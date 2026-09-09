Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε «λυπηρά» τα ισραηλινά μέτρα, υπερασπιζόμενος την απόφαση του Λονδίνου

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ χαρακτήρισε «λυπηρά» και «επιβλαβή» τα μέτρα που ανακοίνωσε το Ισραήλ εις βάρος της χώρας του. Οι ισραηλινές ανακοινώσεις ήρθαν ως απάντηση στην απόφαση της Βρετανίας, του Καναδά και της Γαλλίας να απαγορεύσουν τις εισαγωγές προϊόντων από τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Παρά τις αντιδράσεις και τις κυρώσεις, ο Μίλιμπαντ υπερασπίστηκε τη βρετανική στάση, δηλώνοντας περήφανος για την απόφαση που ελήφθη.

Η ισραηλινή απάντηση και οι κυρώσεις

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ είχε ήδη ανακοινώσει το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Επιπλέον, γνωστοποιήθηκε η επιβολή απαγόρευσης εισόδου στο ισραηλινό έδαφος για 12 Βρετανούς αξιωματούχους.

Οι κυρώσεις που ανακοινώθηκαν από το Ισραήλ αφορούν προς το παρόν αποκλειστικά τη Βρετανία. Αυτό συμβαίνει παρόλο που η απόφαση για απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων από τους εβραϊκούς οικισμούς ελήφθη από κοινού με τον Καναδά και τη Γαλλία.

Η αντίδραση του Εντ Μίλιμπαντ

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό του BBC, χαρακτήρισε τα ισραηλινά μέτρα «λυπηρά» και «επιβλαβή». Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε πως η βρετανική κυβέρνηση «περίμενε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί», υποδηλώνοντας ότι ήταν προετοιμασμένη για μια τέτοια εξέλιξη.

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να επηρεαστεί το διμερές εμπόριο και η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών, ο Μίλιμπαντ εξέφρασε την πεποίθησή του. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «είμαι πεπεισμένος ότι η συνεργασία μας με το Ισραήλ στον τομέα της ασφάλειας θα συνεχιστεί».

Απόρριψη επικρίσεων και υπεράσπιση της στάσης

Ο Εντ Μίλιμπαντ απέρριψε κατηγορηματικά τις επικρίσεις που διατύπωσε ο αρχιραβίνος Εφραίμ Μίρβις. Ο αρχιραβίνος είχε κάνει λόγο για μια «μαύρη ημέρα για τους Βρετανούς Εβραίους» και χαρακτήρισε την απόφαση ως μια «καθαρά πολιτική στάση».

Σύμφωνα με τον αρχιραβίνο, μια τέτοια στάση μόνο «θα ενισχύσει τον εξτρεμισμό τον οποίο διατείνεται ότι πολεμά». Ο Βρετανός υπουργός, από την πλευρά του, υπογράμμισε την ανάγκη να είναι εφικτό «στην κοινωνία μας να υπερασπιστούμε τις βρετανικές αξίες της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας, να αντιταχθούμε στην καταπίεση και την αδικία».

Ο Μίλιμπαντ πρόσθεσε ότι αυτό πρέπει να γίνεται «με έναν τρόπο που καταδικάζει ξεκάθαρα τον αντισημιτισμό». Η δήλωση αυτή έρχεται σε συνέχεια εμπρησμών και σειράς άλλων επιθέσεων που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες εναντίον χώρων που συνδέονται με την εβραϊκή κοινότητα στο Λονδίνο.

Η επέκταση των οικισμών και η θέση του Λονδίνου

Μιλώντας και στο Sky News, ο Εντ Μίλιμπαντ υπερασπίστηκε εκ νέου τη χθεσινή του ανακοίνωση, εξηγώντας τους λόγους πίσω από την απόφαση. Δήλωσε ότι η συνεχιζόμενη επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη ισοδυναμεί με «καταπίεση του παλαιστινιακού λαού».

Ο υπουργός τόνισε με σαφήνεια ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν είναι «διατεθειμένη να παραμείνει αδρανής μπροστά σε αυτό». Κλείνοντας, ο Μίλιμπαντ επανέλαβε τη θέση του σχετικά με την ισραηλινή αντίδραση, δηλώνοντας: «Λυπάμαι για την ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης, αλλά είμαι περήφανος για αυτό που κάναμε χθες και ήταν το σωστό».

Με πληροφορίες από: News.gr