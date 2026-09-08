Η ΕΛ.Α.Σ. ζητά απαντήσεις από το υπουργείο Εργασίας για το κόστος της ΔΥΠΑ στη ΔΕΘ

Η Ένωση Λειτουργών Ασφαλείας Σώματος (ΕΛ.Α.Σ.) ζητά απαντήσεις από το υπουργείο Εργασίας σχετικά με το κόστος της παρουσίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Τα ερωτήματα αυτά αναδείχθηκαν μετά από σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, η οποία έφερε στην επιφάνεια ζητήματα διαχείρισης δημοσίων πόρων. Η ΕΛ.Α.Σ. καλεί το υπουργείο να τοποθετηθεί επί των συγκεκριμένων ισχυρισμών.

Υψηλό κόστος για το περίπτερο της ΔΥΠΑ

Σύμφωνα με τα ερωτήματα που τέθηκαν από την ΕΛ.Α.Σ., βασιζόμενα στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, τίθεται το ζήτημα του συνολικού κόστους της παρουσίας της ΔΥΠΑ στην ΔΕΘ. Συγκεκριμένα, ζητείται να απαντηθεί εάν είναι αλήθεια ότι μόνο η κατασκευή του περιπτέρου κόστισε το ποσό των 300.000 ευρώ.

Επιπλέον, η Ένωση ρωτά εάν το συνολικό κόστος της συμμετοχής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην Έκθεση έφτασε κοντά στο μισό εκατομμύριο ευρώ. Αυτά τα ποσά προκαλούν ερωτηματικά ως προς την ορθή διαχείριση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων.

Ερωτήματα για την «εντυπωσιακή παράσταση»

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. θέτει και άλλα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την πραγματική κατάσταση της ΔΥΠΑ, πίσω από την «εντυπωσιακή και πανάκριβη, απ’ ότι φαίνεται, “παράσταση”» που δόθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ζητείται να απαντηθεί εάν πίσω από αυτή την εικόνα κρύβονται ψηφιακά συστήματα που αντιμετωπίζουν συνεχείς καταρρεύσεις.

Παράλληλα, η Ένωση αναφέρεται σε εργαζόμενους που προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών με ελάχιστα μέσα, καθώς και σε ελλείψεις προσωπικού, εκπαίδευσης και οργάνωσης. Αυτά τα ζητήματα, εφόσον επιβεβαιωθούν, σκιαγραφούν μια εικόνα που απέχει από την παρουσίαση της ΔΥΠΑ στην Έκθεση.

Προβλήματα προσωπικού και απευθείας αναθέσεις

Στην ίδια ανακοίνωση, η ΕΛ.Α.Σ. θέτει το θέμα των χαμηλών μισθών των εργαζομένων στη ΔΥΠΑ, καθώς και τον αιφνίδιο τερματισμό συμβάσεων έμπειρου προσωπικού. Αυτές οι καταγγελίες δημιουργούν προβληματισμό για τις συνθήκες εργασίας και τη διατήρηση της τεχνογνωσίας εντός της υπηρεσίας.

Την ίδια στιγμή, η Ένωση αναφέρει ότι οι απευθείας αναθέσεις για την αναβάθμιση των προγραμμάτων «δίνουν και παίρνουν». Το ζήτημα αυτό, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις και τα προβλήματα που φέρεται να αντιμετωπίζει η υπηρεσία, εντείνει τα ερωτήματα για τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Ο ρόλος της ΔΥΠΑ και οι απαιτήσεις για διαφάνεια

Η ΕΛ.Α.Σ. υπογραμμίζει τη σημασία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, χαρακτηρίζοντάς την ως βασικό πυλώνα του Κοινωνικού Κράτους. Τονίζει ότι η ΔΥΠΑ «δεν μπορεί να γίνεται τσιφλίκι ημετέρων, ούτε πεδίο για εξυπηρετήσεις και φιέστες, δίνοντας την ψευδαίσθηση μιας ψεύτικης εικόνας».

Οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ, αλλά και οι πολίτες, απαιτούν αξιοκρατία, διαφάνεια και σύγχρονες υπηρεσίες που να λειτουργούν πραγματικά. Στόχος είναι οι υπηρεσίες αυτές να ανταποκρίνονται στα πραγματικά προβλήματα των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki