαρέσκειας εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αν και σημείωσε ότι δεν θα εκθέσει εν ενεργεία βουλευτές, ακόμα και αν είχε γνώση των ονομάτων τους, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν μέλη του κυβερνώντος κόμματος που εκφράζουν δυσαρέσκεια προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δεν θα τους εκθέσω, ακόμα και αν είχα γνώση, ότι εν ενεργεία βουλευτές είναι δυσαρεστημένοι με Μητσοτάκη», δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «είναι κάτι το οποίο δικαιούται να το κάνει ο καθένας», αναφερόμενος στην ελευθερία των πολιτικών επιλογών και των διαφωνιών.

Η πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη

Σε μια πιο δηκτική παρατήρηση, ο Μάριος Σαλμάς τόνισε την ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης για τα αποτελέσματα που παράγονται. «Όμως κρατήστε το εξής – το αποτέλεσμα σήμερα που παράγεται είναι από την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη», υπογράμμισε, συνδέοντας άμεσα την τρέχουσα πολιτική κατάσταση με τις αποφάσεις του πρωθυπουργού.

Η δήλωση αυτή έρχεται να ενισχύσει την κριτική που ασκείται από τον κύκλο του Αντώνη Σαμαρά, αναδεικνύοντας την πεποίθηση ότι η παρούσα πολιτική πορεία χρήζει αλλαγών και επαναπροσανατολισμού, κάτι που οδήγησε και στις αρχικές επαφές τους μετά τις ευρωεκλογές του 2024.

«Μετωπική» Κυρανάκη – Παπακωστοπούλου

Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, η ίδια πηγή ανέφερε ένα περιστατικό που αφορά μια «μετωπική» αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Κυρανάκη και της κας Παπακωστοπούλου. Η συζήτηση φέρεται να περιστράφηκε γύρω από το θέμα του μισθού, με την κα Παπακωστοπούλου να δηλώνει κατηγορηματικά: «Δεν θα συζητήσουμε δημόσια τον μισθό μου».

Από την πλευρά του, ο κ. Κυρανάκης φέρεται να απάντησε με την ερώτηση: «Ποιος σας προσέβαλε;», υποδηλώνοντας την ένταση που επικράτησε κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συζήτησης. Το περιστατικό αυτό προστίθεται στις ειδήσεις που αναφέρθηκαν, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για το πλαίσιο ή την έκβασή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki