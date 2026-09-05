Ο Χάρης Δούκας για το κυκλοφοριακό της Αθήνας και την πιλοτική δημοτική συγκοινωνία

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας φιλοξενήθηκε στο περίπτερο του Reader στη ΔΕΘ, όπου συνομίλησε με τον Ηλία Αναστασιάδη και έκανε έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας του στο «τιμόνι» της πρωτεύουσας. Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκε το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, για το οποίο έθεσε ως στόχο την επίλυσή του, ενώ ανακοίνωσε την άμεση έναρξη πιλοτικής δημοτικής συγκοινωνίας.

Η εμπειρία στο δημαρχιακό μέγαρο

Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα γινόταν δήμαρχος, καθώς δεν το είχε σκεφτεί και δεν ήταν αυτοδιοικητικό στέλεχος, χαρακτηρίζοντας την εκλογή του ως μία ανατροπή. Τόνισε πως η εμπειρία αυτή τον δίδαξε ότι οι μεγάλες νίκες προκύπτουν από πολύ μικρές αλλαγές που γίνονται καθημερινά.

Περιέγραψε την Αθήνα ως έναν τεράστιο και απίστευτα γραφειοκρατικό οργανισμό, παρόμοιο με την κατάσταση που επικρατεί συνολικά στη χώρα. Για την αντιμετώπιση αυτής της γραφειοκρατίας, ο δήμαρχος επεσήμανε την ανάγκη για θεσμικούς ακτιβισμούς, καθώς και για πολύ μεγάλη υπομονή, επιμονή και «στομάχι». Όπως είπε, η καθημερινή μάχη δίνεται ακόμα και για το αυτονόητο, προκειμένου να γίνει πράξη.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πρωτεύουσας

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έθεσε ο Χάρης Δούκας είναι το κυκλοφοριακό, χαρακτηρίζοντάς το ως «πάρα πολύ δύσκολο». Ο δήμαρχος δήλωσε ότι στόχος του είναι να λύσει το πρόβλημα, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η πλήρης επίλυσή του απαιτεί επιπλέον στάσεις στο Μετρό, δηλαδή την ολοκλήρωση της γραμμής 4.

Σχετικά με τη γραμμή 4 του Μετρό, ο κ. Δούκας σημείωσε ότι δεν αναμένεται να είναι έτοιμη σίγουρα τον επόμενο χρόνο, εκτιμώντας πως η ολοκλήρωσή της θα καθυστερήσει αρκετά.

Άμεση έναρξη πιλοτικής δημοτικής συγκοινωνίας

Παρά τις καθυστερήσεις στην επέκταση του Μετρό, ο δήμαρχος Αθηναίων ανακοίνωσε την άμεση έναρξη πιλοτικής δημοτικής συγκοινωνίας στην πόλη. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και τη βελτίωση των μετακινήσεων των κατοίκων.

Για τη χρηματοδότηση του έργου της δημοτικής συγκοινωνίας, ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι θα προέλθει από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα πλαίσιο δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των Αθηναίων.

Βελτιώσεις και άλλες κινήσεις στην πόλη

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε και σε άλλες κινήσεις που έχουν γίνει στην πόλη, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση. Ως παράδειγμα ανέφερε την οδό Όλγας, η οποία «άνοιξε επιτέλους» και λειτουργεί πλέον ως πολυτροπικός δρόμος.

Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, αυτές οι παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δράσεις που έχουν αναληφθεί, συμβάλλουν σε μία αισθητή βελτίωση στην κυκλοφορία και τη λειτουργικότητα της Αθήνας.

Οι δεσμοί του δημάρχου με τη Θεσσαλονίκη

Ο Χάρης Δούκας μοιράστηκε και προσωπικές αναμνήσεις από τη Θεσσαλονίκη, δηλώνοντας ότι υπήρξε φοιτητής στην πόλη και πέρασε εκεί πέντε «καταπληκτικά χρόνια». Εξέφρασε τον θαυμασμό του για την περατζάδα δίπλα στη θάλασσα, ένα στοιχείο που, όπως είπε, δεν υπάρχει στην Αθήνα.

Ο δήμαρχος τόνισε επίσης ότι του αρέσει πάρα πολύ η διασκέδαση και η φοιτητούπολη της Θεσσαλονίκης, παρότι και η Αθήνα προσφέρει πολλές δραστηριότητες. Κάθε φορά που επισκέπτεται τη συμπρωτεύουσα, νιώθει μια αίσθηση νοσταλγίας, ενώ θεωρεί ότι η Θεσσαλονίκη είναι η καλύτερη πόλη για να περάσει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια.

Με πληροφορίες από: Reader