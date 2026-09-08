Τα πολιτικά σενάρια για την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και το «όχημα» επανόδου

Πολιτικά σενάρια που αφορούν τον καταδικασμένο εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη έχουν επανέλθει στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες. Η επανεμφάνιση αυτών των συζητήσεων συμπίπτει με την επικείμενη αποφυλάκισή του, η οποία έχει οριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια αισθητή αγωνία σε ορισμένους κύκλους σχετικά με το εάν και με ποιον τρόπο ο Ηλίας Κασιδιάρης θα επιδιώξει να ασχοληθεί εκ νέου με την πολιτική ζωή του τόπου, μετά την έξοδό του από τη φυλακή.

Η επικείμενη αποφυλάκιση και τα πολιτικά σενάρια

Οι πολιτικές συζητήσεις γύρω από τον Ηλία Κασιδιάρη έχουν ενταθεί σημαντικά καθώς πλησιάζει η ημερομηνία της αποφυλάκισής του. Συγκεκριμένα, στις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αποφυλακιστεί, γεγονός που έχει πυροδοτήσει την επανεμφάνιση διαφόρων πολιτικών σεναρίων. Αυτά τα σενάρια αφορούν την πιθανή επανεμπλοκή του με την πολιτική, δημιουργώντας ερωτήματα για τον τρόπο και την έκταση της μελλοντικής του δράσης.

Η καταδίκη του δεν φαίνεται να έχει λειτουργήσει αποτρεπτικά για τον ίδιο, ούτε και για ένα συγκεκριμένο, αμετανόητο κομμάτι της Ακροδεξιάς. Αυτό το τμήμα της πολιτικής σκηνής συνεχίζει να φαντασιώνεται ότι θα μπορούσαν να συμβούν στην Ελλάδα εξελίξεις ανάλογες με αυτές που παρατηρούνται στη Γερμανία, όπου το κόμμα AfD, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ναζιστικό, έχει αποκτήσει πολιτική επιρροή.

Το «όχημα» για την πολιτική επάνοδο

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν ευρέως, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος υπήρξε το άλλοτε δεξί χέρι του Μιχαλολιάκου και φέρει τατουάζ με σβάστικα, φέρεται να προετοιμάζει τη δημιουργία ενός «πολιτικού οργανισμού». Αυτή η οντότητα, όπως αναφέρεται, δεν θα έχει την επίσημη μορφή ενός πολιτικού κόμματος. Αντιθέτως, ο ρόλος της θα είναι να οργανώνει και να καθοδηγεί τις δυνάμεις που τον υποστηρίζουν προς μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση.

Η στρατηγική πίσω από τη δημιουργία ενός τέτοιου «οχήματος» εκτιμάται ότι αποσκοπεί στην παράκαμψη των ελέγχων του Αρείου Πάγου. Ο στόχος είναι να αποφευχθεί η ακύρωση της συμμετοχής του στις εκλογές, ένα προηγούμενο που σημειώθηκε με τους Σπαρτιάτες κατά τις πρόσφατες ευρωεκλογές. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η διασφάλιση της παρουσίας των υποστηρικτών του στην εκλογική διαδικασία, χωρίς να προσκρούσει σε νομικά εμπόδια.

Διαψεύσεις για ίδρυση κόμματος από συγγενικό πρόσωπο

Παράλληλα με τα σενάρια για τον «πολιτικό οργανισμό», είχε κυκλοφορήσει και μια πληροφορία σχετικά με την πιθανή ίδρυση ενός κόμματος από τον αδελφό του Ηλία Κασιδιάρη. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, το εν λόγω κόμμα θα λειτουργούσε ως το επίσημο «όχημα» για την πολιτική επανεμφάνιση του καταδικασμένου. Ωστόσο, αυτή η συγκεκριμένη πληροφορία διαψεύδεται.

Άτομα που έχουν σαφή εικόνα των εσωτερικών διεργασιών και των όσων συμβαίνουν στον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο αρνούνται την ακρίβεια αυτής της πληροφορίας. Οι πηγές αυτές διαψεύδουν ότι ο αδελφός του Ηλία Κασιδιάρη έχει υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλει αίτηση για την ίδρυση ενός νέου κόμματος, το οποίο θα αποτελούσε το μέσο για την πολιτική δράση του Ηλία Κασιδιάρη και την εκλογική του παρουσία.

Με πληροφορίες από: Topontiki