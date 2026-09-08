Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός να απαντήσει για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, έθεσε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό, αναφορικά με το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα». Ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε σαφείς απαντήσεις για το αν η χώρα βρίσκεται σε «ομηρία» και αν υπάρχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του συστήματος. Τόνισε πως το ζήτημα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα εθνικής ασφάλειας.

Τα ερωτήματα για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει σήμερα σε συγκεκριμένα ερωτήματα. «Τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομηρία; Έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα ναι ή όχι;» ήταν οι ακριβείς ερωτήσεις που έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε τη σημασία αυτών των ζητημάτων για την εθνική ασφάλεια της χώρας, τονίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και καθαρές τοποθετήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Η απαίτηση για απαντήσεις αφορά όχι μόνο το κόμμα του, αλλά και την ελληνική κοινωνία συνολικά.

Προηγούμενες δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε σε παλαιότερες δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, οι οποίες είχαν γίνει στις 23 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, ο υπουργός είχε δηλώσει τότε ότι δεν θα προχωρήσει καμία προμήθεια εάν δεν υπήρχε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα.

Επιπλέον, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε προσθέσει ότι η Ελλάδα δεν θα βρισκόταν σε «ομηρία» ούτε καν από φίλιες δυνάμεις, φωτογραφίζοντας μάλιστα το Ισραήλ. Αυτές οι προηγούμενες τοποθετήσεις έρχονται σε αντίθεση με τις νεότερες πληροφορίες που επικαλείται ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Νεότερα στοιχεία και η θέση του Ισραήλ

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι πλέον, πληροφορίες που προέρχονται από «έγκυρη εφημερίδα» και μια συνέντευξη που έδωσε ο διευθυντής αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ, υποδεικνύουν ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ένα σοβαρό ερώτημα, στο οποίο, όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει.

Η αντίφαση μεταξύ των αρχικών διαβεβαιώσεων και των νέων πληροφοριών αποτελεί το επίκεντρο της κριτικής του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος ζητά άμεσες και ξεκάθαρες διευκρινίσεις από τον πρωθυπουργό για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα.

Η στάση της κυβέρνησης και η στήριξη του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι προκύπτει ένα ερώτημα στο οποίο η κυβέρνηση δεν απαντάει. Ζήτησε «καθαρά λόγια» για το θέμα, τονίζοντας ότι η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη να γνωρίζει την αλήθεια.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής διαβεβαίωσε ότι το κόμμα του στηρίζει την αμυντική ενίσχυση της χώρας και κάθε προσπάθεια ισχυροποίησης της αποτρεπτικής δύναμης. Ωστόσο, αυτή η στήριξη συνοδεύεται από την απαίτηση για πλήρη διαφάνεια και ειλικρίνεια από την πλευρά της πολιτείας.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos