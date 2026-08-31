Ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, έβαλε τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν σχετικά με πιθανές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα της χώρας. Ο κ. Λιβάνιος δήλωσε ότι οι μόνες τροποποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν αφορούν την επιστολική ψήφο, η οποία θα εφαρμοστεί για τους Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό. Αυτή η «ταχυδρομική» ψήφος θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά σε εθνικές εκλογές, σηματοδοτώντας μια νέα προσέγγιση στην εκλογική διαδικασία. Οι δηλώσεις του υπουργού έγιναν σήμερα, 31 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην ΕΡΤ, ενόψει των επικείμενων εκλογών.

Τέλος στα σενάρια για τον εκλογικό νόμο

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, ήταν σαφής ως προς το μέλλον του εκλογικού νόμου, διευκρινίζοντας ότι δεν προβλέπονται αλλαγές στην ουσία του. Με τις δηλώσεις του, ο κ. Λιβάνιος έθεσε τέλος σε κάθε συζήτηση και στα σενάρια που είχαν αναπτυχθεί γύρω από πιθανές μεταβολές στο ισχύον εκλογικό σύστημα.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο υπουργός, «η ουσία του εκλογικού νόμου δεν αλλάζει». Αυτό σημαίνει ότι το βασικό πλαίσιο και οι αρχές που διέπουν τη διεξαγωγή των εκλογών παραμένουν σταθερές. Οι όποιες παρεμβάσεις εξετάζονται από την κυβέρνηση, αφορούν αποκλειστικά τη βελτίωση της διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών και όχι τον ίδιο τον εκλογικό νόμο.

Εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους απόδημους

Η σημαντικότερη καινοτομία που ανακοινώθηκε αφορά την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό. Αυτή η μέθοδος ψηφοφορίας θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά σε εθνικές εκλογές, προσφέροντας μια νέα και πιο ευέλικτη δυνατότητα στους απόδημους Έλληνες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο διαμονής τους.

Ο κ. Λιβάνιος υπογράμμισε ότι «το βασικό είναι ότι αλλάζει η επιστολική ψήφος για το εξωτερικό». Αυτή η τροποποίηση αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τους Έλληνες που βρίσκονται εκτός Ελλάδας και διαθέτουν δικαίωμα ψήφου, επιτρέποντάς τους να συμμετάσχουν ενεργά στην εκλογική διαδικασία χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στην Ελλάδα.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επιστολική ψήφο

Για τους Έλληνες του εξωτερικού που επιθυμούν να κάνουν χρήση της επιστολικής ψήφου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Ο υπουργός Εσωτερικών παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το χρονικό πλαίσιο, δηλώνοντας ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους «από σήμερα μέχρι την επόμενη μέρα της διάλυσης Βουλής».

Αυτή η χρονική περίοδος είναι κρίσιμη για τους δικαιούχους, καθώς τους δίνει επαρκή χρόνο να προετοιμάσουν και να ολοκληρώσουν την αίτησή τους, διασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή τους στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αναδεικνύει την προσπάθεια της κυβέρνησης να καταστήσει την εκλογική διαδικασία πιο προσβάσιμη και αποτελεσματική για τους Έλληνες πολίτες που ζουν εκτός συνόρων.

Μελέτη για βελτιώσεις στην εκλογική διαδικασία

Πέρα από την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, ο Θεόδωρος Λιβάνιος ανέφερε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαδικασία μελέτης και άλλων βελτιώσεων που αφορούν τη συνολική εκλογική διαδικασία. Αυτές οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη γενικότερη αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του τρόπου διεξαγωγής των εκλογών, χωρίς ωστόσο να θίγεται ο πυρήνας του εκλογικού νόμου.

Ο υπουργός Εσωτερικών επανέλαβε ότι «μελετάμε διάφορες βελτιώσεις στην εκλογική διαδικασία, όχι στον εκλογικό νόμο». Αυτό διασφαλίζει ότι οι αλλαγές θα είναι λειτουργικές και θα επικεντρωθούν στην αποτελεσματικότητα και την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, διατηρώντας παράλληλα σταθερό το ισχύον εκλογικό σύστημα και τις βασικές του αρχές.

Με πληροφορίες από: Reader