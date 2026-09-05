Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε μετωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφορικά με τις εξαγγελίες του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το κόμμα κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί με «ημίμετρα» να ανακόψει την κοινωνική δυσαρέσκεια που επικρατεί. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός ζητά μία ακόμη τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε κατά την προηγούμενη διακυβέρνησή του.

Γενική κριτική και αξιοπιστία

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αμφισβήτησε ευθέως το κυβερνητικό αφήγημα περί «Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πλέον «σε εμφανή αποδρομή».

Το ΠΑΣΟΚ έβαλε στο στόχαστρο τόσο τα οικονομικά μέτρα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου 2026, από τη ΔΕΘ, όσο και το πολιτικό δίλημμα που έθεσε για την επόμενη τετραετία. Ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία, «χωρίς όραμα για τη χώρα», στενεύουν τον ορίζοντα της πατρίδας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι, «έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία». Στάθηκε ιδιαίτερα στην αναφορά του πρωθυπουργού ότι είναι «πιο αισιόδοξος», «πιο έτοιμος» και «πιο αποφασισμένος».

Αντιπαραβάλλοντας αυτές τις δηλώσεις με την επταετή κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε ότι αυτή η περίοδος χαρακτηρίστηκε από σκάνδαλα διαφθοράς, καλπάζουσα ακρίβεια, κερδοσκοπία των καρτέλ και ευρωπαϊκή απόκλιση, με την αγοραστική δύναμη των πολιτών να βρίσκεται στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οικονομικά μέτρα και δημοσιονομικός χώρος

Το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να αναδείξει αντίφαση ανάμεσα στις προηγούμενες κυβερνητικές τοποθετήσεις για τα δημοσιονομικά περιθώρια και στο πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι τον Ιούλιο η κυβέρνηση είχε ασκήσει κριτική στο ΠΑΣΟΚ για «λεφτόδεντρα», δηλώνοντας τότε πως ο δημοσιονομικός χώρος ανερχόταν σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Σήμερα, ωστόσο, βρέθηκε δημοσιονομικός χώρος 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Για το λόγο αυτό, ο Κώστας Τσουκαλάς ζήτησε από τον πρωθυπουργό να ζητήσει συγγνώμη για τα «ψέματά του».

Φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών

Ιδιαίτερη κριτική ασκήθηκε και στις εξαγγελίες που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί τώρα να διορθώσει δικές της φορολογικές επιλογές, οι οποίες είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν.

Ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός, ο οποίος έως χθες διατυμπάνιζε πως δεν αύξησε κανένα φόρο, τρέχει τώρα πανικόβλητος να ξηλώσει τους δικούς του νόμους υπερφορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτή η ενέργεια, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου, αποκαλύπτει πόσο βαθιά αναξιόπιστος είναι ο πρωθυπουργός.

Η σύγκρουση με το «βαθύ κράτος»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις αναφορές του πρωθυπουργού περί σύγκρουσης με το «βαθύ κράτος».

«Ανακοίνωσε πως θα αναμετρηθεί με το βαθύ κράτος… πάλι, όταν επί των ημερών του το βαθύ κράτος έγινε πιο πελατειακό, πιο συγκεντρωτικό και πιο διεφθαρμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς.

Συγκρίσεις με προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ αντιπαρέβαλε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού με προηγούμενες προτάσεις του ίδιου του κόμματος. Συγκεκριμένα, πριν από δύο μήνες, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε δεσμευτεί για την επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, κοστολογώντας επακριβώς την παρέμβαση.

Τότε, η κυβέρνηση είχε κάνει λόγο για «δημοσιονομικό εκτροχιασμό» αναφορικά με την πρόταση. Ωστόσο, απόψε ο κ. Μητσοτάκης αύξησε το μόνιμο ετήσιο βοήθημα των συνταξιούχων.

Αντίστοιχη αντίδραση είχε η κυβέρνηση και όταν το ΠΑΣΟΚ έθεσε το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου μισθού, κάτι που επίσης είχε απορριφθεί ως μη εφικτό από την πλευρά της κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki