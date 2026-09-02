Η Άλις Βάιντελ του AfD και η αντίφαση προσωπικής ζωής – πολιτικών θέσεων

Η δημοσκοπική άνοδος του ακροδεξιού AfD στη Γερμανία, με την προοπτική νίκης σε διάφορες περιοχές, αναζωπυρώνει τις ανησυχίες σε όλη την Ευρώπη για την ενίσχυση ενός ναζιστικού κόμματος. Παράλληλα, φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα υποκρισίας και δημαγωγίας που χαρακτηρίζουν τον ακροδεξιό εξτρεμισμό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ηγέτιδα του κόμματος, Άλις Βάιντελ, της οποίας η προσωπική ζωή έρχεται σε αντίθεση με τις επίσημες θέσεις του AfD. Δικαίωμά της είναι να διαμορφώνει ελεύθερα την προσωπική και οικογενειακή της ζωή, ενώ κάθε σύγχρονη κοινωνία οφείλει να διασφαλίζει και να προστατεύει αυτό το δικαίωμα.

Η προσωπική ζωή της Άλις Βάιντελ

Η Άλις Βάιντελ βρίσκεται εδώ και χρόνια σε καταχωρισμένη συμβίωση με την Ελβετίδα σκηνοθέτιδα και παραγωγό Σάρα Μποσάρντ. Η Σάρα Μποσάρντ γεννήθηκε στη Σρι Λάνκα και υιοθετήθηκε σε βρεφική ηλικία από ελβετική οικογένεια.

Μαζί με την σύντροφό της, η Άλις Βάιντελ μεγαλώνει δύο γιους. Η οικογενειακή τους κατοικία βρίσκεται στο Αινζίντελν της Ελβετίας, ενώ η Βάιντελ διατηρεί επίσης επίσημη κατοικία στη Γερμανία και δηλώνει ότι φορολογείται εκεί.

Οι θέσεις του AfD για την οικογένεια

Το AfD, το κόμμα του οποίου ηγείται η Βάιντελ, προβάλει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πρότυπο για την οικογένεια. Συγκεκριμένα, το κυβερνητικό πρόγραμμα του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ αναφέρει ότι η «ακέραιη οικογένεια» με μητέρα, πατέρα και παιδιά αποτελεί την καλύτερη προϋπόθεση για την υγιή ανάπτυξη ενός παιδιού.

Το ίδιο πρόγραμμα καταγγέλλει ότι οι «σεξουαλικές αποκλίσεις» προβάλλονται περισσότερο από τη «φυσιολογική οικογένεια» άνδρα και γυναίκας. Αυτές οι θέσεις αποτελούν αναπόφευκτο μέρος της συζήτησης, καθώς συγκρίνονται με τον τρόπο ζωής της ίδιας της ηγέτιδας του κόμματος.

Η αντίφαση και η δημόσια τοποθέτηση της Βάιντελ

Η πολιτική υποκρισία αναδεικνύεται όταν η ελευθερία που διεκδικεί η Βάιντελ για τον εαυτό της μετατρέπεται σε «σεξουαλική απόκλιση» για τους άλλους, σύμφωνα με τις θέσεις του κόμματός της. Η ίδια ζει σε μια οικογένεια που δεν ανταποκρίνεται στο μοντέλο που προωθεί το AfD ως το μοναδικό κοινωνικό πρότυπο.

Τον Ιούλιο, η Άλις Βάιντελ ρωτήθηκε ευθέως για τη θέση του κόμματός της. Η απάντησή της ήταν «Δεν συμφωνώ. Ζω κάτι διαφορετικό. Το ζω». Υποστήριξε ότι οι ομόφυλες σχέσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα και ότι τα παιδιά της έχουν τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις ανατροφής.

Υπεράσπιση της «παραδοσιακής οικογένειας» και συμμετοχή στην εκστρατεία

Παρόλο που η Βάιντελ δήλωσε ότι διαφωνεί με τις ακραίες θέσεις του κόμματός της σχετικά με τις «σεξουαλικές αποκλίσεις», αμέσως μετά υπερασπίστηκε ξανά την «παραδοσιακή οικογένεια» ως επιθυμητό κοινωνικό πρότυπο. Αυτή η στάση δημιουργεί ένα πλαίσιο αντιφάσεων.

Παρά τη δημόσια διαφωνία της με συγκεκριμένες διατυπώσεις του κυβερνητικού προγράμματος, η Άλις Βάιντελ συμμετείχε κανονικά στην προεκλογική εκστρατεία του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ. Η συμμετοχή της αυτή, παρά τις προσωπικές της δηλώσεις, υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της θέσης της εντός του ακροδεξιού κόμματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki