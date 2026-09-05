Μια πρωτόγνωρη σε όγκο αντικυβερνητική διαδήλωση συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη, καθώς δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους με αφορμή τα εγκαίνια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η κινητοποίηση απλώθηκε σε όλο σχεδόν το μήκος της οδού Τσιμισκή, ξεκινώντας από την πλατεία ΧΑΝΘ και φτάνοντας μέχρι τη διασταύρωση με τη Βενιζέλου. Οι διαδηλωτές, προερχόμενοι από διάφορους κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους, εξέφρασαν τα αιτήματά τους με πορείες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Η έκταση της μαζικής κινητοποίησης

Η διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη χαρακτηρίστηκε ως πρωτόγνωρη σε όγκο, καταλαμβάνοντας ένα σημαντικό τμήμα του κέντρου της πόλης. Η τεράστια αυτή συγκέντρωση απλώθηκε σε όλο σχεδόν το μήκος της Τσιμισκή, από την πλατεία ΧΑΝΘ έως τη διασταύρωση με τη Βενιζέλου. Η εικόνα των δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών που πλημμύρισαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης ήταν εντυπωσιακή, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχουν λάβει χώρα στην πόλη.

Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από διάφορες κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων εργατοϋπαλλήλων, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, συνταξιούχων, καθώς και νέων και νέων από ολόκληρη την Ελλάδα. Όλοι τους ένωσαν τις φωνές τους στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας ένα μήνυμα κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ.

Οι πορείες των συνδικάτων και των οργανώσεων

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, πορείες διαδηλωτών ξεκίνησαν από διαφορετικά σημεία της πόλης. Μία από τις κύριες πορείες ήταν αυτή των συνδικάτων, με τα μπλοκ της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ να έχουν ως αφετηρία το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι διαδηλωτές αναμενόταν να κινηθούν επί της Εγνατίας Οδού, της οδού Βενιζέλου, της παραλιακής Λεωφόρου Νίκης και του Λευκού Πύργου, για να καταλήξουν μέσω της οδού Νικολάου Γερμανού στην πλατεία της ΧΑΝΘ.

Παράλληλα, μια δεύτερη πορεία, αποτελούμενη από διαδηλωτές του χώρου της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και Αντιεξουσιαστές, ξεκίνησε από την Καμάρα. Αυτή η πορεία βρισκόταν στο ύψος της Αγίας Σοφίας και αναμενόταν να ακολουθήσει τη διαδρομή μέσω της πλατείας Αγίας Σοφίας προς την Τσιμισκή. Επίσης, η πορεία των διαδηλωτών του ΠΑΜΕ, η οποία ξεκίνησε από τη ΧΑΝΘ μέσω της οδού Τσιμισκή, κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Τα κεντρικά μηνύματα των συγκεντρωμένων

Το μήνυμα που εκπέμφθηκε από τους διαδηλωτές ήταν σαφές και ενωτικό. Οι συγκεντρωμένοι τόνισαν ότι «καμία θυσία» δεν πρέπει να γίνει «για τους πολέμους και τα κέρδη τους». Υπογράμμισαν πως, ανεξάρτητα από τα διαγράμματα και τις προεκλογικές εξαγγελίες για τη «ματωμένη ανάπτυξη των κερδών και τα ψίχουλα στον λαό», όπως αυτές που έκανε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, η πραγματικότητα αποτυπώθηκε στους δρόμους.

Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι η Θεσσαλονίκη «βούλιαξε για ώρες» από την παρουσία τους, με δεκάδες χιλιάδες εργατοϋπαλλήλους, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους, νέους και νέες από όλη την Ελλάδα να ενώνουν τις φωνές τους. Μέσα από τη μαζική τους παρουσία, έκαναν τη δική τους «εξαγγελία» για τις διεκδικήσεις τους.

Οι βασικές διεκδικήσεις των διαδηλωτών

Οι διαδηλωτές διατύπωσαν μια σειρά από συγκεκριμένα αιτήματα, τα οποία αποτελούσαν τον πυρήνα της κινητοποίησής τους. Ζήτησαν αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, καθώς και την εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Επίσης, απαίτησαν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, μέτρα που θεωρούνταν απαραίτητα για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Στα οικονομικά αιτήματα περιλαμβανόταν και η θέσπιση αφορολόγητου ορίου 12.000 ευρώ, καθώς και η κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Επιπλέον, οι διαδηλωτές ζήτησαν αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία, τονίζοντας την ανάγκη για ποιοτικές υπηρεσίες προσβάσιμες σε όλους. Τέλος, απαίτησαν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, «για να μη θάβουμε συναδέλφους», και δήλωσαν «ούτε ένα ευρώ για τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους».

Με πληροφορίες από: Topontiki