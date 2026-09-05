Ο Ιάπωνας καθηγητής που εντυπωσίασε τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Ένας Ιάπωνας καθηγητής Πανεπιστημίου, ο Κόσουκε Φουκούντα, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και τράβηξε τα βλέμματα κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Φορώντας το παραδοσιακό του κιμονό, ο κ. Φουκούντα συνομίλησε με πολίτες και, προς έκπληξη πολλών, δήλωσε ότι «καλατσέβει ελληνικά», μια ποντιακή φράση που σημαίνει «μιλάω ελληνικά». Η παρουσία του κορυφώθηκε με τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από τις γνώσεις του στα ελληνικά και την αγάπη του για τους ποντιακούς χορούς.

Ο Ιάπωνας που «καλατσέβει ελληνικά»

Ο Κόσουκε Φουκούντα, ειδικός στις διεθνείς σχέσεις και καθηγητής Πανεπιστημίου από την Ιαπωνία, ξεχώρισε λίγα μέτρα μακριά από το κτίριο των εγκαινίων της ΔΕΘ. Η εμφάνισή του με το παραδοσιακό κιμονό του προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού, με πολλούς να τον φωτογραφίζουν και να ανταλλάσσουν χαμόγελα.

Η έκπληξη των παρευρισκομένων έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν ο κ. Φουκούντα αποκάλυψε τις γνώσεις του στην ελληνική γλώσσα, χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική ποντιακή έκφραση «καλατσέβω ελληνικά», που σημαίνει «μιλάω ελληνικά». Ο Ιάπωνας καθηγητής δεν αποτελεί μέλος της επίσημης επιτροπής, ούτε εκπρόσωπος ή πρεσβευτής της Ιαπωνίας, η οποία είναι η τιμώμενη χώρα στη φετινή ΔΕΘ.

Η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ, ο Κόσουκε Φουκούντα είχε την ευκαιρία να συναντηθεί μαζί του. Οι δυο τους συνομίλησαν, με τον πρωθυπουργό να εκφράζει τον εντυπωσιασμό του τόσο για την άριστη γνώση των ελληνικών από τον κ. Φουκούντα όσο και για το γεγονός ότι χορεύει ποντιακά.

Στη συνομιλία παρευρισκόταν και ο χοροδιδάσκαλος του Ιάπωνα καθηγητή, Παναγιώτης Κιρμανίδης. Ο πρωθυπουργός ρώτησε τον κ. Κιρμανίδη αν ο κ. Φουκούντα είναι «καλός» χορευτής, με τον χοροδιδάσκαλο να απαντά εμφατικά πως «είναι πολύ καλός!».

Η βαθιά σχέση με τον ποντιακό πολιτισμό

Η αγάπη του Κόσουκε Φουκούντα για την Ελλάδα και ειδικότερα για τον ποντιακό πολιτισμό ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήρθε αρχικά στη Θεσσαλονίκη για να πραγματοποιήσει μελέτες. Στην πορεία, η επαφή του με την περιοχή τον οδήγησε να γνωρίσει και να αγαπήσει την ποντιακή κουζίνα, τη μουσική, τους χορούς και όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τον πλούσιο ποντιακό πολιτισμό.

Η σχέση του με την ποντιακή παράδοση εδραιώθηκε μέσω του Ποντιακού Συλλόγου «οι Μίθριοι» Καλαμαριάς. Ο κ. Φουκούντα έγινε μέλος του συλλόγου και αργότερα ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος, δείχνοντας την αφοσίωσή του και τη συνεχή του συμμετοχή στις δραστηριότητες.

Ο ρόλος του Ποντιακού Συλλόγου Καλαμαριάς «οι Μίθριοι»

Ο Κόσουκε Φουκούντα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ως καλεσμένος του Ποντιακού Συλλόγου «οι Μίθριοι» Καλαμαριάς. Ο πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος του συλλόγου, Παναγιώτης Κιρμανίδης, ανέφερε ότι ο κ. Φουκούντα ερχόταν τακτικά στον σύλλογο, όπου χόρευε ποντιακούς χορούς, μαζί με τη σύζυγό του.

Η αφοσίωση του Ιάπωνα καθηγητή και η ενεργή του συμμετοχή συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ξεχωριστής σχέσης με τον σύλλογο, η οποία ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, φτάνοντας μέχρι την Ιαπωνία.

Πολιτιστικές ανταλλαγές με την Ιαπωνία

Μαζί με τον Κόσουκε Φουκούντα, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και μια ομάδα Ιαπώνων, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στους ποντιακούς χορούς. Η ομάδα αναμένεται να παρουσιάσει χορούς όπως το κότσαρι, τη σερενίτσα και το τικ, καθώς και άλλους, σε εκδήλωση του δήμου αύριο το απόγευμα, ενώ έχουν προγραμματιστεί και δύο ακόμη εμφανίσεις.

Ο κ. Κιρμανίδης σημείωσε ότι η σχέση με τον κ. Φουκούντα οδήγησε στη διοργάνωση ενός σεμιναρίου στην Ιαπωνία το 2022, εν μέσω της πανδημίας του COVID-19, στο οποίο συμμετείχαν τρία άτομα από τον σύλλογο. Επιπλέον, ο σύλλογος έλαβε πρόσκληση να επισκεφθεί ξανά την Ιαπωνία το 2024, στο πλαίσιο του Έτους Τουρισμού και Πολιτισμού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis