Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος

Πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας, Ρένα Δούρου, να απευθύνει κάλεσμα στα προοδευτικά κόμματα για την υπερψήφισή της. Η κυρία Δούρου χαρακτήρισε την εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους ως «ωρολογιακή βόμβα», τονίζοντας ότι τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους υποχρεώσεις.

Οι βασικοί άξονες της πρότασης νόμου

Η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στοχεύει στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επαναφορά του νόμου Κατσέλη. Επιπλέον, περιλαμβάνει δικαστική προστασία για τους πολίτες, σε περιπτώσεις που η εξωδικαστική διαδικασία αποτυγχάνει να προσφέρει λύση. Η κυρία Δούρου υπογράμμισε πως η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στα κέρδη των funds και των servicers, αντί να στηρίζει τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο των προτάσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρεται στην προάσπιση της πρώτης κατοικίας και στην κατάργηση του Πτωχευτικού Νόμου της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, σημειώνεται η στήριξη του αντίστοιχου νόμου για το εξωδικαστικό, που είχε προταθεί με τη συμβολή του αείμνηστου Φλαμπουράρη. Το κόμμα τονίζει ότι οι προτάσεις του προϋποθέτουν την πολιτική βούληση να αντιμετωπιστούν οι servicers και τα funds, κάτι που, σύμφωνα με την κυρία Δούρου, λείπει από την κυβέρνηση.

Ο ρόλος της αναπτυξιακής τράπεζας

Ένα κεντρικό σημείο της πρότασης νόμου αφορά τον ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Όπως ανέδειξε η Ρένα Δούρου σε on camera δήλωσή της στο περιστύλιο της Βουλής, η Τράπεζα θα μπορεί να αγοράζει «κόκκινα» δάνεια από τον δευτερογενή τομέα, δηλαδή από τα funds. Στη συνέχεια, θα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει αυτά τα δάνεια προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκρινίζει ότι ένα δάνειο που έχει αγοραστεί από τα funds στο 10% ή το 20% της αρχικής του αξίας δεν μπορεί να απαιτείται από τον οφειλέτη στο 100%. Μέρος αυτής της διαφοράς, δηλαδή ένα πραγματικό «κούρεμα», πρέπει να επιστρέφει στον οφειλέτη. Η κυρία Δούρου χαρακτήρισε αυτή την πρόταση ως «πολύ συγκεκριμένη» και επέμεινε στην εφαρμογή της, δηλώνοντας: «Απλά, καθαρά, Αριστερά».

Το ιδιωτικό χρέος ως «ωρολογιακή βόμβα»

Η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, περιέγραψε την εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους ως «ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας». Απέδωσε την αποκλειστική ευθύνη για αυτή την κατάσταση στη «Δεξιά». Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, το ιδιωτικό χρέος αποτελεί «θηλιά» για τουλάχιστον τέσσερα από δέκα νοικοκυριά, τα οποία αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους υποχρεώσεις και ανάγκες.

Η κυρία Δούρου τόνισε πως η αδυναμία των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους δεν οφείλεται σε έλλειψη βούλησης, αλλά στην προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στα υπερκέρδη των servicers και των funds. Αντιθέτως, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Αναλυτικά στοιχεία για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Στην εισηγητική έκθεση της πρότασης νόμου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραθέτει αναλυτικά στοιχεία για την κατάσταση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΑ). Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των ΜΕΑ βρίσκεται στην κατοχή μη τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως τα funds (Εταιρείες Απόκτησης Απαιτήσεων Δανείων και Πιστώσεων - ΕΑΑΔΠ), και διαχειρίζεται από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers - ΕΔΑΔΠ).

Συγκεκριμένα, στα τέλη του 2025, τα δάνεια που βρίσκονταν στους servicers από funds ανέρχονταν σε 81,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, το 89,2%, δηλαδή 72,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ήταν μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Τα δάνεια που διαχειρίζονταν οι servicers από τράπεζες ήταν 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα ΜΕΑ ανήλθαν σε 4,11 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα καθαυτά πιστωτικά ιδρύματα, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ήταν 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, από ένα σύνολο 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ (εκ των οποίων 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ βρίσκονταν στις ΕΔΑΔΠ).

Επιπλέον, από παλαιότερες εκθέσεις Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, έως τον Μάιο του 2022, προέκυπτε ένα ποσό απαίτησης 29,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορούσε τους μη λογιστικοποιημένους τόκους, γνωστούς ως «πανωτόκια». Από αυτό το ποσό, τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν μη εξυπηρετούμενα και, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ταλαιπωρούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μη λογιστικοποιημένων τόκων (που σταμάτησαν να ενημερώνονται τον Ιούνιο του 2022), εκτιμάται στα 102,02 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2025 (76,8 + 1,6 + 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ).

Το πρόβλημα της υπερχρέωσης χαρακτηρίζεται ως υπαρκτό και ογκώδες, με την επισήμανση ότι αφορά πλέον κυρίως τα εξωτραπεζικά ιδρύματα. Στα παραπάνω δεδομένα προστίθενται και οι οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, όπου τα ληξιπρόθεσμα έχουν αυξηθεί κατά 27,2 δισεκατομμύρια ευρώ ή 19,5% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019, φτάνοντας τα 166,9 δισεκατομμύρια ευρώ από 139,65 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη Ιουνίου του 2019. Επίσης, υπάρχουν και οφειλές μεταξύ ιδιωτών, οι οποίες συμπληρώνουν την εικόνα του προβλήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos