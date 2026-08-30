Οι Ένοπλες Δυνάμεις χαρτογραφούν τις ελληνικές ψηφιακές τεχνολογίες

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), θέτουν σε λειτουργία μια αναβαθμισμένη Ψηφιακή Πλατφόρμα Χαρτογράφησης. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην καταγραφή των εγχώριων ψηφιακών τεχνολογιών και των νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας. Ο βασικός σκοπός είναι η ταχεία μετατροπή της καινοτομίας σε επιχειρησιακή αποτρεπτική ισχύ, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση μεταξύ της άμυνας, της βιομηχανίας και της έρευνας, με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες.

Η στρατηγική σημασία της νέας πλατφόρμας για την άμυνα

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την εθνική άμυνα, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας αναλαμβάνει ένα σημαντικό βήμα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Η αναβαθμισμένη Ψηφιακή Πλατφόρμα Χαρτογράφησης έρχεται να καλύψει την ανάγκη για πλήρη καταγραφή της εγχώριας τεχνολογικής ισχύος. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις επιδιώκουν να συνδεθούν άμεσα με τη βιομηχανία, την έρευνα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, με στόχο την ταχεία μετατροπή της καινοτομίας σε επιχειρησιακή αποτρεπτική ισχύ.

Η χαρτογράφηση αυτή δεν περιορίζεται στην αναζήτηση μόνο έτοιμων προϊόντων ή λύσεων από την εγχώρια βιομηχανία. Αντιθέτως, δίνει έμφαση και σε ερευνητικά προγράμματα, ειδικά εκείνα που προσφέρουν λύσεις διττής χρήσης. Στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν με καταιγιστικούς ρυθμούς, η άμεση και ακριβής γνώση του τι μπορεί να παράγει η εγχώρια αμυντική βιομηχανία καθίσταται επιτακτική.

Ολοκληρωμένη αποτύπωση τεχνολογικών δυνατοτήτων και διττή χρήση

Το ΕΛΚΑΚ προχωρά σε ένα ουσιαστικό βήμα, παρουσιάζοντας μια αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα που επιτρέπει την ολοκληρωμένη και δυναμική αποτύπωση των τεχνολογικών δυνατοτήτων, των προϊόντων και της ερευνητικής δραστηριότητας της χώρας. Αυτή η πλατφόρμα δεν αποτελεί μια απλή βάση δεδομένων. Αντιθέτως, αξιολογεί το επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας των λύσεων που αναπτύσσονται στην Ελλάδα, προσφέροντας μια εις βάθος εικόνα της καινοτομίας.

Η κάλυψη της πλατφόρμας εκτείνεται σε κάθε οντότητα, ανεξαρτήτως μεγέθους, από μεγάλες πολεμικές βιομηχανίες μέχρι μικρές ερευνητικές ομάδες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνολογίες διττής χρήσης (dual-use), οι οποίες μπορούν να βρουν εφαρμογή τόσο στον πολιτικό όσο και στον αμυντικό τομέα. Αυτό ενισχύει την ευελιξία του εθνικού οικοσυστήματος, μεγιστοποιώντας την αξιοποίηση των καινοτομιών για την εθνική άμυνα.

Άνοιγμα στην καινοτομία και πρόσκληση σε φορείς R&D

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) να εγγραφούν στο νέο ψηφιακό σύστημα. Η πρόσκληση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πλήρους και αντιπροσωπευτικής εικόνας των τεχνολογικών δυνατοτήτων της χώρας στον αμυντικό τομέα.

Παράλληλα, οι εταιρείες που είναι ήδη εγγεγραμμένες στην πλατφόρμα καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους. Αυτή η ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρηθεί μια ζωντανή, επικαιροποιημένη εικόνα των δυνατοτήτων τους, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και την πληρότητα των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σημαντικά πλεονεκτήματα για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η διαδικασία της ακριβούς χαρτογράφησης ξεκλειδώνει σημαντικά πλεονεκτήματα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς που θα συμμετάσχουν. Πρωτίστως, επιτρέπει την αποτελεσματική αντιστοίχιση των τεχνολογικών λύσεων που αναπτύσσονται με τις πραγματικές και πιεστικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό δημιουργεί μια άμεση και λειτουργική σύνδεση μεταξύ της καινοτομίας και των επιχειρησιακών απαιτήσεων.

Επιπλέον, η συμμετοχή στην πλατφόρμα διευκολύνει την πρόσβαση σε προγράμματα χρηματοδότησης, τα οποία είναι κρίσιμα για την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και την υποστήριξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις δοκιμών στο πεδίο, προσφέροντας στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τα προϊόντα τους σε πραγματικές συνθήκες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή τους εφαρμογή και την αξιοπιστία τους.

Με πληροφορίες από: Enikos