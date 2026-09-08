Ο Κώστας Τσουκαλάς: «Οι πολίτες αφιερώνουν στον Μητσοτάκη το τραγούδι ''τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα''»

Σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio 98.9. Ο κ. Τσουκαλάς επικεντρώθηκε στα προβλήματα που βασανίζουν τη κοινωνία και στην ανάγκη να αναμετρηθούν τα προγράμματα και οι θέσεις των κομμάτων.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός δεν θέλησε να μιλήσει για τα μεγάλα επίδικα, ούτε καν από το βήμα της ΔΕΘ. Χαρακτήρισε την πολιτική της κυβέρνησης ως μια λογιστική αποτύπωση χωρίς κανένα όραμα και καμία στρατηγική, ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι προσπαθεί να εξαπατήσει κοινωνικές ομάδες που του έχουν γυρίσει την πλάτη, προσφέροντας κάποια ημίμετρα και χρήματα.

Κριτική για την κυβερνητική πολιτική και το όραμα

Ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως ο κόσμος πλέον γνωρίζει ότι κάποιοι λίγοι κέρδισαν, ενώ οι πολλοί έχασαν αυτά τα επτά χρόνια, και δεν χειραγωγείται με τέτοιες πρακτικές. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και στις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε την έλλειψη οράματος και στρατηγικής στην κυβερνητική πολιτική. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, επανέλαβε ότι ο πρωθυπουργός απέφυγε να θίξει σημαντικά ζητήματα, ακόμη και από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, περιοριζόμενος σε μια απλή καταγραφή πολιτικών χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.

Το αναπτυξιακό αποτύπωμα και οι χαμένες ευκαιρίες

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι το αναπτυξιακό αποτύπωμα που έχει αφήσει η διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι δυσανάλογα μικρό σε σχέση με τους πόρους που είχε στη διάθεσή της. Επεσήμανε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέλαβε μία χώρα μετά τα μνημόνια, αλλά η ανάπτυξή της δεν πέρασε ποτέ το 3%, την ίδια στιγμή που χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία απογειώθηκαν οικονομικά.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε επίσης ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός το 2019 έλεγε ότι για μία δεκαετία η χώρα θα είχε ανάπτυξη της τάξης του 4%. Αυτή η υπόσχεση, κατά τον κ. Τσουκαλά, δεν υλοποιήθηκε, αναδεικνύοντας την απόκλιση μεταξύ των εξαγγελιών και της πραγματικότητας.

Η οικονομία του 2026 σε σύγκριση με το παρελθόν

Ο κ. Τσουκαλάς αναγνώρισε πως έχουν γίνει κάποια πράγματα στον τομέα της οικονομίας, δηλώνοντας ότι «αλίμονο αν ήταν ίδια με την Ελλάδα της προηγούμενης δεκαετίας». Ωστόσο, τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα του 2026 να συγκρίνεται με την Ελλάδα του 2019, δεδομένων των δισεκατομμυρίων ευρώ που έλαβε η χώρα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, το ζήτημα δεν είναι να ξεπερνάς έναν πήχη άλλης περιόδου, αλλά να φτάνεις τουλάχιστον τον πήχη της δικής σου περιόδου, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που έχει η οικονομία. Αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει την ανάγκη για μια πιο φιλόδοξη και αποτελεσματική οικονομική πολιτική.

Το «ψευδοαφήγημα» της ακυβερνησίας και οι δημοσκοπήσεις

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι ο πρωθυπουργός ακολουθεί εδώ και καιρό ένα «ψευδοαφήγημα» περί ακυβερνησίας, εάν δεν εκλεγεί ο ίδιος, το οποίο συνεχώς ανακυκλώνει. Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός επιχειρεί να αποκρύψει τα ποιοτικά δεδομένα των δημοσκοπήσεων, τα οποία δείχνουν ένα διαφορετικό κλίμα στην κοινή γνώμη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι υπάρχει ένα 70% των πολιτών που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν στις εκλογές, αλλά όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό, κατά τον ίδιο, δείχνει ότι ο πρωθυπουργός έχει πολύ πεπερασμένες δεξαμενές υποστήριξης και γι' αυτό προσπαθεί να παγιδεύσει τους ψηφοφόρους με τέτοιου είδους αφηγήματα.

Η αφιέρωση του τραγουδιού και η εικόνα της χώρας

Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι αφού αρέσουν στον πρωθυπουργό οι αφιερώσεις τραγουδιών, ο ελληνικός λαός το μόνο τραγούδι που θα μπορούσε να του αφιερώσει είναι «τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα». Αυτή η αφιέρωση, όπως είπε, ταιριάζει στον πρωθυπουργό, καθώς με την πολιτική του, αντί για μία ευρωπαϊκή χώρα όπως είχε υποσχεθεί, έχει δημιουργήσει μία χώρα σκανδάλων και διαφθοράς.

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την έντονη κριτική του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε θέματα διαφάνειας και θεσμών. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατέληξε τονίζοντας την απογοήτευση του κόσμου από τις κυβερνητικές πρακτικές και τις ανεπαρκείς, κατά την άποψή του, επιδόσεις.

Με πληροφορίες από: Reader