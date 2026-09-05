Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια των εξαγγελιών του στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της κατασκευής του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο στόχος για τη «Νέα Τούμπα» είναι τα έργα να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027. Η κυβέρνηση, όπως δήλωσε, θα ενισχύσει έμπρακτα αυτό το σημαντικό εγχείρημα για την πόλη της Θεσσαλονίκης και τον αθλητικό σύλλογο.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη για την 90ή Διεθνή Έκθεση, συμπεριέλαβε στη θεματολογία της ομιλίας του και το ζήτημα της νέας έδρας που επιθυμεί να κτίσει ο ΠΑΟΚ. Ο πρωθυπουργός τόνισε τη δέσμευση της πολιτείας να στηρίξει την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι στόχος είναι η έναρξη των εργασιών να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2027.

Στις αναλυτικές δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη. Όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη Νέα Τούμπα. Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη ν' αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ μαζί με μία ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή».

Η σημασία του έργου για την πόλη και τον ΠΑΟΚ

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως το εν λόγω εγχείρημα έχει μεγάλη αξία τόσο για τη Θεσσαλονίκη ως πόλη, όσο και για τους «ασπρόμαυρους» ως σύλλογο. Η κατασκευή της «Νέας Τούμπας» δεν αφορά μόνο την αθλητική υποδομή, αλλά και την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής. Ένα νέο γήπεδο αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση όχι μόνο του ΠΑΟΚ, αλλά και συνολικά της περιοχής όπου θα χτιστεί.

Η δημιουργία ενός γηπέδου αντάξιου της ιστορίας του ΠΑΟΚ, όπως αναφέρθηκε, θα συνοδευτεί από την αναβάθμιση ολόκληρης της γύρω περιοχής. Αυτό το διπλό όφελος, τόσο σε αθλητικό όσο και σε αστικό επίπεδο, αναδεικνύει την πολυδιάστατη σημασία του έργου για την τοπική κοινωνία και την ποδοσφαιρική ομάδα.

Η στήριξη της πολιτείας σε αθλητικές υποδομές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης να ενισχύσει την έναρξη των εργασιών για τη «Νέα Τούμπα». Η πολιτεία, όπως δήλωσε, θα στηρίξει έμπρακτα αυτό το έργο, ακολουθώντας την ίδια λογική που εφάρμοσε και σε άλλες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει και το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Αυτή η προσέγγιση δείχνει τη σταθερή βούληση για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η κυβέρνηση θα ενισχύσει την έναρξη των εργασιών για τη νέα Τούμπα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την αθλητική κοινότητα και την πόλη.

Το όραμα για ένα σύγχρονο «σπίτι» του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί εδώ και πολύ καιρό να πάρει το «πράσινο φως» για να αποκτήσει το δικό του καινούργιο «σπίτι». Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού δίνουν νέα ώθηση σε αυτό το μακροχρόνιο αίτημα του συλλόγου. Το όραμα είναι η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις και στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027 θέτει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου. Η «Νέα Τούμπα» αναμένεται να αποτελέσει ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta, Newsit