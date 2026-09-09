«Εθνικά επικίνδυνη μια παρατεταμένη ακυβερνησία», δηλώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έθεσε ένα σημαντικό διακύβευμα ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα της αυτοδυναμίας. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι μια παρατεταμένη ακυβερνησία στην Ελλάδα είναι πολλαπλώς επικίνδυνη, τονίζοντας τις εθνικές της διαστάσεις. Η δήλωσή του αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του αφηγήματος περί της κρισιμότητας της αυτοδύναμης διακυβέρνησης για τη χώρα.

Οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας

Συγκεκριμένα, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «αν δεν έχουμε αυτοδυναμία και δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση και μείνουμε ακυβέρνητοι θα κινδυνεύσει η χώρα». Η φράση αυτή αποτελεί κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του, με την οποία επιχειρεί να αναδείξει τους κινδύνους που ελλοχεύουν από ένα ενδεχόμενο πολιτικό αδιέξοδο μετά τις εκλογές.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε μια παρατεταμένη ακυβερνησία ως «εθνικά επικίνδυνη», τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα στην ελληνική ιστορία. Η θέση του αυτή βασίζεται στην πεποίθηση ότι η πολιτική αστάθεια μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ευάλωτες για την Ελλάδα, ειδικά σε θέματα εθνικής σημασίας.

Ο ρόλος της Τουρκίας και η ιστορική μνήμη

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της Τουρκίας, δηλώνοντας ότι «είναι κρίσιμος παράγοντας της ελληνικής ιστορίας ότι η Τουρκία οποτεδήποτε πετυχαίνει την Ελλάδα σε πολιτική αστάθεια προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί». Αυτό, όπως είπε, αποτελεί ιστορική μνήμη, την οποία ο Έλληνας ψηφοφόρος πρέπει να έχει πάντοτε στο μυαλό του όταν προσέρχεται στις κάλπες.

Για να υποστηρίξει την άποψή του, ο υπουργός παρέθεσε ιστορικά παραδείγματα, ξεκινώντας από τα Σεπτεμβριανά και φτάνοντας μέχρι τα Ίμια. Ειδικότερα, ανέφερε ότι οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κρίσης των Ιμίων. Τόνισε ότι «όλη όμως η κουβέντα των Ιμίων και η ζημιά των Ιμίων έγινε με τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Ωνάσειο».

Σύμφωνα με τον υπουργό, «ιστορικά έχει αποδειχθεί οποτεδήποτε η Ελλάδα είχε παρατεταμένη ακυβερνησία η Τουρκία κάτι μας πήρε». Αυτή η αναφορά ενισχύει το επιχείρημά του για την ανάγκη σταθερής διακυβέρνησης, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.

Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια της ακυβερνησίας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Δανία, η Ολλανδία ή το Βέλγιο, όσον αφορά την πολιτική της σταθερότητα. «Η Ελλάδα δεν ούτε είναι Δανία ούτε Ολλανδία ούτε Βέλγιο», είπε χαρακτηριστικά, υποδηλώνοντας τις γεωπολιτικές και ιστορικές ιδιαιτερότητες της χώρας.

Ο υπουργός χαρακτήρισε ως «αναντίρρητη ιστορική πραγματικότητα» το γεγονός ότι «η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια της ακυβερνησίας». Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Γεωργιάδης προσπάθησε να τονίσει την κρισιμότητα της εκλογικής αναμέτρησης και την ανάγκη για ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα που θα οδηγήσει σε άμεσο σχηματισμό κυβέρνησης.

Αποκλεισμός κυβερνήσεων συνεργασίας

Παράλληλα με την έμφαση στην αυτοδυναμία, ο Άδωνις Γεωργιάδης απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας. «Στην Ελλάδα σήμερα πλην της αυτοδύναμης ΝΔ έχετε να μου υποδείξετε κάποιο άλλο κυβερνητικό σχήμα; Εμείς προτείνουμε αυτοδυναμία», δήλωσε, καθιστώντας σαφή τη θέση της Νέας Δημοκρατίας.

Ο υπουργός σημείωσε ότι στην Ευρώπη, τα πιθανά εκλογικά σχήματα ανακοινώνονται πάντα πριν τις εκλογές. Ωστόσο, για την Ελλάδα, τόνισε ότι «δεν υπάρχει κανένα σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας. Δεν υπάρχει κανένα σενάριο να συνεργαστεί κανείς με κανέναν», αποκλείοντας κάθε τέτοια προοπτική.

Η ελληνική «κουλτούρα» συνεργασιών

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά τις κυβερνήσεις συνεργασίας, υποστηρίζοντας ότι «στην Ελλάδα δεν γίνονται κυβερνήσεις συνεργασίας, κυβερνήσεις συνεργασίας γίνανε μόνο στα μνημόνια δηλαδή με το ζόρι». Ειδικότερα, ανέφερε τις συνεργασίες του 2012-2013, οι οποίες, όπως είπε, «γίνανε με το πιστόλι στον κρόταφο ότι βγαίνουμε από το ευρώ, δεν γίνανε γιατί ήθελε κανείς να συνεργαστεί με κανέναν».

Σύμφωνα με τον υπουργό, «η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας», γεγονός που, κατά την άποψή του, καθιστά δύσκολη την υλοποίηση τέτοιων σχημάτων. Αναφορικά με το τι θα πράξει η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, δηλαδή αν θα προτείνει συνεργασία στο ΠΑΣΟΚ ή αν θα παραδώσει αμέσως την εντολή, ο κ. Γεωργιάδης ήταν κατηγορηματικός.

Σημείωσε ότι «αφού έχουν πάρει απόφαση ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας, δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας», υπογραμμίζοντας την απουσία προθέσεων για συνεργασία από άλλες πολιτικές δυνάμεις, κάτι που καθιστά την αυτοδυναμία τη μόνη βιώσιμη λύση κατά την άποψή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki