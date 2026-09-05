Η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ: Μέτρα 2,2 δισ. ευρώ και αιχμές στην αντιπολίτευση

Με ένα πακέτο μέτρων συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ και με στοχοθεσία τετραετίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ομιλία του διήρκεσε σχεδόν μιάμιση ώρα και απευθύνθηκε σε ένα ευρύ φάσμα πολιτών της χώρας, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη περίοδο.

Τα μέτρα ως απάντηση στην αντιπολίτευση

Ο πρωθυπουργός, με τα μέτρα που εξήγγειλε, τα οποία αφορούν και το έτος 2027, φάνηκε να απαντά και να πετάει το γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά μοιάζουν να μπαίνουν σφήνα στις προτάσεις που έχουν καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης για την οικονομία και τους πολίτες.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τα βασικά προεκλογικά διλήμματα, εστιάζοντας στην επιλογή μεταξύ σταθερότητας ή ακυβερνησίας. Ακόμη, έστειλε ένα μήνυμα προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενος στην ανάγκη για μια νέα εθνική ενότητα.

Στήριξη αγροτών και εργαζομένων

Στο πλαίσιο των εξαγγελιών του, ο πρωθυπουργός παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για τους αγρότες. Προβλέπεται μηδενισμός του φόρου εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, με στόχο να φτάσει τα 1000 ευρώ μέσα σε διάστημα 15 μηνών. Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων.

Ενισχύσεις σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους

Για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, τα Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) και τους ανασφάλιστους υπερήλικες, προβλέπεται αύξηση επιδόματος κατά 400 ευρώ. Η καταβολή αυτής της ενίσχυσης έχει προγραμματιστεεί για τον Νοέμβριο.

Επίσης, ανακοινώθηκε η χορήγηση επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, με την καταβολή του να ξεκινά από τον Δεκέμβριο του 2027.

Μέτρα για οικογένειες και επιχειρήσεις

Ένα νέο μέτρο αφορά τη δημιουργία επενδυτικού λογαριασμού για νεογέννητα. Σε αυτόν τον λογαριασμό, το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο το ποσό που καταθέτουν οι γονείς, με απώτερο στόχο να δημιουργηθεί ένας «κουμπαράς» άνω των 60.000 ευρώ μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού, δηλαδή στα 18 του χρόνια.

Στον τομέα της ενέργειας, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Επιπλέον, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις, βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας τους. Τέλος, για τα νομικά πρόσωπα, ανακοινώθηκε μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% ετησίως, ώστε να φτάσει τελικά στο 50%.

Το πολιτικό διακύβευμα

Τα παραπάνω μέτρα, μαζί με τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα νομικά πρόσωπα, ουσιαστικά «χτυπούν» τον πυρήνα των προτάσεων της Ελληνικής Λύσης και του ΠΑΣΟΚ. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση υποχρεώνει την αντιπολίτευση να γίνει πιο σαφής στις δικές της υποσχέσεις και προτάσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας ένα πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ, διαθέτει ένα σημαντικό ατού, καθώς έχει στα χέρια του το «πορτοφόλι» από το οποίο θα προέλθουν αυτά τα κονδύλια, δίνοντας έμφαση στην υλοποίηση των εξαγγελιών του.

Με πληροφορίες από: Topontiki