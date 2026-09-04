Η Volkswagen περικόπτει 100.000 θέσεις εργασίας και αναδιαρθρώνει την παραγωγή της

Ο όμιλος Volkswagen προχωρά σε ένα εκτεταμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο περιλαμβάνει την περικοπή συνολικά 100.000 θέσεων εργασίας έως το 2030. Η απόφαση αυτή, που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, έρχεται ως απάντηση στον έντονο ανταγωνισμό και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία επανεξετάζει το μέλλον τεσσάρων εργοστασίων της στη Γερμανία, ενώ σχεδιάζει και σημαντική μείωση της γκάμας των μοντέλων της.

Εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας

Το διοικητικό συμβούλιο της Volkswagen ενέκρινε πρόσφατα ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που προβλέπει την απώλεια 50.000 επιπλέον θέσεων εργασίας. Με αυτή την εξέλιξη, ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας που ο όμιλος σχεδιάζει να περικόψει έως το 2030 ανέρχεται στις 100.000. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο την περικοπή 50.000 θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της VW, Όλιβερ Μπλουμ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι αυτή η κίνηση αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για το μέλλον της εταιρείας, η οποία «αναλαμβάνει την ευθύνη για ολόκληρο το εργατικό δυναμικό» της. Ο κ. Μπλουμ τόνισε επίσης ότι μια «προσαρμογή του εργατικού δυναμικού είναι απαραίτητη» για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, δεδομένης της μεταβαλλόμενης ζήτησης και των τεχνολογικών αλλαγών. Η αναδιάρθρωση αυτή χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη στην 89χρονη ιστορία της Volkswagen.

Ο αριθμός των εργαζομένων της εταιρείας στη Γερμανία μειώθηκε από 275.000 το 2023 σε 254.000 στα τέλη Ιουνίου του 2026. Συνολικά, ο όμιλος απασχολούσε το 2025 περισσότερους από 660.000 ανθρώπους παγκοσμίως, ελέγχοντας μάρκες όπως Audi, Porsche, Skoda, VW, Seat, Bentley και Lamborghini.

Επανεξέταση εργοστασίων και παραγωγικής ικανότητας

Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η Volkswagen εξετάζει επίσης το μέλλον των εργοστασίων της στο Έμντεν, το Τσβίκαου, το Ανόβερο και το Νέκαρσουλμ. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι η παραγωγική ικανότητα σε αυτές τις μονάδες υπερβαίνει τη ζήτηση.

Σύμφωνα με τον όμιλο, τα εργοστάσιά του στη Γερμανία διαθέτουν πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα περίπου 500.000 οχημάτων τον χρόνο. Ωστόσο, δεν έχουν διευκρινιστεί σε ποιες μονάδες θα γίνουν οι περικοπές ούτε εάν σχεδιάζονται συγκεκριμένα λουκέτα εργοστασίων.

Στρατηγική μείωσης μοντέλων και κόστους

Η στρατηγική της Volkswagen θα επικεντρωθεί σε λιγότερα μοντέλα, τα οποία θα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στον σχεδιασμό και την τεχνολογία. Η εταιρεία σχεδιάζει να μειώσει κατά 75% την «πολυπλοκότητα» των οχημάτων που κατασκευάζει, προσφέροντας στους πελάτες λιγότερες επιλογές σε εκδόσεις και εξοπλισμό.

Ο Όλιβερ Μπλουμ ανέφερε ότι η VW θα δώσει προτεραιότητα σε άλλα οχήματα που θα ευνοήσουν τη μείωση του κόστους. Η εταιρεία εκτιμά ότι με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί ο όγκος παραγωγής ανά μοντέλο, θα μειωθεί το κόστος και θα ενισχυθούν οι οικονομίες κλίμακας.

Προκλήσεις από τον ανταγωνισμό και τους δασμούς

Η κατασκευάστρια εταιρεία των Beetle έχει πληγεί από την πτώση κερδών και πωλήσεων τα τελευταία χρόνια. Τα κέρδη της VW έχουν μειωθεί απότομα, κυρίως λόγω της πτώσης των πωλήσεων στην Κίνα, η οποία κάποτε αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες αγορές της. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό, ιδίως από κινεζικές μάρκες.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επεκτείνονται επιθετικά, εισάγοντας νέες τεχνολογίες και επωφελούμενες από το χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Εταιρείες όπως η BYD έχουν δει τις πωλήσεις τους να αυξάνονται απότομα σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νοτιοανατολική Ασία.

Επιπλέον, οι πωλήσεις της Volkswagen έχουν μειωθεί και στις ΗΠΑ, εν μέρει λόγω του αντίκτυπου των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων που εισήγαγε η κυβέρνηση του Προέδρα Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση προς επενδυτές, το κόστος για τη Volkswagen από τους δασμούς θα μπορούσε να φτάσει φέτος τα 4,7 έως 5,8 δισ. δολάρια. Η εταιρεία εισάγει ετησίως περίπου 240.000 οχήματα από την Ευρώπη, με δασμό 15%, καθώς και 287.000 από το Μεξικό, όπου οι δασμοί φτάνουν το 27,5%, ενώ κατασκευάζει περίπου 200.000 αυτοκίνητα σε εργοστάσια των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis