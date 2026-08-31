Ο Αλέξης Τσίπρας με αιχμή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια

Ο Αλέξης Τσίπρας προέβη σε ένα σχόλιο που προκάλεσε αίσθηση, αφήνοντας έναν υπαινιγμό προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το σχόλιο αυτό δεν αφορούσε κάποιο πολιτικό ζήτημα, αλλά τον πρόσφατο σοβαρό τραυματισμό του ποδοσφαιριστή Γιάννη Κωνσταντέλια. Η τοποθέτηση του κ. Τσίπρα έγινε στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της πόλης.

Η αιχμή του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Κατά τη σημερινή του συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε αρχικά μια ποδοσφαιρική αναφορά για να περιγράψει την ανάγκη δημιουργίας ευκαιριών. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Για να μιλήσω και με ποδοσφαιρικούς όρους: Να μην περιμένουμε να μας τις δώσουν άλλοι, να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες κι αυτές να τις αξιοποιήσουμε».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός συνέχισε με ένα σχόλιο που συνδέθηκε άμεσα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές».

Η προηγούμενη αναφορά του πρωθυπουργού στον Κωνσταντέλια

Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ήρθε ως σχολιασμός της πρόσφατης αναφοράς του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στον ποδοσφαιριστή λίγες ημέρες πριν από τον σοβαρό τραυματισμό του, κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός είχε μιλήσει για τον Κωνσταντέλια πηγαίνοντας σε εκδήλωση για το Μετρό της Θεσσαλονίκης. Εκεί, άκουσε σε τοπικό ραδιόφωνο έναν νεαρό να εκφράζει τον πόνο του για την αποχώρηση του παίκτη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σχολιάσει τότε το περιστατικό, λέγοντας: «Ανοίγω μία παρένθεση: Βέβαια, δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες. Διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βορείου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε, νομίζω, ένας νεαρός ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: “Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια”. Λέω “εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα γι’ αυτό”. Όλοι έχουν τις προτεραιότητές τους».

Ο σοβαρός τραυματισμός του διεθνούς ποδοσφαιριστή

Η αφορμή για το σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στο πρώτο του παιχνίδι με τη Ντόρτμουντ στη Bundesliga, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στον αθλητικό κόσμο.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής διαγνώστηκε με ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του με τη γερμανική ομάδα. Αυτός ο σοβαρός τραυματισμός αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, επηρεάζοντας την πορεία του στην νέα του ομάδα.

Η χιουμοριστική σύνδεση των δηλώσεων

Ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε με χιούμορ την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Γιάννη Κωνσταντέλια, συνδέοντας την με τον μετέπειτα τραυματισμό του ποδοσφαιριστή. Η δήλωση του κ. Τσίπρα, αν και έγινε με ποδοσφαιρικούς όρους, είχε σαφή πολιτική αιχμή προς τον πρωθυπουργό.

Η σύνδεση αυτή, παρότι χιουμοριστική, υπογράμμισε την αντίθεση μεταξύ των δύο πολιτικών προσώπων, χρησιμοποιώντας ένα θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα και τον κόσμο του αθλητισμού. Ο πρώην πρωθυπουργός επανήλθε στο θέμα του Κωνσταντέλια με το συγκεκριμένο σχόλιο, λίγες ημέρες μετά την αναφορά του κ. Μητσοτάκη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Gazzetta