Νέα τουρκική πρόκληση για το χωροταξικό πλαίσιο, αυστηρή απάντηση από την Αθήνα

Οι προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας συνεχίζονται, με την Άγκυρα να θέτει εκ νέου ζήτημα «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο. Η τουρκική αντίδραση αφορά το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες, το οποίο ανακοινώθηκε από το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η Αθήνα, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, απάντησε άμεσα και αυστηρά, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς.

Η νέα πρόκληση της Άγκυρας

Η Τουρκία επανέφερε το ζήτημα των «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, αντιδρώντας στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Οντζού Κετσελί, προέβη σε σχετική δήλωση το βράδυ της Παρασκευής, 29 Αυγούστου.

Στη δήλωσή του, ο κ. Κετσελί υποστήριξε ότι το ελληνικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, το οποίο καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος, «δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας». Αυτή η θέση διατυπώθηκε στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών.

Οι τουρκικοί ισχυρισμοί για «γκρίζες ζώνες»

Ο Τούρκος εκπρόσωπος επανέφερε το ζήτημα των «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, αναφερόμενος σε «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες». Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί πάγια θέση της Άγκυρας σε διάφορες περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζεται ότι το πλαίσιο που ανακοινώθηκε στις 28 Αυγούστου από την Ελλάδα, δεν θα έχει έννομο αποτέλεσμα για την Τουρκία, καθώς περιλαμβάνει γεωγραφικούς σχηματισμούς για τους οποίους η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών.

Η διακήρυξη των Αθηνών και η στάση της Τουρκίας

Με την ευκαιρία αυτής της δήλωσης, η Τουρκία επανέλαβε τη στάση της, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που να συνάδει με τη Διακήρυξη των Αθηνών του 2023 περί Φιλίας και Καλής Γειτονίας. Η εν λόγω διακήρυξη υπεγράφη στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

Ο κ. Κετσελί δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία είναι πάντα έτοιμη για συνεργασία με την Ελλάδα, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους. Αυτή η δήλωση έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης τουρκικής αντίδρασης στο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο.

Η αυστηρή απάντηση της Αθήνας

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) απάντησε άμεσα και με αυστηρό τόνο το μεσημέρι του Σαββάτου, 29 Αυγούστου, στη δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ. Η Αθήνα απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας σχετικά με το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο.

Στην ανακοίνωσή του, το ελληνικό ΥΠΕΞ τόνισε ότι «η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού, κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρεισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ελληνική θέση απέναντι στις επαναλαμβανόμενες τουρκικές διεκδικήσεις.

Η ελληνική θέση για την κυριαρχία στο Αιγαίο

Το Υπουργείο Εξωτερικών καθιστά σαφές ότι η θέση της Ελλάδας αναφορικά με το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρη. Αυτή η θέση εδράζεται στις ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες, οι οποίες καθορίζουν τα όρια και τα δικαιώματα των δύο χωρών στην περιοχή.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει, τέλος, ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό, κλείνοντας έτσι την ελληνική απάντηση στις τουρκικές δηλώσεις. Η Αθήνα διαμηνύει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για συζήτηση επί ζητημάτων που έχουν ήδη καθοριστεί από το διεθνές δίκαιο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki