Το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και οι κοινωνικές συμμαχίες που επιδιώκει

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ένα οικονομικό πρόγραμμα που ξεπερνά τον απλό κατάλογο μέτρων. Το πρόγραμμα αυτό, αν διαβαστεί πολιτικά, λειτουργεί ως ένας σαφής χάρτης των κοινωνικών συμμαχιών που επιχειρεί να οικοδομήσει ο ίδιος στον δρόμο προς τις εκλογές. Μέσα από τις εξαγγελίες του, διαφαίνεται ποιες κοινωνικές ομάδες επιδιώκει να αποσπάσει από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που εξακολουθεί να έχει λόγω της προηγούμενης κυβερνητικής του θητείας.

Η στρατηγική των κοινωνικών συμμαχιών

Ο Αλέξης Τσίπρας, με την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος, δεν αναζητά απλώς την παλιά κοινωνική συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, προσπαθεί να ξαναχτίσει το 2015, αλλά χωρίς τα αρνητικά στοιχεία που σημάδεψαν εκείνη την περίοδο. Αυτό αποτελεί και το μεγάλο πολιτικό στοίχημα του προγράμματος που παρουσιάστηκε.

Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει τη διατήρηση των μισθωτών, των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών και της νεότερης γενιάς, ομάδες στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ παραδοσιακά είχε ισχυρή απήχηση. Ταυτόχρονα, επιχειρεί να προσελκύσει νέες κοινωνικές κατηγορίες, διευρύνοντας τη βάση του κόμματος.

Η διεύρυνση της εκλογικής βάσης

Στους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνεται η προσθήκη των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών και των οικογενειών της μεσαίας τάξης. Επιπλέον, ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να κερδίσει τους πολίτες που ζητούν την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, χωρίς ωστόσο να επιθυμούν μια επιστροφή σε μια εποχή οικονομικής αβεβαιότητας και περιπέτειας. Αυτή η διεύρυνση αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του.

Το πρόγραμμα δείχνει ξεκάθαρα πού θεωρεί ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ότι υπάρχει διαθέσιμο ακροατήριο, καθώς και ποιες κοινωνικές ομάδες είναι εφικτό να αποσπαστούν από τα άλλα μεγάλα κόμματα. Παράλληλα, αναγνωρίζει τις περιοχές όπου ο ίδιος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες, κυρίως λόγω της προηγούμενης κυβερνητικής του θητείας.

Το πεδίο της εργασίας και οι μισθωτοί

Ένα από τα πιο ασφαλή πολιτικά πεδία για τον Αλέξη Τσίπρα παραμένει η εργασία. Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν συγκεκριμένες εξαγγελίες που αφορούν τους εργαζομένους. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η πρόβλεψη για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ έως το 2027, ενώ τέθηκε και ο στόχος για μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης που θα φτάσει τα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.

Οι εξαγγελίες αυτές συνοδεύονται από την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των κλαδικών συμβάσεων, μέτρα που θεωρούνται κρίσιμα για την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: η ανάπτυξη των αριθμών δεν επαρκεί εάν δεν μεταφράζεται σε ουσιαστική αύξηση των μισθών.

Με αυτή την προσέγγιση, ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα σημείο όπου θεωρεί ότι είναι κοινωνικά πιο ευάλωτη. Απευθύνεται στους εργαζομένους που, παρότι ενδέχεται να βλέπουν αύξηση του ονομαστικού τους μισθού, αισθάνονται ότι η ακρίβεια, τα ενοίκια και το γενικότερο κόστος της καθημερινότητας απορροφούν κάθε όφελος. Πρόκειται για ένα κοινό στο οποίο η Αριστερά παραδοσιακά διατηρεί ισχυρές αναφορές, και ο ίδιος δεν χρειάζεται να αλλάξει την πολιτική του ταυτότητα για να το προσεγγίσει. Το δυσκολότερο κομμάτι της στρατηγικής του βρίσκεται σε άλλες κοινωνικές κατηγορίες.

Η προσέγγιση της μεσαίας τάξης

Η κοινωνική κατηγορία που αποκαλύπτει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τη στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα είναι η μεσαία τάξη. Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς πρόκειται για το ακροατήριο στο οποίο ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έχει ίσως το μεγαλύτερο πολιτικό τραύμα από την περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, μικροί επιχειρηματίες και σχετικά υψηλότερα αμειβόμενοι μισθωτοί συνέδεσαν σε μεγάλο βαθμό τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με αυξημένες φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις.

Ακριβώς αυτό το παρελθόν επιστρατεύει τώρα και το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι σήμερα υπόσχεται φοροελαφρύνσεις στις ίδες κοινωνικές κατηγορίες που επιβάρυνε όταν βρισκόταν στην κυβέρνηση. Η προσπάθεια να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη αυτής της ομάδας αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα στοιχήματα του νέου προγράμματος.

Μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της προσπάθειας προσέγγισης της μεσαίας τάξης και των επιχειρήσεων, το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στην ελάφρυνση των φορολογικών βαρών για τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, το πρόγραμμα προβλέπει την κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, ένα μέτρο που αναμένεται να προσφέρει σημαντική ανάσα ρευστότητας και να μειώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Οι συγκεκριμένες αυτές εξαγγελίες αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για την αποκατάσταση της σχέσης με τις κοινωνικές ομάδες που είχαν πληγεί από τις προηγούμενες πολιτικές.

Με πληροφορίες από: Topontiki