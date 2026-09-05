Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ και ο τετραετής ορίζοντας

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος απόψε στις 20:00 θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ομιλία θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», σηματοδοτώντας την 8η φορά που ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει μέτρα ως πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η δέσμη μέτρων που θα παρουσιαστεί θα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, θέτοντας την κοινωνία στο επίκεντρο και κοιτώντας μπροστά.

Ένας τετραετής κυβερνητικός κύκλος με ορίζοντα το 2031

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της φετινής δέσμης μέτρων, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, είναι ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή ετήσια στόχευση, οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού θα αποτελέσουν την εισαγωγή ενός ευρύτερου τετραετούς κυβερνητικού κύκλου. Αυτός ο κύκλος προβλέπεται να φτάσει μέχρι το 2030-2031.

Η προσέγγιση αυτή έρχεται να συμπληρώσει τις προηγούμενες τετραετίες, δηλαδή την περίοδο 2019-2023 και την τρέχουσα 2023-2027, με την επόμενη. Η 90ή ΔΕΘ έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς είναι η τελευταία Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που πραγματοποιείται πριν από τις εθνικές εκλογές.

Μελετημένα μέτρα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης απόψε, είναι ο βαθμός μελέτης και κοστολόγησής τους. Οι πληροφορίες τονίζουν ότι τα μέτρα αυτά είναι πλήρως επεξεργασμένα και κοστολογημένα, σε αντίθεση με όσα ακούγονται από άλλα κόμματα.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει δημόσια ένα λεπτομερές ημερολόγιο υλοποίησης, προσδιορίζοντας μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα εφαρμοστεί. Η έναρξη της υλοποίησης των εξαγγελιών έχει οριστεί για τον Νοέμβριο του 2026, προσφέροντας σαφήνεια και συγκεκριμένο ορίζοντα στους πολίτες.

Στήριξη του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού

Η νέα δέσμη μέτρων έχει σχεδιαστεί για να απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Συγκεκριμένα, οι εξαγγελίες θα αφορούν εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με τις πηγές, θα δοθεί στις οικογένειες.

Επιπλέον, τα μέτρα αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να «κουμπώνουν» με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης. Ο συνδυασμός των νέων εξαγγελιών με την υφιστάμενη μεταρρύθμιση αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη, ενισχύοντας το μέσο πορτοφόλι και προσφέροντας στήριξη κατά της ακρίβειας.

Η κοινωνία στο επίκεντρο και το βλέμμα στο μέλλον

Συνολικά, αυτή η ΔΕΘ χαρακτηρίζεται ως μια έκθεση που «βάζει την κοινωνία στο επίκεντρο». Οι επιτυχίες στα δημόσια οικονομικά αναμένεται να αποτυπωθούν με πιο χειροπιαστό τρόπο στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς τα μέτρα αυτά αποτελούν και μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι πρόκειται για μια ΔΕΘ που «κοιτάζει μπροστά». Για αυτόν τον λόγο, ο πρωθυπουργός στην ομιλία του αναμένεται να επαναλαμβάνει συχνά τη λέξη «ορίζοντας», υπογραμμίζοντας τη μακροπρόθεσμη προοπτική και τον σχεδιασμό για το μέλλον.

Με πληροφορίες από: News.gr