Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Telekom για δίκτυα οπτικών ινών και 5G

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Telekom, Tim Höttges, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, το οποίο επικεντρώνεται στην επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G. Επιπλέον, συζητήθηκε η σημασία της ορθής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης και η ανάγκη για ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία στον τεχνολογικό τομέα.

Το επενδυτικό πλάνο της Telekom στην Ελλάδα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε εκτενώς για την πρόοδο του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου Telekom. Το πλάνο αυτό προβλέπει επενδύσεις ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος, με κύριο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των δικτύων οπτικών ινών. Η επένδυση αυτή κρίνεται καθοριστικής σημασίας για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της χώρας.

Παράλληλα, ένα σημαντικό μέρος του επενδυτικού αυτού προγράμματος αφορά στην επέκταση και ενίσχυση των δικτύων 5G. Η ανάπτυξη των δικτύων πέμπτης γενιάς αποτελεί προτεραιότητα για τον Όμιλο, καθώς συμβάλλει στην παροχή σύγχρονων και ταχύτατων υπηρεσιών επικοινωνίας, υποστηρίζοντας την ψηφιακή μετάβαση και την καινοτομία.

Η κυβερνητική πολιτική και το επενδυτικό περιβάλλον

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, υπογράμμισε τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας. Τόνισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για την Ελλάδα, η οποία προσφέρει ένα στέρεο θεμέλιο για την οικονομική ανάπτυξη.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πολιτική σταθερότητα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η πολιτική σταθερότητα έχει συμβάλει καθοριστικά στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων που παρατηρείται στη χώρα μας την τελευταία επταετία, προσελκύοντας ξένα κεφάλαια και ενισχύοντας την εγχώρια οικονομία.

Συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο πρωθυπουργός και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Telekom συζήτησαν εκτενώς τη σημασία της ορθής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης. Αναγνωρίστηκε η κρίσιμη σημασία της τεχνολογίας αυτής για το μέλλον και η ανάγκη για υπεύθυνη ανάπτυξη και εφαρμογή της.

Ένα ακόμη θέμα που τέθηκε επί τάπητος ήταν η ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει μια ισχυρή και ανταγωνιστική θέση στο παγκόσμιο τεχνολογικό περιβάλλον. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην αναγκαιότητα διασφάλισης της κυριαρχίας της Ευρώπης στον χώρο των νέων τεχνολογιών, ώστε να μην εξαρτάται από άλλες δυνάμεις και να μπορεί να διαμορφώνει το δικό της τεχνολογικό μέλλον.

Υψηλόβαθμη εκπροσώπηση στη συνάντηση

Στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου έλαβαν μέρος σημαντικά στελέχη τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και από τον Όμιλο Telekom. Από την κυβέρνηση, παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα επενδύσεων, Δημήτρης Πολίτης.

Από την πλευρά του Ομίλου Telekom και του ΟΤΕ, συμμετείχαν η επικεφαλής της Telekom για την Ευρώπη, Dominique Leroy, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, και η Νομική Σύμβουλος - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων, Public Affairs & Εταιρικής Διακυβέρνησης του ομίλου ΟΤΕ, Ειρήνη Νικολαΐδη. Η παρουσία όλων αυτών των στελεχών υπογράμμισε τη σημασία της συζήτησης για τις επενδύσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Reader