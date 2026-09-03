Η επέτειος της 3ης Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο: Το ΠΑΣΟΚ σηματοδοτεί «ξεκίνημα νίκης»

Σε μία εκδήλωση με ισχυρό συμβολισμό αλλά και σαφές πολιτικό περιεχόμενο φιλοδοξεί να μετατρέψει το ΠΑΣΟΚ τη φετινή επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη. Το επίκεντρο μεταφέρεται για πρώτη φορά στο Ηράκλειο, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιχειρεί από την ιδιαίτερη πατρίδα του να σηματοδοτήσει την έναρξη της πολιτικής αντεπίθεσης του Κινήματος, υπό το σύνθημα «Ξεκίνημα Νίκης». Η κεντρική εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 19:30 στην πλατεία Ελευθερίας, με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο του Κινήματος.

Η επιλογή του Ηρακλείου και ο συμβολισμός της

Η επιλογή της Κρήτης κάθε άλλο παρά τυχαία είναι για το ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για ένα από τα ιστορικότερα «κάστρα» του κόμματος, ενώ αποτελεί και την εκλογική περιφέρεια του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στο Ηράκλειο αναμένεται ουσιαστικά να βρεθεί σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ. Βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, αυτοδιοικητικά και κομματικά στελέχη κινητοποιούνται ήδη σε ολόκληρη την Κρήτη. Κλιμάκια του κόμματος πραγματοποιούν περιοδείες και επαφές με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.

Επιπλέον, το πρωί της Πέμπτης ο Νίκος Ανδρουλάκης, μαζί με βουλευτές και στελέχη, θα περιοδεύσει στο κέντρο του Ηρακλείου, ενισχύοντας την παρουσία του κόμματος στην περιοχή.

Η πολιτική συγκυρία και η «άτυπη σύγκριση»

Η χρονική συγκυρία δίνει στην αποψινή ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. και το δικό του «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης».

Το σχέδιο του κυρίου Τσίπρα περιλάμβανε κοστολογημένα μέτρα ύψους 7,39 δισ. ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας. Έτσι, σχεδόν εκ των πραγμάτων, Τσίπρας και Ανδρουλάκης μπαίνουν σε μια πρώτη άτυπη σύγκριση προγραμμάτων και πολιτικών προτάσεων στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να αξιοποιήσει την επέτειο όχι τόσο για μια αναδρομή στο παρελθόν, όσο για να περιγράψει το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματός του για την επόμενη ημέρα. Στην ατζέντα της ομιλίας βρίσκονται τα προβλήματα της καθημερινότητας, η οικονομία και τα εθνικά ζητήματα.

Η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να επαναφέρει στο προσκήνιο το βασικό της πολιτικό αφήγημα. Αυτό το αφήγημα υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί να αποτελέσει αυτόνομη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Η πρόκληση της προοδευτικής αντιπολίτευσης

Η παράλληλη κινητικότητα του κυρίου Τσίπρα, ωστόσο, δημιουργεί πλέον έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας για το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα καλείται να πείσει όχι μόνο ότι μπορεί να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση.

Επίσης, καλείται να αποδείξει ότι διαθέτει την ισχυρότερη και πιο αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Αυτή η διπλή πρόκληση καθιστά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η παρουσία του Ανδρέα Παπανδρέου

Ξεχωριστό συμβολισμό αναμένεται να έχει και η παρουσία του Ανδρέα Παπανδρέου στην εκδήλωση του Ηρακλείου. Πρόκειται για τον γιο του Γιώργου Παπανδρέου και εγγονό του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

Το όνομά του συζητείται έντονα το τελευταίο διάστημα για πιθανή υποψηφιότητα με το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, όπου και ζει και δραστηριοποιείται.

Με πληροφορίες από: Topontiki