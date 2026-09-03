Η επίθεση Χατζηδάκη με τραγούδι, ο «χαμός» εκδηλώσεων στη ΔΕΘ και τα λυχναράκια της μητέρας Ανδρουλάκη

Με φόντο τις επικείμενες εκλογές, ο Κωστής Χατζηδάκης επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να ασκήσει κριτική στην αντιπολίτευση, χρησιμοποιώντας ένα δημοφιλές τραγούδι. Παράλληλα, η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πυκνό πρόγραμμα εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης. Την ίδια περίοδο, η μητέρα του Νίκου Ανδρουλάκη υποδέχτηκε στελέχη του ΠΑΣΟΚ με παραδοσιακά κεράσματα, ενώ η Θεσσαλονίκη γνώρισε έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Αλέξη Τσίπρα.

Η επίθεση Χατζηδάκη με τη «Λογαριασμό» της Λιόλιου

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, με ειδικότερο στόχο τον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ. Η επίθεση αφορούσε ακοστολόγητες και μαξιμαλιστικές υποσχέσεις, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Ο κ. Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια του φόρουμ των Αιγών στην Ημαθία, επέλεξε να χρησιμοποιήσει το viral τραγούδι «Λογαριασμός» της Κατερίνας Λιόλιου. Η επιλογή αυτή έγινε, καθώς ο στεγνός πολιτικός λόγος δεν θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματικός ενόψει των εκλογών.

Πυρετός εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ

Η κυβέρνηση φαίνεται να δίνει έμφαση στις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης. Ειδικότερα, την Παρασκευή αναμένεται «χαμός» από υπουργικές εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, λίγο πριν το τέλος της εβδομάδας του «ζεστάματος».

Μεταξύ των υπουργών που έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις είναι ο Θανάσης Κοντογεώργης μαζί με τον Άκη Σκέρτσο, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Από τον κ. Σχοινά είναι πολύ πιθανό να περάσει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν μεταβεί στο Electra Palace για μια σύντομη συνάντηση με δημοσιογράφους στο roof garden του ξενοδοχείου.

Γαστρονομικές συναντήσεις και κομματικά events

Η ΔΕΘ αποτελεί επίσης μια ευκαιρία για κοινωνικές συναντήσεις με φαγητό και ποτό. Την Παρασκευή, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης κάλεσε τους βουλευτές της Βορείου Ελλάδος στη Διαγώνιο για σουτζουκάκια και συζητήσεις.

Το Σάββατο, ο Βασίλης Κικίλιας προσκαλεί φίλους και γνωστούς στο Canteen για φαγητό και ποτό, μετά την ομιλία του πρωθυπουργού. Επίσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει προγραμματίσει ραντεβού με πολιτικούς του φίλους. Παράλληλα, έχουν οργανωθεί και κεντρικά κομματικά events, όπως το κάλεσμα του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Electra, όπου θα παρευρεθεί και ο κ. Μητσοτάκης. Η ΟΝΝΕΔ θα πραγματοποιήσει το κεντρικό της ποτό στο Ark της Μητροπόλεως, ενώ το βράδυ του Σαββάτου η Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ θα τηρήσει την ετήσια συνήθεια να καλέσει μέλη και φίλους στο Shelter της Αγίου Μηνά.

Τα παραδοσιακά λυχναράκια της μητέρας Ανδρουλάκη

Η κυρία Πόπη, μητέρα του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι γνωστή για τις μαγειρικές της ικανότητες. Χθες, βουλευτές και κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκαν το χωριό της, το Ψυχρό Λασιθίου, με σκοπό να γευματίσουν σε γνωστή ταβέρνα της περιοχής.

Πριν από το γεύμα, η κυρία Πόπη εμφανίστηκε φέρνοντας μια πιατέλα με παραδοσιακά λυχναράκια με κρέμα, ένα γνωστό κέρασμα της Κρήτης. Η χειρονομία αυτή εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους παρευρισκόμενους.

Βροχή στη Θεσσαλονίκη κατά την παρουσίαση Τσίπρα

Στη Θεσσαλονίκη, οι ουρανοί άνοιξαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα. Η έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε την ώρα της εκδήλωσης.

Η εξέλιξη αυτή δεν διευκόλυνε όσους επιθυμούσαν να απολαύσουν ένα ποτό πριν την αναχώρησή τους με αεροπλάνο.

Με πληροφορίες από: Reader