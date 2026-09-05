Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Από την επίσκεψη στον Απόλλωνα Καλαμαριάς στις ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσκεψη στα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με ένα από τα στιγμιότυπα να είναι η διέλευσή του από το περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Εκεί, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ανθρώπους της ομάδας, οι οποίοι του παρέδωσαν αναμνηστικά. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει απόψε ένα εκτεταμένο πακέτο παρεμβάσεων στήριξης από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Η επίσκεψη στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην 90ή ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Εκεί τον υποδέχθηκαν μέλη της ομάδας, προσφέροντάς του μια φανέλα και μια μπάλα ως αναμνηστικά της επίσκεψης. Η συζήτηση που ακολούθησε επικεντρώθηκε στην πορεία της ομάδας της Καλαμαριάς και την πρόσφατη επιστροφή της στη Super League 2.

Ο πρόεδρος του Απόλλωνα Καλαμαριάς βρήκε την ευκαιρία να απευθυνθεί στον πρωθυπουργό, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την παρουσία του κ. Μητσοτάκη. Η συνομιλία τους είχε έναν αρκετά ποδοσφαιρικό τόνο, ανταλλάσσοντας ευχές και σχόλια για την αγωνιστική πορεία του συλλόγου.

Το «ποδαρικό» και η άνοδος κατηγορίας

Στη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος της ομάδας απευθύνθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη φράση: «Κύριε Πρόεδρε, όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία». Αυτή η δήλωση υπογράμμισε τη σημασία που απέδιδαν οι άνθρωποι του Απόλλωνα στην παρουσία του πρωθυπουργού, συνδέοντας την επίσκεψή του με την επιτυχία της ανόδου στη Super League 2.

Ο πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε με χιούμορ στο σχόλιο, λέγοντας «Δώσε μία μπάλα λοιπόν». Η ανταλλαγή αυτή ανέδειξε ένα ευχάριστο στιγμιότυπο από τη βόλτα του κ. Μητσοτάκη στα περίπτερα της έκθεσης, ενισχύοντας το κλίμα αισιοδοξίας για την ομάδα.

Το αίτημα για τη Super League 1

Μετά την αρχική συζήτηση και την αναφορά στην άνοδο κατηγορίας, ο πρόεδρος του Απόλλωνα Καλαμαριάς προχώρησε σε ένα επόμενο αίτημα. Εξέφρασε την επιθυμία της ομάδας να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, ζητώντας την ευχή του πρωθυπουργού και για την επόμενη άνοδο.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος ανέφερε: «Βγήκαμε στη Super League 2 και θέλουμε πάλι την ευχή σας για να ξαναβγούμε και στη Super League 1». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε θετικά στην ευχή, δηλώνοντας: «Άντε με το καλό λοιπόν», υποδηλώνοντας την υποστήριξή του στις φιλοδοξίες του συλλόγου να φτάσει στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το πακέτο των 30 παρεμβάσεων στήριξης

Στο πλαίσιο της ΔΕΘ 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει απόψε, στις 8 μ.μ., ένα εκτεταμένο πακέτο 30 παρεμβάσεων στήριξης. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και θα αφορούν διάφορες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες.

Το πακέτο μέτρων έχει ως στόχο την ενίσχυση της οικονομίας και την ανακούφιση των πολιτών, περιλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές θα αφορούν μεταξύ άλλων αυξήσεις σε μισθούς, φορολογικές ελαφρύνσεις και ειδικές ενισχύσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

Τα βασικά σημεία των μέτρων

Μεταξύ των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν είναι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, καθώς και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Επιπλέον, προβλέπονται φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Σημαντική παρέμβαση αποτελεί και η εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, ένα μέτρο που αναμένεται να επεκτείνει την περίμετρο των ενισχύσεων.

Για τις οικογένειες με παιδιά, εκτιμάται ότι θα θεσπιστεί ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα, βασισμένο στα πρότυπα των προγραμμάτων «Σπίτι μου» και «Σπίτι μου 2», με πιο ευνοϊκούς όρους. Οι «εκπλήξεις» του πακέτου αναμένεται να αφορούν κυρίως τις οικογένειες με παιδιά και τους αγρότες. Ένα μέτρο-έκπληξη είναι η δημιουργία ενός ατομικού κουμπαρά για παιδιά, με τη συμμετοχή της κυβέρνησης, ώστε να έχουν μια «μαγιά» όταν ενηλικιωθούν. Για τον πρωτογενή τομέα, ενδέχεται να ανακοινωθεί αύξηση του αφορολογήτου ορίου για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, καθώς και άλλες φορολογικές και εισοδηματικές ενισχύσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Enikos