Υπογραφές για το μητροπολιτικό πάρκο στο Φαληρικό Δέλτα και το αναπτυξιακό μήνυμα του πρωθυπουργού

Χθες έπεσαν οι υπογραφές για τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου στο Φαληρικό Δέλτα, το οποίο αναμένεται να είναι εφάμιλλο εκείνων που συναντώνται σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα των προσεχών ανακοινώσεών του, τονίζοντας τη σημασία των επενδύσεων για την επόμενη τετραετία. Στο μεταξύ, η ενεργειακή κρίση συνεχίζει να διαμορφώνει ένα δύσκολο τοπίο, με τις τιμές να καταγράφουν διαρκή άνοδο, ενώ στην αγορά της λιανικής σημειώνονται μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς.

Το νέο μητροπολιτικό πάρκο στο Φαληρικό Δέλτα

Η Αττική πρόκειται επιτέλους να αποκτήσει ένα πάρκο που θα μπορεί να συγκριθεί με αντίστοιχους χώρους πρασίνου που υπάρχουν σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Οι υπογραφές για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου έπεσαν χθες, σηματοδοτώντας την έναρξη των διαδικασιών για τη δημιουργία του.

Το μητροπολιτικό πάρκο θα έχει έκταση 741 στρεμμάτων και θα βρίσκεται στην περιοχή του Φαληρικού Δέλτα. Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ-ΜΕΤΚΑ, με επικεφαλής την κατασκευαστική του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ο νέος αυτός χώρος πρασίνου θα συνδέεται λειτουργικά με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο, όπως αναφέρεται, είχε επίσης κατασκευάσει η ΤΕΡΝΑ.

Το αναπτυξιακό μήνυμα του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός, κατά τη χθεσινή του ομιλία, έδωσε το στίγμα των ανακοινώσεων που πρόκειται να πραγματοποιήσει το Σάββατο. Οι ανακοινώσεις αυτές αναμένονται στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», όπου θα αναφερθεί αναλυτικότερα στα σχέδια της κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα έργα συνεχίζονται και για εμάς η επόμενη τετραετία -θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω αναλυτικότερα γι’ αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες- οφείλει να σηματοδοτήσει ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα, το οποίο θα στηριχθεί πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές.» Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την κυβερνητική στόχευση για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η ενεργειακή κρίση και οι επιλογές των καταναλωτών

Την άνοιξη, τόσο κυβερνήσεις όσο και μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και απλοί καταναλωτές, κλήθηκαν να προβλέψουν τη διάρκεια της νέας ενεργειακής κρίσης. Το ζήτημα αυτό έχει άμεσες πρακτικές συνέπειες, επηρεάζοντας τόσο το μικροοικονομικό όσο και το μακροοικονομικό επίπεδο, από την επιλογή τιμολογίου ρεύματος έως την εξασφάλιση εναλλακτικών προμηθειών ενέργειας και την αναπλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι πλέον σαφές ότι όσοι επέλεξαν να τηρήσουν στάση αναμονής, προσδοκώντας εξομάλυνση της κατάστασης, βρίσκονται σήμερα ζημιωμένοι. Η νέα κρίση έχει αποκτήσει διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, με τις τιμές να καταγράφουν διαρκή άνοδο. Οι απώλειες είναι ιδιαίτερα εμφανείς στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, όπου οι πολίτες που είχαν επιλέξει κυμαινόμενα τιμολόγια βλέπουν τους λογαριασμούς τους να επιβαρύνονται σημαντικά, χωρίς να έχουν πλέον τις ευνοϊκές εναλλακτικές λύσεις που υπήρχαν πριν από ένα εξάμηνο.

Στον αντίποδα, οι καταναλωτές που «κλείδωσαν» σταθερές τιμές πέρυσι, όταν το κόστος κυμαινόταν σε χαμηλά επίπεδα, αποκομίζουν σήμερα σαφές όφελος. Αυτοί οι συγκεκριμένοι καταναλωτές εφάρμοσαν το δίδαγμα της προηγούμενης κρίσης του 2022, το οποίο υποδεικνύει ότι τα συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου είναι προτιμότερο να υπογράφονται όταν οι συνθήκες στην αγορά παραμένουν ομαλές.

Μειώσεις τιμών στη λιανική αγορά

Στο πεδίο της λιανικής αγοράς, οι μειώσεις τιμών που εφαρμόζονται σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων αποτελούν μια θετική παρέμβαση για το καλάθι του νοικοκυριού. Ωστόσο, το συνολικό αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης δεν κρίνεται αποκλειστικά από τις τιμές στο ράφι των καταστημάτων.

Παράλληλα, παρατηρούνται αυξήσεις σε βασικά εμπορεύματα, καθώς το πετρέλαιο τύπου Brent υπερβαίνει εκ νέου τα 90 δολάρια. Επίσης, το φυσικό αέριο κινείται σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που επηρεάζει το συνολικό κόστος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit