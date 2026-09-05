Η 90ή ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες της με την Ιαπωνία τιμώμενη χώρα

Η επετειακή 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ανοίγει σήμερα τις πύλες της, σηματοδοτώντας εννέα ημέρες δραστηριότητας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της πόλης. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί περισσότερους από 1.000 εκθέτες και 25 συμμετέχουσες χώρες, με την Ιαπωνία να έχει επιλεγεί ως τιμώμενη χώρα. Παράλληλα, ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων αναμένεται να δώσει τον παλμό στην έκθεση, η οποία περιλαμβάνει και ένα ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 100 ετών από την πρώτη της διοργάνωση το 1926.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη έχει μετατραπεί σε «φρούριο» ενόψει της έναρξης της 90ής ΔΕΘ, με την παρουσία 3.500 αστυνομικών να είναι ιδιαίτερα αισθητή. Γύρω από το «Βελλίδειο» έχουν τοποθετηθεί κλούβες και φραγμοί, ενισχύοντας τα μέτρα ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή της επετειακής διοργάνωσης.

Η Ιαπωνία ως τιμώμενη χώρα

Για την 90ή της επέτειο, η ΔΕΘ-Helexpo AE επέλεξε την Ιαπωνία ως τιμώμενη χώρα, αναγνωρίζοντας την ως μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, η οποία συνδυάζει τη μακραίωνη παράδοση με την καινοτομία. Το ιαπωνικό «σύμπαν» θα παρουσιαστεί στο Περίπτερο 13, σε έναν εκθεσιακό χώρο 3.200 τετραγωνικών μέτρων.

Στο περίπτερο αυτό, 25 εταιρείες και φορείς θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους, εστιάζοντας στη φιλοσοφία του TAKUMI, που σημαίνει «τεχνίτης». Αυτή η φιλοσοφία εκφράζει τη διαχρονική αφοσίωση στην τελειοποίηση μιας τέχνης, βασιζόμενη στη δεξιοτεχνία, την ακρίβεια και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό.

Τομείς και εταιρείες της ιαπωνικής συμμετοχής

Οι δράσεις της Ιαπωνίας θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η αυτοκίνηση, τα φαρμακευτικά προϊόντα, η υγεία, οι ενεργειακές και κλιματικές λύσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η γεωργία, η παραγωγή, οι ασφαλίσεις, ο τουρισμός και η ναυτιλία.

Μεταξύ των εταιρειών και οργανισμών που συμμετέχουν στην ιαπωνική αποστολή είναι οι Astellas, Daiichi Sankyo, Daikin, Fujifilm, H.I.S. Dream Travel, Interwater (αντιπρόσωπος της Toray), JTI Hellas, Efthymiadis Agrotechnologies, Konica Minolta, Mitsubishi Electric, Moro Technology Corporation, Nic. J. Theocarakis (αντιπρόσωπος των Nissan και Suzuki Marine), Petros Petropoulos Group (αντιπρόσωπος της Isuzu), Saracakis Group (αντιπρόσωπος της Honda Motors), Syngelidis Group (αντιπρόσωπος της Mazda), Takeda, Toyota Hellas και Weathernews. Επίσης, συμμετέχουν ο Japan National Tourism Organization, η Japan-Greece Society και το Επίτιμο Προξενείο της Ιαπωνίας στη Θεσσαλονίκη.

Πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων

Πάνω από 40 παράλληλες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για την ανάδειξη της ιαπωνικής κουλτούρας, ανάπτυξης και τεχνολογικής εξέλιξης. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραστάσεις ιαπωνικών τυμπάνων Taiko, συναυλίες σαμισέν, επιδείξεις ιαπωνικής καλλιγραφίας και παραδοσιακών χορών.

Επιπλέον, θα υπάρχουν αφιερώματα στα anime, τα manga και το cosplay. Στο ίδιο περίπτερο θα λειτουργήσει εστιατόριο με ασιατικές γεύσεις, υπό την επιμέλεια του Athens Asian Food Festival, το οποίο θα προσφέρει τέσσερα διαφορετικά γαστρονομικά θεματικά μενού. Για να τιμηθεί η συμμετοχή της Ιαπωνίας και να αναδειχθεί η 90ή ΔΕΘ, η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει στολιστεί με ελληνοϊαπωνικά σύμβολα.

Εορτασμός 100 ετών από την πρώτη διοργάνωση

Η φετινή διοργάνωση έχει στο επίκεντρο τον εορτασμό για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1926. Στο πλαίσιο αυτό, έχει οργανωθεί ειδική έκθεση-αφιέρωμα, αναδεικνύοντας την ιστορική πορεία και τη συμβολή του θεσμού στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Με πληροφορίες από: News.gr