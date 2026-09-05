«Παλλαϊκή απαίτηση για μισθούς και συντάξεις», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τη ΔΕΘ

Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε ότι είναι «παλλαϊκή απαίτηση» να δοθούν «εδώ και τώρα» χρήματα για τους μισθούς και τις συντάξεις. Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο του συλλαλητηρίου των Εργατικών Σωματείων στην πλατεία ΧΑΝΘ, έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Κουτσούμπας άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική, ενώ παράλληλα επέκρινε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη για το εισόδημα και την ακρίβεια

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις, με εργατικά σωματεία και κοινωνικούς φορείς να εκφράζουν τις διεκδικήσεις τους. Στο επίκεντρο αυτών των κινητοποιήσεων βρέθηκαν, για ακόμη μία φορά, τα ζητήματα του εισοδήματος, της ακρίβειας και των εργασιακών συνθηκών. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τις θέσεις τους και τις απαιτήσεις τους για βελτίωση της κατάστασης που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα.

Το συλλαλητήριο έλαβε χώρα στην πλατεία ΧΑΝΘ, σε άμεση γειτνίαση με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί παραδοσιακά σημείο αναφοράς για την έναρξη του πολιτικού φθινοπώρου και την παρουσίαση των κυβερνητικών σχεδιασμών. Η παρουσία του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ στο συγκεκριμένο σημείο υπογράμμισε τη σημασία των διεκδικήσεων των εργαζομένων και των συνταξιούχων.

Το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα για μισθούς και συντάξεις

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, υπογράμμισε με έμφαση την ανάγκη για άμεσες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Χαρακτήρισε αυτή την απαίτηση ως «παλλαϊκή», τονίζοντας ότι πρέπει να δοθούν «εδώ και τώρα» χρήματα για την ανακούφιση των πολιτών. Ο ΓΓ του ΚΚΕ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Παλλαϊκή απαίτηση, εδώ και τώρα, δώστε λεφτά για τους μισθούς και τις συντάξεις, καμιά θυσία για τα κέρδη τους, καμιά θυσία για τους πολέμους τους».

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο κ. Κουτσούμπας ξεκαθάρισε την πρόθεση του κόμματός του να συνεχίσει να αναδεικνύει τα ζητήματα αυτά. «Θα το λέμε, θα το επαναλαμβάνουμε, με το ΚΚΕ μπροστά, με το εργατικό, αγροτικό, ευρύτερα λαϊκό κίνημα, όλα τα λαϊκά στρώματα της πατρίδας μας, στους δρόμους του αγώνα», ανέφερε, καλώντας σε συστράτευση και περαιτέρω κινητοποιήσεις για την προώθηση των λαϊκών αιτημάτων.

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και τη «βολική αντιπολίτευση»

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Όπως τόνισε, «ο λαός στενάζει από την ακρίβεια, από τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις, από την εμπορευματοποίηση της Παιδείας και της Υγείας, από τη μεγάλη φοροληστεία». Αυτά τα προβλήματα, σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα, επιδεινώνονται από την κυβερνητική πολιτική.

Ειδικότερα, ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στον Οδικό Χάρτη «Ελλάδα 2030» που παρουσιάζεται από τη ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες ως «ψίχουλα κοροϊδίας». Παράλληλα, επέκρινε και τα «άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης», υποστηρίζοντας ότι συναινούν στην πολιτική της έντασης της εκμετάλλευσης. Ο ΓΓ του ΚΚΕ έκανε λόγο για πολεμικούς προϋπολογισμούς και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε πολέμους και ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για τους οποίους ξοδεύονται δισεκατομμύρια από τα χρήματα του ελληνικού λαού.

Έκκληση για συνέχιση των αγώνων και ενίσχυση του λαϊκού κινήματος

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκλεισε την τοποθέτησή του ευχόμενος «καλούς αγώνες» στους συγκεντρωμένους. Υπογράμμισε ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί την αφετηρία των αγώνων για φέτος, δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια των διεκδικήσεων. Ειδικότερα, σημείωσε πως «η αφετηρία είναι εδώ στη ΔΕΘ για φέτος» και ότι «έχουν πολλά ακόμα να δουν τα μάτια τους», υποδηλώνοντας την πρόθεση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Η παρουσία του ΚΚΕ και των εργατικών σωματείων στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης αναδεικνύει την επιμονή τους στην ανάδειξη των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων. Ο ΓΓ του ΚΚΕ κάλεσε όλα τα λαϊκά στρώματα της πατρίδας να συνεχίσουν να βρίσκονται «στους δρόμους του αγώνα», με το ΚΚΕ να βρίσκεται μπροστά στο εργατικό, αγροτικό και ευρύτερα λαϊκό κίνημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos