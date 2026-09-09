Παρεμβάσεις Χρυσοχοΐδη, επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο και κινήσεις Ανδρουλάκη

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει αναλάβει ενεργά το θέμα των τηλεφωνικών απατών, οι οποίες παρουσιάζουν συνεχώς νέες μορφές. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται αλλαγές στο ποινικό πλαίσιο, ώστε ορισμένες περιπτώσεις να μπορούν να χαρακτηριστούν κακούργημα. Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προγραμματίζει μια επίσκεψη στο Καστελλόριζο, η οποία αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης επιδιώκει να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα του με πρωτοβουλίες εξωστρέφειας.

Η παρέμβαση Χρυσοχοΐδη για τις τηλεφωνικές απάτες

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έχει θέσει σε προτεραιότητα την αντιμετώπιση των τηλεφωνικών απατών, οι οποίες εξελίσσονται και λαμβάνουν διαφορετικές μορφές. Η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά την αλλαγή του ποινικού πλαισίου, με στόχο κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται ως κακουργήματα, ενισχύοντας έτσι την αυστηρότητα των ποινών.

Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων από τον τραπεζικό τομέα, καθώς και από τον ΔΕΔΔΗΕ. Οι φορείς αυτοί χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους απατεώνες ως μέσα για να αποσπάσουν χρήματα, κυρίως από ηλικιωμένους πολίτες. Επιπλέον, εξετάζεται η δημιουργία μιας ειδικής εφαρμογής ενημέρωσης των αρχών, η οποία θα λειτουργεί στα πρότυπα του 112, με σκοπό να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος αντίδρασης των αρχών και να περιοριστεί η δράση των απατεώνων.

Το ταξίδι του πρωθυπουργού στο Καστελλόριζο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει ένα ταξίδι στο Καστελλόριζο την Παρασκευή, μια επίσκεψη που αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο νησί συνοδευόμενος από τον γραμματέα του κόμματος, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Το Σαββατοκύριακο αυτό θα πραγματοποιηθούν και οι εορτασμοί για την απελευθέρωση του νησιού. Συμπληρώνονται 83 χρόνια από την ημέρα που το αντιτορπιλικό «Ναύαρχος Κουντουριώτης» εισήλθε στο λιμάνι, καθιστώντας το Καστελλόριζο το πρώτο τμήμα ελληνικού εδάφους που απελευθερώθηκε από τη γερμανική κατοχή. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού θεωρείται ως μια έμπρακτη απάντηση τόσο προς την Τουρκία όσο και προς όσους υποστηρίζουν ότι ο ίδιος δέχεται τελεσίγραφα στο Μαξίμου από τον Καλίν, τα οποία παραμένουν αναπάντητα.

Η επιχείρηση εξωστρέφειας του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εξωστρέφειας, με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας του. Στο πλαίσιο αυτό, στο τέλος της εβδομάδας θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Εκεί, θα υιοθετήσει μια συνήθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα παραστεί σε ένα κοκτέιλ για δημοσιογράφους. Η εκδήλωση αυτή θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Monasty της Μοναστηρίου, το βράδυ της Παρασκευής. Αντίθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνηθίζει να πηγαίνει στο Electra Palace, όπου την εκδήλωση καλεί τυπικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ΠΑΣΟΚ, με αυτές τις κινήσεις, δείχνει να καταβάλλει μια προσπάθεια για ενίσχυση της παρουσίας του.

Η δεύτερη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Η δεύτερη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη έχει σημαδευτεί από διάφορα απρόοπτα. Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίας, φαίνεται πως δεν πτοούνται στην Αμαλίας.

Με πληροφορίες από: Reader