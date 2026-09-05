Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90η ΔΕΘ – Σε εξέλιξη ο αγιασμός

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) το πρωί του Σαββάτου, λίγο πριν τις 10:00, σηματοδοτώντας την έναρξη των καθιερωμένων πρωθυπουργικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της έκθεσης. Η παρουσία του στην πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελεί κεντρικό γεγονός για την ετήσια διοργάνωση. Ο κ. Μητσοτάκης παρέστη αρχικά στην τελετή του αγιασμού, η οποία τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, δίνοντας το έναυσμα για τις εργασίες της φετινής διοργάνωσης και το επίσημο ξεκίνημα του προγράμματος του πρωθυπουργού.

Η άφιξη του πρωθυπουργού και ο αγιασμός της 90ης ΔΕΘ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέφτασε στον χώρο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης νωρίς το πρωί του Σαββάτου, συγκεκριμένα λίγο πριν τις 10:00. Η άφιξή του στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στον εκθεσιακό χώρο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης έναρξης των εργασιών της έκθεσης, ενός θεσμού με μακρά ιστορία και ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία και την κοινωνία, καθώς και για την πολιτική ζωή της χώρας.

Αμέσως μετά την άφιξή του, ο πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή αγιασμού, η οποία αποτελεί παραδοσιακό μέρος της έναρξης της ΔΕΘ. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, δίνοντας τον θρησκευτικό τόνο στην έναρξη των εκδηλώσεων. Η παρουσία του πρωθυπουργού στην τελετή είναι ένα καθιερωμένο πρώτο βήμα στο πρόγραμμά του για την έκθεση, πριν προχωρήσει στις επόμενες δραστηριότητές του.

Συναντήσεις και η καθιερωμένη περιήγηση στα περίπτερα

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής του αγιασμού, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει σειρά σημαντικών συναντήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τα στελέχη της ΔΕΘ-Helexpo, του φορέα που διοργανώνει την έκθεση, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της διοργάνωσης και να συζητήσει θέματα που αφορούν τον εκθεσιακό θεσμό. Στις συναντήσεις αυτές θα συμμετάσχει και ο νέος πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, με τον οποίο ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις.

Αμέσως μετά τις συναντήσεις του με τη διοίκηση της έκθεσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει την καθιερωμένη του περιήγηση στα περίπτερα. Αυτή η περιήγηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της παρουσίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, καθώς του δίνει την ευκαιρία να έρθει σε άμεση επαφή με τους εκθέτες, να ενημερωθεί για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, να συνομιλήσει με τους συμμετέχοντες και να αποκτήσει μια συνολική εικόνα της φετινής διοργάνωσης και των επιχειρηματικών τάσεων που παρουσιάζονται.

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού από το Βελλίδειο

Το βράδυ του Σαββάτου, στις 8:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία. Από το βήμα του συνεδριακού κέντρου, ο πρωθυπουργός θα προβεί σε σημαντικές ανακοινώσεις, οι οποίες αναμένονται με ενδιαφέρον από την πολιτική και οικονομική κοινότητα. Η ομιλία του στο Βελλίδειο αποτελεί το αποκορύφωμα των πρωθυπουργικών εκδηλώσεων στη ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει το πακέτο παροχών που προορίζεται για την περίοδο 2026-2027, σκιαγραφώντας τα μέτρα στήριξης που θα εφαρμοστούν. Επιπλέον, θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία, αναλύοντας τους βασικούς άξονες της πολιτικής της κυβέρνησης και τους στόχους που έχουν τεθεί για τα επόμενα χρόνια. Οι ανακοινώσεις αυτές αναμένεται να καθορίσουν την ατζέντα της κυβέρνησης για το προσεχές διάστημα.

Θέματα οικονομικής πολιτικής και αναπτυξιακού νόμου

Στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας, η πηγή αναφέρει επίσης πληροφορίες που αφορούν το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τους στόχους που έχει θέσει ο κ. Τσίπρας μέσω του οικονομικού του προγράμματος. Αναφέρεται ότι το πρόγραμμα αυτό στοχεύει σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, τις οποίες επιδιώκει να κερδίσει, ενώ παράλληλα επισημαίνονται και οι ομάδες όπου το κόμμα αντιμετωπίζει ακόμη προβλήματα στην προσέγγισή τους.

Επιπρόσθετα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος έχει προβεί σε δηλώσεις σχετικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε σε τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ). Πρόσθετα, έχει γίνει λόγος για ένα νέο πρόγραμμα που απευθύνεται επίσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, προσφέροντας νέες ευκαιρίες στήριξης και ανάπτυξης.

Με πληροφορίες από: Topontiki