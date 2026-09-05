Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ 2026), εξαπέλυσε αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε τις προτάσεις που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντάς τες «ανεύθυνες και ακοστολόγητες». Για να τονίσει την κριτική του, επέλεξε να απαντήσει χρησιμοποιώντας έναν γνωστό στίχο από τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου.

Οι αιχμές για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης

Κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι τον απασχολούν «μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις». Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι προτάσεις αυτές δεν έχουν κοστολόγηση, σχολιάζοντας τις θέσεις που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο Βελλίδειο, όπου ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να απαντήσει στις θέσεις του πρώην πρωθυπουργού, στρέφοντας την κριτική του στο περιεχόμενο των προτεινόμενων μέτρων και την έλλειψη υπευθυνότητας στην παρουσίασή τους.

Ο στίχος του Μητροπάνου και η αναφορά στους «λαοπλάνους»

Στο πλαίσιο αυτής της κριτικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε έναν χαρακτηριστικό στίχο από το τραγούδι «Δίδυμα φεγγάρια», το οποίο ερμηνεύουν ο Δημήτρης Μητροπάνος και η Αλέκα Κανελλίδου. Ο στίχος που παρέθεσε ο πρωθυπουργός ήταν: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο συγκεκριμένος στίχος ταιριάζει «γάντι στους λαοπλάνους». Ειδικότερα, ανέφερε ότι ταιριάζει «ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά με το πρόγραμμα και το μετρό που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες».

Το πολιτικό διακύβευμα της «τρίτης τετραετίας»

Πέρα από τις αιχμές προς την αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε και το πολιτικό διακύβευμα της «τρίτης τετραετίας». Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν ονειρεύεται «μία από τα ίδια», αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γίνονται όλοι οι πολίτες καλύτεροι. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πρόθεση για συνεχή βελτίωση και πρόοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε τη δημιουργία μιας «νέας εθνικής ενότητας» και μιας «μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας». Αυτή η συμμαχία, όπως είπε, θα οικοδομηθεί «με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας», περιγράφοντας τους βασικούς πυλώνες της κυβερνητικής του προσέγγισης.

Οι κυβερνητικές προτεραιότητες και το μήνυμα στους πολίτες

Ο πρωθυπουργός προσπάθησε να στρέψει το βάρος της ομιλίας του στις κυβερνητικές προτεραιότητες, δηλώνοντας ότι «αντίπαλός μας δεν είναι κανένα κόμμα παρά μόνο τα προβλήματα». Υπογράμμισε επίσης ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι, αναδεικνύοντας την επιδίωξη για ευημερία σε όλα τα νοικοκυριά.

Ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε και στους πολίτες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν την κάλπη ως ευκαιρία για «μήνυμα διαμαρτυρίας». Τους προειδοποίησε ότι «με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει». Επεσήμανε επίσης ότι «η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους», καλώντας σε υπεύθυνη στάση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Gazzetta, Newsit