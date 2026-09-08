Η κυβέρνηση παρουσίασε σχέδιο για μείωση των τιμών του ρεύματος έως 30%

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσίασε το πρωί της Τρίτης ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με στόχο τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Η παρουσίαση αυτή εξειδικεύει την πρόσφατη εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σ. Παπασταύρου, χαρακτήρισε τη μείωση αυτή ως τη «φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε από το 2019».

Στρατηγική μείωσης τιμών και ολιστικό σχέδιο

Ο υπουργός Σ. Παπασταύρου ανέφερε ότι το σχέδιο που παρουσιάζεται δεν αποτελεί ένα απλό επιδοματικό μέτρο, αλλά ένα ολιστικό σχέδιο μόνιμων αλλαγών. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και μετρήσιμο σχέδιο, το οποίο σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα νέο επίπεδο ενεργειακής στρατηγικής. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μόνιμα διαρθρωτικά χαμηλότερες τιμές στην ενέργεια, απομακρύνοντας τη χώρα από μια αμυντική στάση.

Ο υπουργός εξήγησε ότι η μείωση των τιμών στο ρεύμα θα επιτευχθεί μέσα από έξι βασικούς άξονες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου ολοκληρωμένου σχεδίου. Στόχος είναι το ενεργειακό πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει η χώρα να μετατραπεί σε απτό οικονομικό όφελος, το οποίο θα φτάσει άμεσα στον πολίτη.

Ενεργειακή μετάβαση και επενδύσεις

Ο Σ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει συστηματικά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), στις διασυνδέσεις και στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου. Από το 2019, η κυβέρνηση εργάστηκε πάνω σε ένα ολοκληρωμένο και όχι αποσπασματικό σχέδιο, το οποίο έχει ήδη αποδώσει ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Μέσα από αυτή την πορεία, η Ελλάδα έχει μετατραπεί από χώρα εισαγωγέα ενέργειας σε εξαγωγική δύναμη, με τις τιμές της να κινούνται πλέον στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αυτή η στρατηγική έχει συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός αναχώματος απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις, όπως σημείωσε ο υπουργός. Παρόλο που η ενεργειακή αγορά δεν είναι απομονωμένη από τις διεθνείς εξελίξεις, οι επιπτώσεις στη δική μας αγορά ήταν πιο ήπιες σε σχέση με άλλες, ακριβώς επειδή έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στις εγχώριες ΑΠΕ.

Η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Στο πλαίσιο της δυναμικής ενεργειακής μετάβασης, η χώρα έχει επιτύχει τον τριπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση παγκοσμίως σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά συστήματα και την ένατη θέση σε διείσδυση από αιολικά συστήματα. Το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΧΠ/ΑΕ) αποτελεί τη βάση για το μέλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες.

Επιπλέον, ο υπουργός ανέφερε ότι στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο περιλαμβάνει μικρά έργα, έχει συνδεθεί πάνω από το 50% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ. Αυτό μεταφράζεται σε σχεδόν 100.000 συνδέσεις, γεγονός που αναδεικνύει την εκτεταμένη και επιτυχημένη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό σύστημα, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία της χώρας.

Η σταδιακή εγκατάλειψη του λιγνίτη

Παράλληλα με την ανάπτυξη των ΑΠΕ, η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε μια σταδιακή εγκατάλειψη του ακριβού λιγνίτη, μια διαδικασία που ξεκίνησε το 2005. Η λιγνιτική παραγωγή έχει καταγράψει μια εντυπωσιακή μείωση της τάξης του 92% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη μεταξύ των ετών 2005 και 2019, είχε σημειωθεί μια σημαντική μείωση κατά 66% στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη.

Αυτή η συντονισμένη προσπάθεια για την απεξάρτηση από τον λιγνίτη, σε συνδυασμό με την εντατική ενίσχυση των ΑΠΕ, αποτελεί έναν κεντρικό πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Στόχος είναι η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, η προστασία του περιβάλλοντος και η διαρκής μείωση του ενεργειακού κόστους για τους Έλληνες πολίτες.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis