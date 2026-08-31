Η Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης στην 90η ΔΕΘ με επίκεντρο τις Σκουριές

Οι θυγατρικές εταιρείες της Eldorado Gold στην Ελλάδα, Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης, συμμετέχουν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η παρουσία τους στην έκθεση έρχεται λίγο πριν την έναρξη παραγωγής του νέου μεταλλείου χαλκού-χρυσού στις Σκουριές, ένα έργο που χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της ελληνικής βιομηχανίας των τελευταίων ετών.

Οι Σκουριές στο επίκεντρο της ΔΕΘ

Η ολοκλήρωση του έργου των Σκουριών σηματοδοτεί ένα κομβικό σημείο για την ελληνική βιομηχανία. Το νέο μεταλλείο χαλκού-χρυσού βρίσκεται λίγο πριν την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας, αναδεικνύοντας τη δυναμική του κλάδου. Στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, οι εταιρείες Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης παρουσιάζουν στο κοινό τη νέα γενιά της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Η συμμετοχή της Ελληνικός Χρυσός στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο μιας επένδυσης που θεωρείται στρατηγικής σημασίας τόσο για τη χώρα όσο και για την Ευρώπη. Μέσα από μια ολοκληρωμένη εμπειρία, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα συνδυάζει πολλαπλούς τομείς.

Σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα και καινοτομία

Η παρουσία των εταιρειών στη ΔΕΘ προσφέρει ένα εμπειρικό ταξίδι, όπου αναδεικνύεται η σύνδεση της μεταλλευτικής βιομηχανίας με την καινοτομία και την ψηφιακή τεχνολογία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια των εργασιών, στην αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν πώς αυτές οι αρχές ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία των μεταλλείων. Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στην παρουσίαση ενός σύγχρονου μοντέλου εξόρυξης, το οποίο διαφέρει από παλαιότερες αντιλήψεις και πρακτικές, εστιάζοντας στην τεχνολογική πρόοδο και τη βιωσιμότητα.

Εκπαίδευση και τεχνολογία στον εξωτερικό χώρο της ΔΕΘ

Η εμπειρία για τους επισκέπτες ξεκινά στον εξωτερικό χώρο, συγκεκριμένα στην Πύλη 1 της ΔΕΘ, η οποία βρίσκεται από την πλευρά της Εγνατίας Οδού και του Πανεπιστημίου. Εκεί, παρέχεται η ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο εκπαίδευσης των εργαζομένων της Ελληνικός Χρυσός.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του Prometheus Training Mining Academy, ενός σύγχρονου Κέντρου Εκπαίδευσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας προηγμένος προσομοιωτής επαυξημένης πραγματικότητας, ο οποίος επιτρέπει στους επισκέπτες να δοκιμάσουν την οδήγηση βαρέος μεταλλευτικού μηχανήματος σε ένα ιδιαίτερα ρεαλιστικό περιβάλλον. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι δυνατότητες των τριών υπερσύγχρονων προσομοιωτών της Ακαδημίας, οι οποίοι υποστηρίζουν την εκπαίδευση σε επτά διαφορετικούς τύπους μηχανημάτων έργου.

Οι προσομοιωτές αυτοί αναπαριστούν συνθήκες τόσο του υπόγειου Μεταλλείου Ολυμπιάδας όσο και μεταλλείου ανοιχτής εκσκαφής, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα των εργασιών. Την παρουσίαση συμπληρώνουν εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR), οι οποίες μεταφέρουν τον χρήστη στο υπόγειο περιβάλλον της Ολυμπιάδας, αναδεικνύοντας τον σύγχρονο τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία ενισχύει την εκπαίδευση, την ασφάλεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των εργαζομένων.

Ψηφιακή περιήγηση στα μεταλλεία στο περίπτερο της Ελληνικός Χρυσός

Στο περίπτερο της Ελληνικός Χρυσός, το οποίο βρίσκεται στο Hall 10, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν λεπτομερώς το νέο μεταλλείο χαλκού-χρυσού των Σκουριών, καθώς και το υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδας. Αυτή η γνωριμία πραγματοποιείται μέσω σύγχρονων ψηφιακών μέσων.

Συγκεκριμένα, προσφέρεται ψηφιακή περιήγηση στο έργο των Σκουριών μέσω οθόνης αφής, ενώ για το υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδας χρησιμοποιούνται γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (VR). Μέσω αυτών των τεχνολογιών, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τη λειτουργία των μεταλλείων και κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, αποκτώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Παράλληλα, διαδραστικές οθόνες και άλλες ψηφιακές εμπειρίες παρουσιάζουν το ταξίδι των ορυκτών και των μετάλλων, ξεκινώντας από την εξόρυξη και φτάνοντας μέχρι τις εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή. Αυτό προσφέρει μια πλήρη κατανόηση της αξίας και της χρήσης των εξορυσσόμενων υλικών.

Με πληροφορίες από: Topontiki