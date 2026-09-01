Τα ονόματα που στελεχώνουν τα ψηφοδέλτια του υπό ίδρυση κόμματος Σαμαρά

Με σταθερούς ρυθμούς, τα ψηφοδέλτια του υπό ίδρυση κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά συμπληρώνονται με υποψήφιους που θα συμμετάσχουν στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Παρότι ο πρώην πρωθυπουργός διατηρεί κλειστά τα χαρτιά του σχετικά με τον ακριβή χρόνο παρουσίασης του νέου πολιτικού φορέα, στο περιβάλλον του επικρατεί έντονη ανυπομονησία. Πολλοί από τους υποψήφιους έχουν ήδη ξεκινήσει τις επαφές τους, προσδοκώντας να μπουν επισήμως στη μάχη του σταυρού.

Η διαδικασία στελέχωσης και το κλίμα

Η στελέχωση των ψηφοδελτίων προχωράει εβδομάδα με την εβδομάδα, με τα ονόματα να προστίθενται σταδιακά. Η ανυπομονησία που καταγράφεται στο περιβάλλον του κ. Σαμαρά πηγάζει από την επιθυμία των υποψηφίων να ξεκινήσουν επίσημα τον προεκλογικό τους αγώνα. Οι επαφές έχουν ήδη ξεκινήσει για πολλούς, σηματοδοτώντας την προετοιμασία για την επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Τα πρόσωπα που είτε έχουν δώσει τα χέρια με τον Αντώνη Σαμαρά είτε βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις, προέρχονται κυρίως από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό υποδηλώνει μια προσπάθεια να προσελκυθούν στελέχη με εμπειρία και αναγνωρισιμότητα από έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.

Το προφίλ των υποψηφίων

Κοινό χαρακτηριστικό των υποψηφίων είναι η βαθιά γνώση και οι εκτεταμένες επαφές τους στο τοπικό εσωκομματικό γίγνεσθαι. Διαθέτουν προσωπικά δίκτυα που θεωρούνται σημαντικά για την εκλογική τους επιτυχία. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που αναφέρεται είναι ο «αντιμητσοτακισμός», ο οποίος φαίνεται να αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς για πολλά από τα στελέχη που εντάσσονται στο νέο εγχείρημα.

Πρόκειται για πρόσωπα που έχουν διανύσει πολλά χιλιόμετρα στον κομματικό στίβο, μερικοί εκ των οποίων έχουν διατελέσει και σε υπουργικές θέσεις. Η εμπειρία τους στην πολιτική σκηνή και η αναγνωρισιμότητά τους αναμένεται να παίξουν ρόλο στην προσπάθεια του υπό ίδρυση κόμματος να εδραιωθεί.

Πρώην υπουργοί και βουλευτές στον «πυρήνα»

Στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά βρίσκονται ήδη γνωστά πρόσωπα που έχουν σημαντική κομματική πορεία. Ο πρώην υπουργός Κώστας Μαρκόπουλος θεωρείται μέλος του «στενού πυρήνα» του προέδρου. Άλλοι πρώην υπουργοί και πρώην βουλευτές, όπως οι Αργύρης Ντινόπουλος, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Θανάσης Σκορδάς και Μανώλης Αγγελάκας, έχουν ήδη ξεκινήσει προεκλογικές συναντήσεις.

Στα ονόματα αυτά προστίθεται και ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς. Ο κ. Σαλμάς, αν και δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος στην Αιτωλοακαρνανία, αναμένεται να είναι υποψήφιος στην Αττική. Ένα ερώτημα παραμένει σχετικά με τον επί σειρά ετών βουλευτή της ΝΔ στο Υπόλοιπο Αττικής, Γεώργιο Βλάχο, αν και η μετακίνησή του στα ψηφοδέλτια του κ. Σαμαρά θεωρείται απίθανη.

Οι «κλειδωμένες» υποψηφιότητες και οι συζητήσεις

Μεταξύ των υποψηφιοτήτων που φαίνεται να έχουν «κλειδώσει» περιλαμβάνονται ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Στέργιος Γιαννάκης στην Πρέβεζα, καθώς και ο επίσης πρώην βουλευτής Ζήσης Τζηκαλάγιας στην Καστοριά. Οι συζητήσεις με την πρώην Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής της ΝΔ, Σοφία Νικολάου, έχουν ολοκληρωθεί και θα είναι υποψήφια στην Α΄ Αθηνών.

Επίσης, ο πρώην πρύτανης και πρώην βουλευτής της ΝΔ, Θεόδωρος Φορτσάκης, καθώς και η πρώην βουλευτής της ΝΔ, Φεβρωνία Πατριανάκου, στη Λακωνία, συγκαταλέγονται στις «κλειδωμένες» υποψηφιότητες. Για τον Πειραιά, πιθανότατα έχει κλείσει η κάθοδος της Ζωής Ρούσσου, για τη Δυτική Αθήνα του Θανάση Σκορδά και για την Αργολίδα του αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Στενοχωρίτη.

Στο κάδρο των συζητήσεων βρίσκονται και ο καθηγητής Γεώργιος Μάζης, εκ των ιδρυτικών στελεχών της Κίνησης των 91, ο οποίος επιθυμεί να ηγηθεί του ψηφοδελτίου Επικρατείας, καθώς και ο εκπαιδευτικός Μελής Μελετόπουλος. Οι πληροφορίες από συνομιλητές του κ. Σαμαρά επιβεβαιώνουν τη συνεχή επέκταση των ψηφοδελτίων.

Συντονισμός σε Μακεδονία και Θράκη

Τις επαφές και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων στη Μακεδονία και τη Θράκη έχει αναλάβει ο Άκης Γεροντόπουλος. Ο κ. Γεροντόπουλος είναι επί σειρά ετών στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του πρώην πρωθυπουργού στο πρόσωπό του για μια τόσο σημαντική γεωγραφική περιοχή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis