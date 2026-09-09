ΣΥΡΙΖΑ για μετρό Θεσσαλονίκης: «Άργησε, κόστισε, έπληξε την πολιτιστική μας κληρονομιά»

Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, μαζί με τους βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης, Γιάννη Αμανατίδη και Χρήστο Γιαννούλη, ανέδειξαν τις «παθογένειες και τις παραλείψεις» του Μετρό Θεσσαλονίκης. Μέσω βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κόμμα άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, εστιάζοντας στις μεγάλες καθυστερήσεις, το αυξημένο κόστος και την επίδραση στην πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα της μη διασύνδεσης του Μετρό με το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.

Η κριτική για τη μη διασύνδεση με το αεροδρόμιο

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία υπογραμμίζει ότι, παρά τις «φιέστες και τις μισές αλήθειες» που αποδίδει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα. Ένα από τα βασικά σημεία της κριτικής είναι η συνεχιζόμενη ταλαιπωρία των κατοίκων λόγω της απουσίας διασύνδεσης του δικτύου του Μετρό με το Αεροδρόμιο της πόλης.

Αυτή η παράλειψη, σύμφωνα με το κόμμα, αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για την λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης. Η μη σύνδεση του Μετρό με το αεροδρόμιο θεωρείται ως μία από τις βασικές «παθογένειες» του έργου.

Η απόσπαση των αρχαίων στον σταθμό Βενιζέλου

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στον σταθμό Βενιζέλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτηρίζει την απόσπαση και την επανατοποθέτηση των αρχαίων ευρημάτων στον συγκεκριμένο σταθμό ως «έγκλημα σε βάρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς». Αυτή η θέση εκφράζεται ρητά στο σχετικό δελτίο Τύπου του κόμματος, αναδεικνύοντας την ανησυχία για τον τρόπο διαχείρισης των αρχαιολογικών ευρημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών του έργου.

Οι βουλευτές και η Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζουν την ανάγκη για προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με τις επιλογές που έγιναν για το συγκεκριμένο σημείο του Μετρό. Η διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων εντός του αστικού ιστού αποτελεί ένα διαρκές ζήτημα, και η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εστιάζει στις συνέπειες των αποφάσεων που ελήφθησαν.

Καθυστερήσεις, αποζημιώσεις και η δυτική πλευρά της πόλης

Στην κριτική τους, η Ρένα Δούρου και οι βουλευτές Γιάννης Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης αναδεικνύουν τις μεγάλες καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στην ολοκλήρωση του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης. Αυτές οι καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνοδεύτηκαν από «αχρείαστες αποζημιώσεις» οι οποίες επιβάρυναν τους Έλληνες φορολογούμενους. Το κόστος του έργου και η διαχείριση των πόρων αποτελούν κεντρικά σημεία της κριτικής.

Επιπλέον, τονίζεται ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας ταλαιπωρία στους κατοίκους και επηρεάζοντας την καθημερινότητά τους. Παρά τις εργασίες και τις υποσχέσεις, η δυτική πλευρά της πόλης εξακολουθεί να αναμένει την επέκταση του Μετρό, ένα αίτημα που παραμένει ανεκπλήρωτο σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, απηύθυνε ένα μήνυμα προς τους πολίτες. Το μήνυμα αυτό εστιάζει στην αντίσταση απέναντι σε αυτό που περιγράφεται ως «λεηλασία των ζωών μας, των Δήμων μας, του Πολιτισμού μας». Με αυτόν τον τρόπο, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προσπαθεί να συνδέσει τα προβλήματα του Μετρό με ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής και κοινωνικής διαχείρισης.

Η δήλωση της κυρίας Δούρου καταλήγει με το σύνθημα: «ΣΥΡΙΖΑ. Σταθερά, Αριστερά». Αυτό το μήνυμα συνοψίζει την πολιτική στάση του κόμματος απέναντι στα ζητήματα που αναδείχθηκαν σχετικά με το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης, τονίζοντας τη δέσμευσή του σε αριστερές αρχές και την υπεράσπιση των συμφερόντων των πολιτών και του πολιτισμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki